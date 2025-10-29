महिला वनडे विश्व कप का दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच गुरुवार को खेला जाएगा. ये मुकाबला नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में खेला जाएगा, जहां गुरुवार को बारिश होने की संभावना है. इस मैच के लिए रिजर्व डे भी तय है, लेकिन उस दिन तो और अधिक बारिश की संभावना जताई गई है. जानिए अगर इस मैच का परिणाम नहीं निकला, ये रद्द हुआ तो किस टीम को फाइनल का टिकट मिलेगा और क्यों? इसका नियम क्या है, जानिए.

नवी मुंबई का मौसम भारतीय टीम के लिए चिंता का कारण है. बता दें कि भारत का लीग स्टेज में आखिरी मैच इसी ग्राउंड पर था, बांग्लादेश के खिलाफ वो मुकाबला भी बारिश के कारण रद्द हो गया था. लेकिन अब भारत का आगामी मुकाबला सेमीफाइनल है, जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ डीवाई पाटिल स्टेडियम में होना है. ऐसा भी हो सकता है कि भारत बिना सेमीफाइनल खेले वर्ल्ड कप से बाहर हो जाए और ऑस्ट्रेलिया को फाइनल का टिकट मिल जाए.

भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया सेमीफाइनल की मौसम रिपोर्ट

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरा सेमीफाइनल नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में 30 अक्टूबर (गुरुवार) को खेला जाना है. एक्यूआवेदर के मुताबिक गुरुवार को मैच के दिन बारिश हो सकती है. टॉस के दौरान यानी दोपहर 2:30 बजे के करीब भी बारिश की संभावना 20 से 25 प्रतिशत है. ये संभावना है कि पूरे मैच के दौरान रुक-रूककर बारिश हो सकती है.

31 अक्टूबर को है महिला विश्व कप दूसरे सेमीफाइनल का रिजर्व डे

आईसीसी नियम के मुताबिक नॉकआउट मुकाबलों में सेमीफाइनल के लिए रिजर्व डे रखा गया है. अगर 30 अक्टूबर को मैच का नतीजा नहीं आया तो मुकाबला 31 अक्टूबर तक खेला जा सकेगा. लेकिन 31 अक्टूबर को तो 30 अक्टूबर से भी ज्यादा बारिश का पूर्वानुमान है. शुक्रवार को 80 प्रतिशत बारिश की संभावना बताई गई है, यानी ऐसा होना संभव है कि दोनों दिन मैच पूरा न हो सके.

अगर रद्द हुआ सेमीफाइनल तो किसे मिलेगा फाइनल का टिकट?

नियम के अनुसार अगर मैच वाले दिन बारिश बाधा बनती है तो रिजर्व डे (31 अक्टूबर) को मैच वहीं से शुरू होगा, जहां पर खत्म हुआ था. किसी भी वनडे मुकाबले में कम से कम 20 ओवर का खेल होना जरुरी है. अगर नवी मुंबई में 30 और 31 अक्टूबर को इतनी बारिश होती है कि मैच पूरा न हो पाए और इसका परिणाम नहीं निकलता है तो नियम के मुताबिक अंक तालिका में ऊपर रहने वाली टीम फाइनल में जाएगी.

लीग स्टेज के बाद ऑस्ट्रेलिया ने पॉइंट्स टेबल में टॉप का स्थान हासिल किया था. ऑस्ट्रेलिया ने 7 में से 6 मैच जीते थे जबकि उनका 1 मैच बारिश में धुला था. भारत अंक तालिका में चौथे नंबर पर था, टीम ने 7 में से सिर्फ 3 मैच जीते थे और 3 हारे थे.

भारत और ऑस्ट्रेलिया का स्क्वाड

भारत: हरलीन देओल, हरमनप्रीत कौर (कप्तान), जेमिमा रोड्रिगेज, शेफाली वर्मा, स्मृति मंधाना, अमनजोत कौर, दीप्ति शर्मा, स्नेह राणा, ऋचा घोष (विकेट कीपर), उमा चेत्री (विकेट कीपर), अरुंधति रेड्डी, क्रांति गौड़, राधा यादव, रेणुका सिंह, नल्लपुरेड्डी चराणी.

ऑस्ट्रेलिया: एलिसे पेरी, जॉर्जिया वोल, फोएबे लिचफील्ड, एनाबेल सदरलैंड, ऐश गार्डनर, जॉर्जिया वेयरहैम, हीदर ग्राहम, टहलिए मैक्ग्रा, एलिसा हेली (कप्तान, विकेट कीपर), बेथ मूनी (विकेट कीपर), अलाना किंग, डार्सी ब्रॉउन, किम गार्थ, मेगन स्कट, सोफी मोलिनेक्स.

कहां देखें विश्व कप सेमीफाइनल का लाइव मैच

महिला विश्व कप सेमीफाइनल में भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया मैच का लाइव प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स चैनल पर होगा. लाइव स्ट्रीमिंग जियोहॉटस्टार ऐप पर होगी. मैच 30 अक्टूबर को दोपहर 3 बजे से शुरू होगा. टॉस 2:30 बजे होगा.