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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेट11 में 6 ओवर मेडन, 5 विकेट... वेस्टइंडीज के खिलाड़ी ने लूटी महफिल; पाकिस्तान चित

11 में 6 ओवर मेडन, 5 विकेट... वेस्टइंडीज के खिलाड़ी ने लूटी महफिल; पाकिस्तान चित

Justin Greaves: वेस्टइंडीज के जस्टिन ग्रीव्स ने पाकिस्तान के खिलाफ पहले टेस्ट में कमाल ही कर दिया. उन्होंने 11 में 6 ओवर मेडन फेंके. उन्होंने सिर्फ 27 रन खर्चे.

Written By : मोहम्मद अलफैज |  Updated at : 27 Jul 2026 11:51 PM (IST)
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वेस्टइंडीज के तेज गेंदबाज जस्टिन ग्रीव्स ने त्रिनिदाद के ब्रायन लारा स्टेडियम में पाकिस्तान के खिलाफ खेले जा रहे पहले टेस्ट में कमाल ही कर दिया. उन्होंने 11 ओवर गेंदबाजी की, जिसमें 6 ओवर मेडन रहे. उन्होंने सिर्फ 6 मेडन ओवर ही नहीं फेंके, बल्कि इस दौरान 5 विकेट भी लिए. ग्रीव्स की गेंदबाजी के आगे पाकिस्तानी बल्लेबाज पूरी तरह से चित नजर आए. शुरुआती 6 ओवर में ग्रीव्स ने रन खर्चे और उन्हें विकेट भी नहीं मिले, लेकिन अगले 5 ओवरों में उन्होंने पूरी बाजी ही पलट दी. 

पहले 6 ओवर में वेस्टइंडीज के तेज गेंदबाज ने बगैर कोई विकेट लिए 27 रन खर्चे. यहां तक उन्होंने सिर्फ 1 ही मेडन ओवर फेंका था. इसके बाद ग्रीव्स ने अगले पांचों ओवर मेडन डाल दिए और 5 विकेट भी चटकाए. इस तरह उन्होंने अपने कमाल से पाकिस्तानी बल्लेबाज को पूरी तरह से चित कर दिया. ग्रीव्स ने 11 ओवर में ही 27 रन ही दिए.

बढ़त नहीं बना पाई पाकिस्तान 

तीसरे दिन पाकिस्तान अपनी पहली पारी में ऑलआउट हो गई. टीम बढ़त बनाने से भी चूक गई. मैच में पहले बैटिंग के लिए उतरी वेस्टइंडीज 311 रन पर ऑलआउट हुई. टीम के लिए विकेटकीपर बल्लेबाज शाई होप ने 92 रनों की सबसे बड़ी पारी खेली. इसके अलावा कावेम हॉज ने 84 रनों की पारी खेली. इस दौरान पाकिस्तान के लिए मोहम्मद अली ने सबसे ज्यादा 4 विकेट लिए.

इसके बाद पाकिस्तान ने अपनी पहली पारी में 282 रन पर ही सिमट गई. टीम के लिए पूर्व कप्तान शान मसूद ने 109 रनों की पारी खेली, जिसमें 12 चौके शामिल रहे. इसके अलावा इमाम उल हक ने 63 रन स्कोर किए, जिसमें 7 चौके शामिल रहे. इस दौरान वेस्टइंडीज के ग्रीव्स ने सबसे ज्यादा 5 विकेट लिए. इसके अलावा कीमार रोच और शमार जोसेफ ने 2-2 व जायडन सील्स ने 1 विकेट लिया. अब वेस्टइंडीज बढ़त बनाकर अपनी दूसरी पारी में बैटिंग के लिए मैदान पर है. 

 

यह भी पढ़ें: वीवीएस लक्ष्मण को जिम्बाब्वे सीरीज में टीम इंडिया का कोच बनने पर कितनी सैलरी मिली

Published at : 27 Jul 2026 11:51 PM (IST)
Tags :
West Indies Vs Pakistan Justin Greaves WI Vs PAK 1st Test
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