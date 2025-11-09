IND vs SA Test Record: भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका टेस्ट इतिहास में सबसे किफायती गेंदबाज कौन, जानिए
भारत-दक्षिण अफ्रीका टेस्ट इतिहास में कुछ गेंदबाज ऐसे रहे जिन्होंने विकेट लेने के साथ रन रोककर मैच का रुख पलट दिया. जानिए सबसे बेहतरीन इकॉनमी रेट वाले टॉप 5 गेंदबाजों के बारे में
IND vs SA Test Record: टेस्ट क्रिकेट में सिर्फ विकेट लेना ही नहीं, बल्कि रन रोकना भी उतना ही बड़ा कौशल होता है. भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेले गए टेस्ट मुकाबलों में कई बार ऐसे गेंदबाज देखने को मिले जिन्होंने अपनी सटीक लाइन-लेंथ और अनुशासित गेंदबाजी से बल्लेबाजों को सांस तक नहीं लेने दी. आइए जानते हैं इस ऐतिहासिक मुकाबले में सबसे बेहतरीन इकॉनमी रेट (Economy Rate) वाले टॉप-5 गेंदबाजों के बारे में
हैंसी क्रोन्ये - दक्षिण अफ्रीका
दक्षिण अफ्रीका के पूर्व कप्तान हैंसी क्रोन्ये सिर्फ एक शानदार ऑलराउंडर ही नहीं, बल्कि बेहद किफायती गेंदबाज भी थे. भारत के खिलाफ खेले गए 11 टेस्ट मैचों में उन्होंने 174 ओवरों में सिर्फ 316 रन देकर 14 विकेट झटके. उनका इकॉनमी रेट रहा सिर्फ 1.81 रन प्रति ओवर, जो आज भी भारत-साउथ अफ्रीका टेस्ट इतिहास का सर्वश्रेष्ठ आंकड़ा है.
ब्रायन मैकमिलन - दक्षिण अफ्रीका
90 के दशक में दक्षिण अफ्रीका के भरोसेमंद ऑलराउंडर ब्रायन मैकमिलन ने भी भारत के खिलाफ बेहतरीन नियंत्रण दिखाया. उन्होंने 10 मैचों में 303 ओवर डालकर 678 रन दिए और 23 विकेट झटके. उनका इकॉनमी रेट 2.23 रहा. वे अपनी सटीक लाइन और बाउंस कराने की क्षमता के लिए जाने जाते थे.
शॉन पोलक - दक्षिण अफ्रीका
दक्षिण अफ्रीका के महान तेज गेंदबाज शॉन पोलक ने भारत के खिलाफ कई यादगार स्पेल डाले. 12 मैचों में उन्होंने 52 विकेट हासिल किए और उनका इकॉनमी रेट रहा 2.26 रन प्रति ओवर. पोलक की खासियत थी कि वे नई और पुरानी दोनों गेंद से बल्लेबाजों को परेशान करते थे.
रवींद्र जडेजा - भारत
भारत के स्टार स्पिनर रवींद्र जडेजा ने पिछले कुछ सालों में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ शानदार प्रदर्शन किया है. उन्होंने 9 मैचों में 42 विकेट झटके और इकॉनमी रेट रहा 2.27 रन प्रति ओवर. जडेजा की गेंदबाजी की सटीकता और लगातार एक ही लाइन पर गेंद डालने की क्षमता उन्हें खास बनाती है.
अनिल कुंबले - भारत
भारत के दिग्गज लेग स्पिनर अनिल कुंबले का नाम भी इस लिस्ट में शामिल है. उन्होंने 21 मैचों में 84 विकेट लिए और उनका इकॉनमी रेट 2.34 रन प्रति ओवर रहा. कुंबले की गेंदबाजी में नियंत्रण और निरंतरता भारत की सबसे बड़ी ताकत रही.
