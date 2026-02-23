करारी शिकस्त मिलने के बाद सूर्यकुमार यादव का बड़ा बयान, कहा- 'कभी-कभी आपको सोचना पड़ता है कि आप...'

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटकरारी शिकस्त मिलने के बाद सूर्यकुमार यादव का बड़ा बयान, कहा- 'कभी-कभी आपको सोचना पड़ता है कि आप...'

SA के 188 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत मार्को यानसेन (22 रन पर चार विकेट), केशव महाराज (24 रन पर तीन विकेट) और कोर्बिन बॉश (12 रन पर दो विकेट) की धारदार गेंदबाजी के सामने 111 रन पर सिमट गया.

By : पीटीआई- भाषा | Edited By: संकल्‍प ठाकुर | Updated at : 23 Feb 2026 06:40 AM (IST)
Preferred Sources

भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने आईसीसी टी20 विश्व कप के सुपर आठ चरण के एकतरफा मैच में रविवार को यहां दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 76 रन की करारी शिकस्त के बाद स्वीकार किया कि उनकी टीम बल्लेबाजी में इससे बेहतर प्रदर्शन कर सकती थी.

दक्षिण अफ्रीका के 188 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत मार्को यानसेन (22 रन पर चार विकेट), केशव महाराज (24 रन पर तीन विकेट) और कोर्बिन बॉश (12 रन पर दो विकेट) की धारदार गेंदबाजी के सामने 18.5 ओवर में 111 रन पर सिमट गया. मेजबान टीम की ओर से सिर्फ शिवम दुबे (42 रन, 37 गेंद, तीन छक्के, एक चौके) ही 20 रन के आंकड़े को पार कर पाए.

सूर्यकुमार ने मैच के बाद कहा, ‘‘शुरुआत में हमने बहुत अच्छी गेंदबाजी की. सात से 15वें ओवर के बीच उन्होंने बहुत अच्छी बल्लेबाजी की और फिर हमने वापसी की.’’

उन्होंने कहा, ‘‘बहुत अच्छी गेंदबाजी की लेकिन और बेहतर बल्लेबाजी कर सकते थे. कभी-कभी आपको सोचना पड़ता है कि आप पावरप्ले में मैच नहीं जीत सकते लेकिन आप मैच हार सकते हैं. हमें जिन साझेदारी की जरूरत थी वे नहीं हुईं. यह खेल का हिस्सा है. हम इससे सीखेंगे और वापसी करेंगे.’’

डेविड मिलर ने 35 गेंद में तीन छक्कों और सात चौकों से 63 रन की पारी खेलने के अलावा डेवाल्ड ब्रेविस (45 रन, 29 गेंद, तीन छक्के, तीन चौके) के साथ चौथे विकेट के लिए 51 गेंद में 97 रन की साझेदारी की जिससे दक्षिण अफ्रीका ने 20 रन पर तीन विकेट गंवाने के बावजूद सात विकेट पर 187 रन का बड़ा स्कोर खड़ा किया. ट्रिस्टन स्टब्स ने भी 24 गेंद में तीन छक्कों और एक चौके से नाबाद 44 रन की पारी खेली.

सूर्यकुमार ने बुमराह और अर्शदीप की तेज गेंदबाजी जोड़ी की सराहना की. उन्होंने कहा, ‘‘हर कोई जानता है कि उनकी जोड़ी कितनी खतरनाक रही है. दोनों ने आठ ओवर गेंदबाजी की, पांच विकेट लिए और 45-50 रन दिए. वे साझेदारी में अच्छी गेंदबाजी करते हैं और उन्हें अपनी टीम में पाकर अच्छा लगता है.’’

बुमराह ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 15 रन पर तीन विकेट चटकाए जबकि अर्शदीप सिंह ने 28 रन देकर दो विकेट हासिल किए.

Published at : 23 Feb 2026 06:40 AM (IST)
