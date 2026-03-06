IND vs NZ Final: कब, कहां और कितने बजे होगा भारत-न्यूजीलैंड टी20 वर्ल्डकप फाइनल मुकाबला? फैन्स जान लें हर डिटेल्स
टी20 वर्ल्ड कप 2026 का फाइनल भारत और न्यूजीलैंड के बीच 8 मार्च को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा.सेमीफाइनल में इंग्लैंड को हराकर टीम इंडिया ने फाइनल में अपनी जगह बना ली है.
IND vs NZ Final: करीब एक महीने तक चले रोमांचक मुकाबलों के बाद अब टी20 वर्ल्ड कप 2026 अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंच गया है. फाइनल में भारत और न्यूजीलैंड की टीमें आमने-सामने होंगी. सेमीफाइनल में इंग्लैंड को हराकर टीम इंडिया ने फाइनल में जगह बना ली है. जबकि न्यूजीलैंड ने साउथ अफ्रीका को हराकर खिताबी मुकाबले का टिकट हासिल किया था. अब दोनों टीमें ट्रॉफी के लिए भिड़ने को तैयार हैं. दोनो के बीच फाइनल मुकाबला 8 मार्च 2026, रविवार को खेला जाएगा. यह मैच अहमदाबाद के दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आयोजित होगा.
कितने बजे शुरू होगा मैच?
भारत और न्यूजीलैंड के बीच फाइनल मुकाबले का टॉस शाम 6:30 बजे होगा. इसके बाद मैच की पहली गेंद शाम 7:00 बजे डाली जाएगी. इस हाईवोल्टेज मुकाबले में बड़ी संख्या में दर्शकों के जुड़ने की उम्मीद है.
टीम इंडिया के पास इस बार इतिहास रचने का शानदार मौका है. अगर भारत यह मुकाबला जीतता है तो वह तीसरी बार टी20 विश्व कप का खिताब अपने नाम कर सकता है. खास बात यह भी है कि यह फाइनल भारत की सरजमीं पर खेला जा रहा है, जिससे टीम को घरेलू दर्शकों का भरपूर समर्थन मिलने वाला है.
वहीं न्यूजीलैंड की टीम भी शानदार फॉर्म में नजर आ रही है. सेमीफाइनल में उसने साउथ अफ्रीका को बड़े अंतर से हराकर फाइनल में प्रवेश किया था. टीम की कप्तानी मिचेल सैंटनर कर रहे हैं और उनकी रणनीति को इस टूर्नामेंट में काफी सराहा गया है.
कहां देख सकते हैं लाइव मैच?
भारत और न्यूजीलैंड के बीच टी20 वर्ल्ड कप 2026 का फाइनल टीवी पर स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर लाइव देखा जा सकता है. इसके अलावा मोबाइल और ऑनलाइन दर्शकों के लिए मैच की लाइव स्ट्रीमिंग जियो हॉटस्टार ऐप और वेबसाइट पर उपलब्ध होगी.
दोनों टीमों के स्क्वॉड
भारत का स्क्वॉड: अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), ईशान किशन, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज, रिंकू सिंह, वॉशिंगटन सुंदर.
न्यूजीलैंड का स्क्वॉड: टिम सिफर्ट (विकेटकीपर), फिन एलन, रचिन रवींद्र, ग्लेन फिलिप्स, डेरिल मिशेल, मार्क चैपमैन, मिशेल सैंटनर (कप्तान), कोल मैककॉन्ची, मैट हेनरी, ईश सोढ़ी, लॉकी फर्ग्यूसन, जेम्स नीशम, जैकब डफी, काइल जैमीसन, डेवोन कॉनवे.
