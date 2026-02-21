क्या सुपर-8 में एक जीत टीम इंडिया को सेमीफाइनल में पहुंचा देगी? समझिए फाइनल-सेमीफाइनल का रास्ता

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
क्या सुपर-8 में एक जीत टीम इंडिया को सेमीफाइनल में पहुंचा देगी? समझ लीजिए फाइनल-सेमीफाइनल का पूरा रास्ता

क्या सुपर-8 में एक जीत टीम इंडिया को सेमीफाइनल में पहुंचा देगी? समझ लीजिए फाइनल-सेमीफाइनल का पूरा रास्ता

Super 8 T20 World Cup: कैसा है सुपर-8 का फॉर्मेट. यहां जान लीजिए भारतीय टीम को सेमीफाइनल में जाने के लिए क्या करना होगा. 22 फरवरी को भारत का सामना दक्षिण अफ्रीका से होगा.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 21 Feb 2026 07:28 PM (IST)
T20 World Cup Super 8: टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत और पाकिस्तान समेत आठ टीमों ने सुपर-8 के लिए क्वालीफाई किया. अब इन सभी टीमों के बीच सेमीफाइनल और फाइनल में जाने की जंग छिड़ गई है. भारतीय टीम अपना पहला सुपर-8 का मैच 22 फरवरी को दक्षिण अफ्रीका के साथ खेलेगी. अब सवाल है कि क्या टीम इंडिया केवल एक जीत के बाद ही सेमीफाइनल में चली जाएगी. क्या सेमीफाइनल में जाने के लिए दक्षिण अफ्रीका पर जीत काफी होगी? यहां आसान भाषा में समझ लीजिए सुपर-8 का पूरा फॉर्मेट और भारत को सेमीफाइनल में जाने के लिए क्या करना होगा.

सबसे पहले सुपर-8 का फॉर्मेट समझिए. टूर्नामेंट में कुल 20 टीम थीं, उन्हें पांच-पांच के 4 ग्रुप में बांटा गया. इन चार ग्रुपों में जो भी दो टीम पहले और दूसरे स्थान पर रहीं, उन्हें सुपर-8 में जगह मिली. अब इन आठ टीमों को दोबारा 2 अलग-अलग ग्रुप में बांट दिया गया है. ग्रुप A में भारत, जिम्बाब्वे, वेस्टइंडीज और दक्षिण अफ्रीका हैं, जो अपने-अपने ग्रुप में टॉप पर रही थीं. वहीं ग्रुप B में पाकिस्तान, न्यूजीलैंड, श्रीलंका और इंग्लैंड मौजूद हैं.

क्या एक जीत कर देगी काम?

अब असली मुद्दे पर आते हैं कि भारतीय टीम अगर 22 फरवरी को दक्षिण अफ्रीका को सुपर-8 मैच में हरा देती है, तो क्या वह सेमीफाइनल में पहुंच जाएगी. इसका जवाब है, नहीं. दरअसल भारत और अन्य टीमें सुपर-8 में तीन-तीन मैच खेलेंगी. टीम इंडिया को 22 फरवरी को दक्षिण अफ्रीका, 26 फरवरी को जिम्बाब्वे और फिर 1 मार्च को वेस्टइंडीज के साथ मैच खेलना है.

अगर भारतीय टीम इन 3 मैचों के परिणामों के बाद सुपर-8 की पॉइंट्स टेबल के टॉप-2 में रहती है तो उसे सेमीफाइनल में प्रवेश मिल जाएगा. टॉप-2 में रहने के लिए भारत को कम से कम 2 जीत दर्ज करनी होंगी. सुपर-8 के दूसरे ग्रुप पर भी यही नियम लागू होता है. 

सुपर-8 के मैच से पहले सूर्यकुमार यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस, प्लेइंग इलेवन की तस्वीर साफ, इस नियम पर भी उठाए सवाल

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Published at : 21 Feb 2026 07:28 PM (IST)
T20 World Cup Super-8 T20 World Cup 2026
