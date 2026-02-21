हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटसुपर-8 के मैच से पहले सूर्यकुमार यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस, प्लेइंग इलेवन की तस्वीर साफ, इस नियम पर भी उठाए सवाल

सुपर-8 के मैच से पहले सूर्यकुमार यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस, प्लेइंग इलेवन की तस्वीर साफ, इस नियम पर भी उठाए सवाल

Suryakumar Yadav PC: भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने सुपर-8 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ होने वाले मुकाबले से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने सभी सवालों के जवाब दिए.

By : एबीपी लाइव | Edited By: मोहम्मद अलफैज | Updated at : 21 Feb 2026 06:55 PM (IST)
Preferred Sources

Suryakumar Yadav PC For IND vs SA Super-8: टी20 वर्ल्ड कप 2026 में सूर्यकुमार यादव की कप्तानी वाली टीम इंडिया सुपर-8 का पहला मुकाबला रविवार (22 फरवरी) को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेलेगी. इस मैच से पहले सूर्यकुमार यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने प्लेइंग इलेवन से लेकर सभी सवालों के जवाब दिए. इसके अलावा सूर्या ने एक नियम पर भी सवाल उठाया. 

अभिषेक शर्मा पर क्या बोले?

सूर्या ने खराब फॉर्म में चल रहे अभिषेक शर्मा पर बात करते हुए कहा कि मुझे उन लोगों की चिंता हो रही है, जो अभिषेक की चिंता कर रहे हैं. मुझे उन टीमों की ज्यादा चिंता है जो बाद में उसका सामना करेंगी. उन्होंने पिछले साल सब कुछ किया, अब वक्त है कि हम उनका फेवर करें.

प्री-सीडिंग पर पर उठाया सवाल 

बता दें कि ग्रुप चरण में टॉप पर रहने वाली टीमें एक ग्रुप में आई, जबकि दूसरे नंबर पर रहने वाली टीमें दूसरे ग्रुप में पहुंची हैं. यह फैसला रैंकिंग के आधार पर किया गया. सूर्या ने इस प्री-सीडिंग पर सवाल खड़ा किया. इसके अलावा ऑस्ट्रेलियाई स्पिनर एमड जैम्पा ने भी इस नियम की आलोचना की थी. 

सूर्या ने कहा कि मुझे नहीं पता कि यह फैसला कौन करता है. लेकिन अगर मैं किसी दिन वहां गया तो इसे ठीक करने की कोशिश जरूर करूंगा. 

पिच पर क्या बोले?

पिच पर बात करते हुए सूर्या ने कहा कि हम किसी भी विकेट को अपनाने के लिए तैयार हैं. हमने अब तक मुश्किल पिचों पर खेला है, हमें पता है कि उन पिचों पर क्या जरूरत है. टॉस ओवररेटेड है. अगर आप पहली पारी में अच्छी पारी में बैटिंग करते हैं. अगर ओस भी आती है, तब भी आप डिफेंड कर सकेंगे. 

प्लेइंग 11 पर बोले सूर्यकुमार यादव 

संजू सैमसन को लेकर पूछे गए एक सवाल का जवाब देते हुए सूर्या ने कहा कि क्या आप चाहते हैं कि मैं उन्हें (संजू) अभिषेक शर्मा की जगह खिलाऊं? या नंबर तीन पर तिलक की जगह खिलाऊं? अच्छा चल रहा है. पॉवरप्ले में 40-50 रन बना रहे हैं, नॉर्मल क्रिकेट है. हमने द्विपक्षीय में ज्यादा अच्छा खेल लिया है. सूर्या की इस बात से कहीं ना कहीं साफ हो गया कि प्लेइंग 11 में अभिषेक बने रहेंगे.

तिलक वर्मा पर मैनेजमेंट का खास प्लान 

तिलक वर्मा के बारे में बात करते हुए भारतीय कप्तान ने कहा कि मैनेजमेंट ने उन्हें उस तरह से खेलने के लिए कहा था. अगर दो विकेट गिर चुके हैं, तो उसे कुछ ओवर खेलने होंगे और खुद को पीछे रखना होगा. मुझे यकीन है कि वह अपने बल्लेबाजी के तरीके से खुश नहीं होंगे. वह अभ्यास में कड़ी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन मुझे उनकी कोई चिंता नहीं है.

Published at : 21 Feb 2026 06:01 PM (IST)
Tags :
SURYAKUMAR YADAV IND VS SA T20 World Cup 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

क्रिकेट
सुपर-8 के मैच से पहले सूर्यकुमार यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस, प्लेइंग इलेवन की तस्वीर साफ, इस नियम पर भी उठाए सवाल
सुपर-8 के मैच से पहले सूर्यकुमार यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस, प्लेइंग इलेवन की तस्वीर साफ
क्रिकेट
NZ vs PAK Super-8 Live Score: टॉस के तुरंत बाद बारिश, कवर्स से ढका गया पूरा मैदान; अब समय पर मैच शुरू होना मुश्किल
LIVE: टॉस के तुरंत बाद बारिश, कवर्स से ढका गया पूरा मैदान; अब समय पर मैच शुरू होना मुश्किल
क्रिकेट
टॉप करके भी 2 टीम बाहर, हारने वाली टीम खेलेगी फाइनल, सुपर-8 के नियम पर क्यों मचा बवाल? जानिए सारी डिटेल्स
टॉप करके भी 2 टीम बाहर, हारने वाली टीम खेलेगी फाइनल, सुपर-8 के नियम पर क्यों मचा बवाल?
क्रिकेट
भारत ने ऑस्ट्रेलिया को उसके घर में घुसकर रौंदा, 2-1 से जीती सीरीज; सभी कंगारू दिग्गज फ्लॉप
भारत ने ऑस्ट्रेलिया को उसके घर में घुसकर रौंदा, 2-1 से जीती सीरीज; सभी कंगारू दिग्गज फ्लॉप
Advertisement

वीडियोज

Pati Brahmachari: गुलाब सिंह की खौफनाक साज़िश, क्या ईशा बचा पाएगी अपनी मां को?
June में release होगी ‘Kulli’, Makers का दावा Theatre में गूंजेंगी चीखें |
Gippy Grewal की नई film: हंसी, entertainment और दमदार कहानी का वादा
Bollywood News: ‘धुरंधर 2’ के ट्रेलर को लेकर हलचल, रणवीर सिंह के नए अवतार पर फोकस
Ola का Dream Run: India की EV Success Story से Market Crash तक का सफ़र | Paisa Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
कहीं बारिश तो कहीं आंधी-तूफान... यूपी, बिहार से लेकर तमिलनाडु तक कैसा रहेगा मौसम? जानें देश का हाल
कहीं बारिश तो कहीं आंधी-तूफान... यूपी, बिहार से लेकर तमिलनाडु तक कैसा रहेगा मौसम? जानें देश का हाल
बिहार
उपेंद्र कुशवाहा का फिर से राज्यसभा जाना तय? RLM ने कर दिया बड़ा दावा, 'BJP से…'
उपेंद्र कुशवाहा का फिर से राज्यसभा जाना तय? RLM ने कर दिया बड़ा दावा, 'BJP से…'
क्रिकेट
सुपर-8 के मैच से पहले सूर्यकुमार यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस, प्लेइंग इलेवन की तस्वीर साफ, इस नियम पर भी उठाए सवाल
सुपर-8 के मैच से पहले सूर्यकुमार यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस, प्लेइंग इलेवन की तस्वीर साफ
बॉलीवुड
रणबीर कपूर और करिश्मा कपूर संभालेंगे RK स्टूडियो की कमान, लीज पर ली 5 मंजिला इमारत
रणबीर कपूर और करिश्मा कपूर संभालेंगे RK स्टूडियो की कमान, लीज पर ली 5 मंजिला इमारत
इंडिया
केरल में SIR के बाद चुनाव आयोग ने जारी की फाइनल वोटर लिस्ट, जानें कितने लोगों का वोट कटा?
केरल में SIR के बाद चुनाव आयोग ने जारी की फाइनल वोटर लिस्ट, जानें कितने लोगों का वोट कटा?
इंडिया
AI समिट हंगामा: यूथ कांग्रेस के चारों कार्यकर्ताओं की जमानत अर्जी खारिज, आरोपियों को 5 दिन की पुलिस रिमांड
AI समिट हंगामा: यूथ कांग्रेस के चारों कार्यकर्ताओं की जमानत अर्जी खारिज, आरोपियों को 5 दिन की पुलिस रिमांड
राजस्थान
जयपुर: 'धर्म में नहीं लिखा, बस जिद के चलते...', रमजान में BJP ने फिर उठाया लाउडस्पीकर का मुद्दा
जयपुर: 'धर्म में नहीं लिखा, बस जिद के चलते...', रमजान में BJP ने फिर उठाया लाउडस्पीकर का मुद्दा
यूटिलिटी
पहली बार घर खरीद रहे हैं, तो पढ़ लें ये खबर, नहीं तो होगा नुकसान
पहली बार घर खरीद रहे हैं, तो पढ़ लें ये खबर, नहीं तो होगा नुकसान
ENT LIVE
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
ENT LIVE
2 Deewane Seher mein : में, सादगी और एहसास से भरी imperfect love story
2 Deewane Seher mein : में, सादगी और एहसास से भरी imperfect love story
ENT LIVE
Shatak: 100 साल के Sangh की पूरी कहानी बड़े पर्दे पर
Shatak: 100 साल के Sangh की पूरी कहानी बड़े पर्दे पर
ENT LIVE
Yash की ‘Toxic’ का teaser release, screen पर फिर दिखा असली hero वाला अंदाज
Yash की ‘Toxic’ का teaser release, screen पर फिर दिखा असली hero वाला अंदाज
ENT LIVE
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Embed widget