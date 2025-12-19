हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IND vs SA 5th T20 Live: आज भारत-दक्षिण अफ्रीका का पांचवां टी20, कौन मारेगा बाजी? पढ़ें पल-पल का अपडेट

IND vs SA 5th T20 Live: आज भारत-दक्षिण अफ्रीका का पांचवां टी20, कौन मारेगा बाजी? पढ़ें पल-पल का अपडेट

IND vs SA 5th T20 Live Cricket Score: यहां आपको भारत और दक्षिण अफ्रीका के पांचवें टी20 मैच का लाइव स्कोर और मुकाबले से जुड़े सभी अपडेट्स मिलेंगे.

By : मोहम्मद वाहिद  | Updated at : 19 Dec 2025 06:33 PM (IST)

LIVE

Key Events
IND vs SA 5th T20 Live: आज भारत-दक्षिण अफ्रीका का पांचवां टी20, कौन मारेगा बाजी? पढ़ें पल-पल का अपडेट

भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका पांचवां टी20
भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका पांचवां टी20
Source : ABP Live

Background

यहां आप भारत और दक्षिण अफ्रीका के पांचवें टी20 मैच का लाइव स्कोर देख सकेंगे. साथ ही आपको इस मैच का हर अपडेट यहां मिलेगा. पांच मैचों की टी20 सीरीज में टीम इंडिया 2-1 से आगे है. पहला टी20 भारत ने जीता था तो दूसरे टी20 में दक्षिण अफ्रीका जीती थी. इसके बाद तीसरा टी20 टीम इंडिया ने जीता. फिर लखनऊ में चौथा टी20 कोहरे और धुंध की वजह से रद्द हो गया था. अब देखने वाली बात होगी कि पांचवां टी20 कौन जीतता है.

हेड टू हेड में कौन आगे? 

टी20 इंटरनेशनल में अब तक भारत और दक्षिण अफ्रीका की टीमें 35 बार आमने-सामने आई हैं. इस दौरान टीम इंडिया ने 20 मुकाबलों में जीत दर्ज की है. वहीं साउथ अफ्रीका ने 13 मैच जीते हैं. दो मैचों का कोई रिजल्ट नहीं निकला है. दोनों टीमों के बीच खेले गए पिछले 10 टी20 मैचों में सात बार भारतीय टीम ने जीत दर्ज की है. इसमें एक मैच नो रिजल्ट भी रहा है. 

मैच प्रिडिक्शन 

हमारा मैच प्रिडिक्शन मीटर इस मैच में सूर्यकुमार यादव एंड कंपनी का पलड़ा भारी दिखा रहा है. इस सीरीज में दक्षिण अफ्रीकी 
टीम एक मैच जीत चुकी है, लेकिन अहमदाबाद के भारतीय टीम का रिकॉर्ड शानदार रहा है. ऐसे में इस मैच में भी जीत की ज्यादा संभावना भारत की है. हालांकि, यह कहना गलत नहीं होगा कि मुकाबला 60-40 का है.

नरेंद्र मोदी स्टेडियम की पिच रिपोर्ट 

अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में अक्सर हाई स्कोरिंग मुकाबले होते हैं. मौसम को देखते हुए थोड़ी बहुत ओस यहां भी पड़ सकती है. ऐसे में टॉस जीतने वाली टीम पहले गेंदबाजी करने का फैसला ले सकती है. पिच की बात करें तो यहां रन बनाना आसान देखा गया है. यानी बल्लेबाजों की यहां ज्यादा मिलती है. हालांकि, शुरुआत में नई गेंद से तेज गेंदबाज भी अच्छी स्विंग प्राप्त कर सकते हैं.

भारत की संभावित प्लेइंग इलेवन- संजू सैमसन/शुभमन गिल, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, सूर्यकुमार यादव, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), हर्षित राणा, कुलदीप यादव, जसप्रित बुमरा, वरुण चक्रवर्ती

दक्षिण अफ्रीका की संभावित प्लेइंग इलेवन- क्विंटन डिकॉक, एडेन मार्करम, ट्रिस्टन स्टब्स, डेवाल्ड ब्रेविस, डेविड मिलर, डोनोवन फरेरा, जॉर्ज लिंडे, मार्को यानसेन, कॉर्बिन बॉश, एनरिक नॉर्टजे और लुंगी एनगिडी/ओटनील बार्टमैन

18:32 PM (IST)  •  19 Dec 2025

IND vs SA 5th T20 Live: पहले बैटिंग करेगी टीम इंडिया

पांचवें टी20 मैच में दक्षिण अफ्रीका ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी है. टीम इंडिया पहले बैटिंग करेगी. ये मैच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा.

17:57 PM (IST)  •  19 Dec 2025

IND vs SA 5th T20 Live Score: आज संजू सैमसन को मिल सकता है मौका

शुभमन गिल को लेकर आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन चौथे टी20 से पहले खबर आई थी कि उनके पैर में चोट है. वह लखनऊ में चौथे टी20 से बाहर हो गए थे. आज गिल की जगह संजू सैमसन पारी की शुरुआत कर सकते हैं. 

India Vs South Africa Aiden Markram IND Vs SA 5th T20 SURYAKUMAR YADAV
New Update
