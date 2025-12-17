भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका चौथा टी20 मैच लखनऊ के इकाना स्टेडियम में खेला जाना है. यह मुकाबला भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे शुरू होना था, लेकिन धुंध के कारण टॉस में देरी हुई. अगर किसी कारणवश मुकाबला शुरू होने में देरी होती है, तो मैच कितने बजे तक शुरू करवाया जा सकता है? क्या भारत-दक्षिण अफ्रीका चौथे टी20 मैच पर ऐसा कोई नियम लागू होता है कि कितने बजे तक मैच रद्द नहीं होगा? यहां आपको इस सवाल का जवाब मिलेगा.

भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका चौथा टी20 मैच भारतीय समयानुसार टॉस शाम 6:30 बजे और मुकाबला 7 बजे शुरू होना था. मगर इकाना स्टेडियम में धुंध के कारण अंपायर 6 बजकर 50 मिनट पर पहला निरीक्षण करने आए, लेकिन उसके बाद समय बढ़ाकर साढ़े सात बजे कर दिया गया. जब अंपायरों ने 7:30 बजे निरीक्षण किया, तब तक धुंध का स्तर कम नहीं हुआ था. उसके बाद 8 बजे और फिर निरीक्षण का समय 8:30 बजे कर दिया गया.

क्या अब भी 20 ओवर का होगा मैच?

यह मुकाबला शाम 7 बजे शुरू होना था, लेकिन इस लेख को लिखे जाने तक 8:30 बजे तक भी मैच शुरू नहीं होगा. अगर मैच शुरू होने की घोषणा हो जाती है, तो मुकाबला तय समय से करीब 2 घंटे देरी से शुरू होगा. नियमानुसार समय खराब होने के मुताबिक ओवरों में कटौती की जाती है. इसलिए भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका चौथा टी20 मैच अब भी 20 ओवर का खेला जाएगा, इसकी संभावना ना के बराबर है.

कितने बजे तक शुरू हो पाएगा चौथा टी20?

अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में कट-ऑफ टाइम का कोई नियम नहीं होता है. ICC टूर्नामेंट्स में कुछ नॉकआउट मुकाबलों के लिए ऐसा किया जा सकता है. मगर द्विपक्षीय शृंखलाओं में आमतौर पर तब तक इंतजार किया जाता है, जब तक पांच-पांच ओवर का मैच करवाया जा सके. अगर पांच-पांच ओवर का मैच करवाने की संभावना नहीं बचती है, तो मैच को रद्द घोषित कर दिया जाता है.