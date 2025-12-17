हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
क्या अब भी 20 ओवर का होगा भारत-दक्षिण अफ्रीका का चौथा टी20? कितने बजे तक मैच शुरू होने का है नियम; जानें सबकुछ

क्या अब भी 20 ओवर का होगा भारत-दक्षिण अफ्रीका का चौथा टी20? कितने बजे तक मैच शुरू होने का है नियम; जानें सबकुछ

IND vs SA 4th T20 Cut Off Time: भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका चौथा टी20 मैच लखनऊ के इकाना स्टेडियम में खेला जाना है. जानिए मुकाबला कितने बजे तक शुरू करवाया जा सकता है?

By : नीरज शर्मा | Updated at : 17 Dec 2025 08:16 PM (IST)


भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका चौथा टी20 मैच लखनऊ के इकाना स्टेडियम में खेला जाना है. यह मुकाबला भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे शुरू होना था, लेकिन धुंध के कारण टॉस में देरी हुई. अगर किसी कारणवश मुकाबला शुरू होने में देरी होती है, तो मैच कितने बजे तक शुरू करवाया जा सकता है? क्या भारत-दक्षिण अफ्रीका चौथे टी20 मैच पर ऐसा कोई नियम लागू होता है कि कितने बजे तक मैच रद्द नहीं होगा? यहां आपको इस सवाल का जवाब मिलेगा.

भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका चौथा टी20 मैच भारतीय समयानुसार टॉस शाम 6:30 बजे और मुकाबला 7 बजे शुरू होना था. मगर इकाना स्टेडियम में धुंध के कारण अंपायर 6 बजकर 50 मिनट पर पहला निरीक्षण करने आए, लेकिन उसके बाद समय बढ़ाकर साढ़े सात बजे कर दिया गया. जब अंपायरों ने 7:30 बजे निरीक्षण किया, तब तक धुंध का स्तर कम नहीं हुआ था. उसके बाद 8 बजे और फिर निरीक्षण का समय 8:30 बजे कर दिया गया.

क्या अब भी 20 ओवर का होगा मैच?

यह मुकाबला शाम 7 बजे शुरू होना था, लेकिन इस लेख को लिखे जाने तक 8:30 बजे तक भी मैच शुरू नहीं होगा. अगर मैच शुरू होने की घोषणा हो जाती है, तो मुकाबला तय समय से करीब 2 घंटे देरी से शुरू होगा. नियमानुसार समय खराब होने के मुताबिक ओवरों में कटौती की जाती है. इसलिए भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका चौथा टी20 मैच अब भी 20 ओवर का खेला जाएगा, इसकी संभावना ना के बराबर है.

कितने बजे तक शुरू हो पाएगा चौथा टी20?

अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में कट-ऑफ टाइम का कोई नियम नहीं होता है. ICC टूर्नामेंट्स में कुछ नॉकआउट मुकाबलों के लिए ऐसा किया जा सकता है. मगर द्विपक्षीय शृंखलाओं में आमतौर पर तब तक इंतजार किया जाता है, जब तक पांच-पांच ओवर का मैच करवाया जा सके. अगर पांच-पांच ओवर का मैच करवाने की संभावना नहीं बचती है, तो मैच को रद्द घोषित कर दिया जाता है.

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.

Published at : 17 Dec 2025 08:14 PM (IST)
Tags :
Ekana Stadium  India Vs South Africa IND Vs SA 4th T20 IND VS SA



विश्व
गाजा में अपनी सेना भेजेगा पाकिस्तान? ट्रंप को खुश करने के चक्कर में फंसे मुनीर, PAK में मचा बवाल
गाजा में अपनी सेना भेजेगा पाकिस्तान? ट्रंप को खुश करने के चक्कर में फंसे मुनीर, PAK में मचा बवाल
बिहार
हिजाब विवाद: नुसरत ने छोड़ा बिहार, नीतीश सरकार की नौकरी पर मार दी लात!
हिजाब विवाद: नुसरत ने छोड़ा बिहार, नीतीश सरकार की नौकरी पर मार दी लात!
विश्व
'आखिरकार भारत ने माना कि ऑपरेशन सिंदूर में...', चव्हाण का बयान सुनकर इतराने लगे पाकिस्तानी
'आखिरकार भारत ने माना कि ऑपरेशन सिंदूर में...', चव्हाण का बयान सुनकर इतराने लगे पाकिस्तानी
क्रिकेट
Shubman Gill नहीं खेलेंगे भारत-दक्षिण अफ्रीका चौथा टी20, प्लेइंग इलेवन में कौन करेगा रिप्लेस? आ गया अपडेट
शुभमन गिल नहीं खेलेंगे भारत-दक्षिण अफ्रीका चौथा टी20, प्लेइंग इलेवन में कौन करेगा रिप्लेस? आ गया अपडेट
