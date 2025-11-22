भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका दूसरा टेस्ट गुवाहाटी के बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में खेला जा रहा है. आज टेस्ट का पहला दिन है. भारत के टॉस हारने का सिलसिला इस टेस्ट में भी जारी रहा, टेम्बा बावुमा ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है. हालांकि बतौर कप्तान पहला टेस्ट खेल रहे ऋषभ पंत ने कहा कि यहां पहले गेंदबाजी करना भी बुरा विकल्प नहीं है.

भारत की प्लेइंग 11

यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल, साई सुदर्शन, ध्रुव जुरेल, ऋषभ पंत (कप्तान, विकेटकीपर), नीतीश कुमार रेड्डी, रवींद्र जडेजा, वाशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज.

दक्षिण अफ्रीका की प्लेइंग 11

एडन मार्क्रम, रयान रिकेल्टन, वियान मुल्डर, टोनी डी जोरज़ी, टेम्बा बावुमा (कप्तान), ट्रिस्टन स्टब्स, काइल वेरिन (विकेट कीपर), मार्को यानसन, सेनुरन मुथुसामी, साइमन हार्मर, केशव महाराज.

टॉस पर कप्तानों का बयान

टेस्ट कप्तानी पर पंत ने कहा, "गर्व का पल है. मैंने इसके बारे में नहीं सोचा था लेकिन इस मौके को अच्छे से भुनाना चाहता हूं." उन्होंने आगे कहा, "हमें लगता है कि विकेट बैटिंग के लिए अच्छा है लेकिन साथ ही पहले बॉलिंग करना भी बुरा ऑप्शन नहीं है."

टॉस जीतकर टेम्बा बावुमा ने कहा, "हमें नए सिरे से शुरुआत करनी होगी. विकेट काफी बेहतर दिख रहा है. हम पहले अच्छा स्कोर बनाने की कोशिश करेंगे और वहीं से गेम खेलेंगे. पिच पर कोई दरार नजर नहीं आ रही है. यहां पहला टेस्ट खेला जा रहा है और इस ऐतिहासिक पल का हिस्सा बनकर खुश हूं."

लंच से पहले होगा टी-ब्रेक

टेस्ट क्रिकेट के दिन में 3 सेशन होते हैं. पहले सेशन के बाद लंच होता है और दूसरे के बाद टी-ब्रेक. लेकिन गुवाहाटी में अलग होगा. पहले सेशन के बाद टी-ब्रेक होगा और दूसरे सेशन के बाद लंच ब्रेक होगा.

पहला सेशन- सुबह 9 बजे से 11 बजे तक

सुबह 9 बजे से 11 बजे तक टी-ब्रेक- 11 बजे से 11:20 तक

11 बजे से 11:20 तक दूसरा सेशन- सुबह 11:20 से दोपहर 1:20 बजे तक

सुबह 11:20 से दोपहर 1:20 बजे तक लंच ब्रेक- दोपहर 1:20 से दोपहर 2 बजे तक

दोपहर 1:20 से दोपहर 2 बजे तक तीसरा सेशन- दोपहर 2 बजे से शाम 4 बजे तक.

0-1 से पिछड़ी हुई है टीम इंडिया

कोलकाता में पहला टेस्ट हारने के बाद टीम इंडिया 2 मैचों की सीरीज में 0-1 से पिछड़ी हुई है. टेम्बा बावुमा एंड टीम अगर इस टेस्ट को ड्रा कराने में भी सफल रही तो मेहमान टीम सीरीज जीत जाएगी. इसलिए भारत को सीरीज बराबर पर खत्म करने के लिए ये टेस्ट हर हाल में जीतना है.