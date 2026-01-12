IND vs NZ: भारत और न्यूजीलैंड के बीच वडोदरा में खेले गए पहले वनडे मैच के दौरान मैदान पर रोमांचक क्रिकेट देखने को मिला. वहीं कमेंट्री बॉक्स से आई एक टिप्पणी ने सोशल मीडिया पर जबरदस्त बहस छेड़ दी. टीम इंडिया के पूर्व कोच और कमेंटेटर संजय बांगर की भाषा को लेकर कही गई बात विवाद की वजह बन गई. इस पूरे मामले की शुरुआत न्यूजीलैंड की पारी के दौरान हुई.

कैसे हुई मामले की शुरुआत?

यह घटना न्यूजीलैंड की पारी के 13वें ओवर में हुई. भारत के लिए वॉशिंगटन सुंदर गेंदबाजी कर रहे थे. विकेटकीपर केएल राहुल सुंदर की गेंदों की रफ्तार से पूरी तरह संतुष्ट नजर नहीं आए. इसके बाद राहुल ने सुंदर से कुछ कहा. उसी वक्त कमेंट्री बॉक्स में संजय बांगर के साथ पूर्व भारतीय तेज गेंदबाज वरुण एरन मौजूद थे.

वरुण एरन ने कमेंट्री के दौरान बताया कि केएल राहुल और वॉशिंगटन सुंदर आपस में तमिल भाषा में बात कर रहे थे. एरन के मुताबिक, राहुल ने सुंदर से कहा कि उनकी गेंद की स्पीड किसी मीडियम पेसर जैसी लग रही है. यह बातचीत हल्के-फुल्के अंदाज में चल रही थी.

संजय बांगर की टिप्पणी से बढ़ा विवाद

इसके बाद वरुण एरन ने मजाकिया लहजे में कहा कि शायद केएल राहुल को सुंदर से तमिल में ही बात करनी पड़े, क्योंकि सुंदर तमिल ज्यादा अच्छे से समझते हैं. राहुल के कहने पर सुंदर ने तुंरत स्पीड 92 पर कर दी.

एरन ने जब इस पर बांगर की राय जाननी चाही, तो संजय बांगर ने कहा कि वह “राष्ट्रीय भाषा” में ज्यादा विश्वास रखते हैं. यही बयान सोशल मीडिया पर आते ही विवाद की वजह बन गया.

सोशल मीडिया पर मचा बवाल

संजय बांगर के बयान के बाद सोशल मीडिया पर फैंस की तीखी प्रतिक्रियाएं देखने को मिलीं. कई यूजर्स ने कहा कि भारत में कोई एक राष्ट्रीय भाषा नहीं है और सभी भाषाओं को बराबर सम्मान मिलना चाहिए. वहीं कुछ लोगों ने इसे बांगर की निजी राय बताते हुए उनका समर्थन भी किया. देखते ही देखते यह मुद्दा क्रिकेट से हटकर भाषा और पहचान की बहस में बदल गया.

मैच में भारत की शानदार जीत

विवादों से इतर अगर मैच की बात करें तो टीम इंडिया ने शानदार जीत दर्ज की. पहले बल्लेबाजी करते हुए न्यूजीलैंड ने 300 रन बोर्ड पर लगा दिए थे. जवाब में भारत ने मजबूत शुरुआत की और 49वें ओवर में 6 विकेट खोकर यह मुकाबला अपने नाम कर लिया. भारत की ओर से विराट कोहली ने 93 रनों की शानदार पारी खेलकर जीत की नींव रखी. उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच भी चुना गया.