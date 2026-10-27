IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटअर्शदीप-अभिषेक के निशाने पर 2 सबसे बड़े रिकॉर्ड, आज तीसरे टी20 में रचेंगे इतिहास

अर्शदीप-अभिषेक के निशाने पर 2 सबसे बड़े रिकॉर्ड, आज तीसरे टी20 में रचेंगे इतिहास

IND vs NZ 3rd T20: आज भारत और न्यूजीलैंड का तीसरा टी20 मैच वेलिंगटन में खेला जाएगा. अर्शदीप सिंह और अभिषेक शर्मा महारिकॉर्ड बना सकते हैं.

Written By : नीरज शर्मा |  Updated at : 27 Oct 2026 11:48 AM (IST)
Preferred Sources

आज न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे टी20 मैच में अभिषेक शर्मा और अर्शदीप सिंह नया इतिहास लिख सकते हैं. यह मुकाबला वेलिंगटन में खेला जाएगा और टीम इंडिया 3-0 से सीरीज अपने नाम कर सकती है. एक तरफ अर्शदीप हैं, जो एक कैलेंडर ईयर में सबसे ज्यादा विकेट लेने और दूसरी ओर अभिषेक छक्कों का महारिकॉर्ड बना सकते हैं. तीसरा टी20 मैच भारतीय समयानुसार 12:30 बजे शुरू होगा. यहां जान लीजिए आज भारत के दोनों धुरंधरों के नाम कौन सा रिकॉर्ड जुड़ सकता है.

अर्शदीप बनाएंगे वर्ल्ड रिकॉर्ड

अर्शदीप सिंह आज टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में एक कैलेंडर ईयर में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन सकते हैं. ICC के फुल मेंबर देशों की बात करें तो एक साल में सबसे ज्यादा टी20 विकेट लेने का विश्व रिकॉर्ड आयरलैंड के जोशुआ लिटिल के नाम है, जिन्होंने साल 2022 में कुल 39 विकेट चटकाए थे. अर्शदीप इस साल अब तक 38 विकेट चटका चुके हैं. न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे टी20 में दो विकेट लेते ही अर्शदीप यह विश्व रिकॉर्ड अपने नाम कर लेंगे

  • 39 विकेट - जोशुआ लिटिल (आयरलैंड)
  • 38 विकेट - वानिंदु हसरंगा (श्रीलंका)
  • 38 विकेट - अर्शदीप सिंह (भारत)

अभिषेक शर्मा के 150 छक्के

अभिषेक शर्मा अब तक अपने 69 टी20 मैचों में 147 छक्के लगा चुके हैं. आज न्यूजीलैंड के खिलाफ 3 छक्के लगाते ही अभिषेक टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 150 छक्के पूरे करने वाले केवल तीसरे भारतीय बल्लेबाज बन जाएंगे. उनसे पहले सिर्फ रोहित शर्मा (205) और सूर्यकुमार यादव (179) ही ऐसा कर पाए हैं.

इसके अलावा 2026 में सबसे ज्यादा सिक्स लगाने के मामले में भी अभिषेक सबसे आगे निकल सकते हैं. अभिषेक अब तक 74 सिक्स लगा चुके हैं. उनसे आगे सिर्फ ऑस्ट्रिया के करनबीर सिंह हैं, जो अब तक इस साल 78 सिक्स लगा चुके हैं. बताते चलें कि इसी साल अभिषेक टी20 क्रिकेट में सबसे तेज 100 छक्के लगाने का कीर्तिमान भी बना चुके हैं.

  • 205 सिक्स - रोहित शर्मा 
  • 179 सिक्स - सूर्यकुमार यादव
  • 147 सिक्स - अभिषेक शर्मा

सीरीज की बात करें तो टीम इंडिया 2-0 से आगे चल रही है. पहले टी20 मैच में 226 रनों का लक्ष्य चेज करते हुए भारत 4 विकेट से जीत गया था. वहीं दूसरे टी20 में भी टीम इंडिया चेज करने में कामयाब रही और आखिरी ओवर में 4 विकेट से जीत दर्ज की थी. आज 27 अक्टूबर को टीम इंडिया सीरीज में 3-0 की अजेय बढ़त बना चुकी है.

यह भी पढ़ें:

WPL Auction: मुंबई इंडियंस कंगाल, नीलामी से पहले जानें किसके पर्स में कितना पैसा?

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 8 साल पुराना है.
Read More
Published at : 27 Oct 2026 11:48 AM (IST)
Tags :
Abhishek Sharma Arshdeep Singh IND VS NZ
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

क्रिकेट
IND vs NZ 3rd T20I Live Score: भारत बनाम न्यूजीलेंड तीसरा टी20 आज, कौन होगा टॉस का बॉस; पढ़ें लाइव अपडेट
LIVE: भारत बनाम न्यूजीलेंड तीसरा टी20 आज, कौन होगा टॉस का बॉस; पढ़ें लाइव अपडेट
क्रिकेट
बिना पैसा खर्च किए फ्री में देखें भारत-न्यूजीलैंड का तीसरा टी20? जानें कैसे
बिना पैसा खर्च किए फ्री में देखें भारत-न्यूजीलैंड का तीसरा टी20? जानें कैसे
क्रिकेट
आकिब नबी ने बरपाया कहर, पहला टेस्ट जीतने की दहलीज पर टीम इंडिया, न्यूजीलैंड ढेर
आकिब नबी ने बरपाया कहर, पहला टेस्ट जीतने की दहलीज पर टीम इंडिया, न्यूजीलैंड ढेर
क्रिकेट
WPL Auction: मुंबई इंडियंस कंगाल, नीलामी से पहले जानें किसके पर्स में कितना पैसा?
मुंबई इंडियंस कंगाल, WPL ऑक्शन से पहले जानें किसके पर्स में कितना पैसा?
Advertisement

वीडियोज

Sansani | ABP News: No Parking का शैतान...नजरों के सामने खूनी खेल !
Mallikarjun Kharge on PM Modi News: कांग्रेस बौखलाई...'बाप-दादा' पर आई! | Breaking | ABP News
Janhit with Chitra Tripathi: बड़े-बड़े कांग्रेसी..'सेल्फ गोल' के 'महारथी'! | Kharge on PM Modi
Mallikarjun Kharge on PM Modi News: 'बाप भी जाएगा' vs 'मोदी कहीं नहीं जाएगा' | Breaking | ABP News
Sandeep Chaudhary: Iran-US के बीच फिर बढ़ा तनाव...महंगाई निकालेगी दम? | Inflation | Crude Oil | ABP
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Cyclone Arnab Live: चक्रवाती तूफान अर्नब का दिखना शुरू हुआ असर, तटीय इलाकों में तेज हवाएं, ट्रेनें, स्कूल बंद
Live: चक्रवाती तूफान अर्नब का दिखना शुरू हुआ असर, तटीय इलाकों में तेज हवाएं, ट्रेनें, स्कूल बंद
बिहार
Bihar MLC Election Results LIVE: अनंत सिंह के यहां गुलाब जामुन तैयार, नीरज कुमार के यहां बज रहा शंख
बिहार MLC चुनाव रिजल्ट: अनंत सिंह के यहां गुलाब जामुन तैयार, नीरज कुमार के यहां बज रहा शंख
इंडिया
Live: SIR पर SC में सुनवाई, राहुल गांधी के खिलाफ याचिका पर CJI ने कहा, 'नोटिस जारी हो चुका है'
Live: SIR पर SC में सुनवाई, राहुल गांधी के खिलाफ याचिका पर CJI ने कहा, 'नोटिस जारी हो चुका है'
आईपीएल 2026
WPL Auction: मुंबई इंडियंस कंगाल, नीलामी से पहले जानें किसके पर्स में कितना पैसा?
मुंबई इंडियंस कंगाल, WPL ऑक्शन से पहले जानें किसके पर्स में कितना पैसा?
बॉलीवुड
‘कातिल नहीं, आशिक हूं', ‘किंग’ के दमदार पोस्टर में दिखा शाहरुख खान का गजब अंदाज
‘कातिल नहीं, आशिक हूं', ‘किंग’ के दमदार पोस्टर में दिखा शाहरुख खान का गजब अंदाज
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
सपा के लिए जरूरी है MLC चुनाव में 3 सीट, नहीं तो अखिलेश को होगा बड़ा नुकसान
सपा के लिए जरूरी है MLC चुनाव में 3 सीट, नहीं तो अखिलेश को होगा बड़ा नुकसान
इंडिया
साबरमती के स्पेशल हाई-सिक्योरिटी ब्लॉक में शिफ्ट किया गया लॉरेंस बिश्नोई, कैसी बीत रही जिंदगी?
साबरमती के स्पेशल हाई-सिक्योरिटी ब्लॉक में शिफ्ट किया गया लॉरेंस बिश्नोई, कैसी बीत रही जिंदगी?
एग्रीकल्चर
क्या है कृषक दुर्घटना कल्याण योजना, जानें कैसे करें आवेदन?
क्या है कृषक दुर्घटना कल्याण योजना, जानें कैसे करें आवेदन?
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget