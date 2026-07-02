इंग्लैंड ODI सीरीज के लिए विराट कोहली फिट, इस दिन होगी धमाकेदार वापसी! नोट कर लें तारीख

विराट कोहली जनवरी 2026 के बाद टीम इंडिया की जर्सी में नहीं दिखे हैं. आखिरी बार उन्हें न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे मैच में खेलते देखा गया था. टीम इंडिया की अगली वनडे सीरीज इंग्लैंड के साथ होनी है, जो 14 जुलाई से शुरू होगी. सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि विराट ने फिटनेस परीक्षा को पास कर लिया है और उन्हें मैदान पर उतरने के लिए हरी झंडी मिल गई है.

दरअसल विराट कोहली को IPL 2026 के फाइनल मैच में हैमस्ट्रिंग इंजरी हुई थी, जिसके बाद वो अफगानिस्तान के साथ वनडे सीरीज में नहीं खेल पाए थे. वहीं BCCI ने विराट को इंग्लैंड वनडे सीरीज के लिए स्क्वाड में शामिल तो किया, लेकिन साथ ही यह भी बताया गया कि उनका प्लेइंग इलेवन में खेलना फिटनेस पर निर्भर होगा.

विराट पूरी तरह फिट, खेलने के लिए तैयार

रिपोर्ट्स अनुसार विराट कोहली पूरी तरह फिट घोषित कर दिए गए हैं और क्रिकेट मैदान पर वापसी के लिए तैयार हैं. विराट ने फिटनेस परीक्षा पास कर ली है और बताया जा रहा है कि उन्हें इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज में खेलने की अनुमति मिल गई है. पूर्व भारतीय कप्तान को हाल ही में पूर्व क्रिकेटर संजय बांगर के साथ अभ्यास करते देखा गया था, जिसका वीडियो खूब वायरल भी हुआ.

इंग्लैंड वनडे सीरीज के लिए भारतीय स्क्वाड: शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, ईशान किशन, सूर्यांश शेडगे, वाशिंगटन सुंदर, अक्षर पटेल, जसप्रीत बुमराह, कुलदीप यादव, गुरनूर बराड़, अर्शदीप सिंह, हर्षित राणा, प्रसिद्ध कृष्णा

🚨 BREAKING NEWS 🚨



🚨 VIRAT KOHLI DECLARED FIT TO PLAY 🚨



Virat Kohli has reportedly been declared fully fit and is ready to return to competitive cricket. After completing his recovery and undergoing fitness assessments, Kohli is understood to have received the green signal… pic.twitter.com/kceqpv6xLq — indianTeamCric (@Teamindiacrick) July 2, 2026

भारत बनाम इंग्लैंड वनडे शेड्यूल

भारत और इंग्लैंड की वनडे सीरीज की शुरुआत 14 जुलाई से होगी. पहला वनडे मैच 14 जुलाई को बर्मिंघम, दूसरा मुकाबला 16 जुलाई को कार्डिफ में खेला जाएगा और सीरीज का आखिरी मैच 19 जुलाई को लॉर्ड्स मैदान पर खेला जाना है.

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