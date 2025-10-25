IND vs AUS 3rd ODI Live Streaming: टीम इंडिया के लिए आज यानी शनिवार का दिन बेहद अहम होने वाला है. ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज के पहले दो मुकाबले गंवाने के बाद अब तीसरा और आखिरी वनडे सिर्फ इज्जत बचाने वाला मैच बन गया है. भारत की कोशिश होगी कि सिडनी क्रिकेट ग्राउंड (SCG) पर जीत दर्ज कर सीरीज का समापन सम्मानजनक तरीके से किया जाए. वहीं ऑस्ट्रेलिया चाहेगा कि वह टीम इंडिया को क्लीन स्वीप कर दे.

कब और कहां होगा IND vs AUS तीसरा वनडे?

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरा और आखिरी वनडे मैच शनिवार, 25 अक्टूबर 2025 यानी आज खेला जाएगा. मुकाबला सिडनी क्रिकेट ग्राउंड (SCG) पर होगा, जो दुनिया के सबसे पुराने और खूबसूरत मैदानों में से एक है.

भारतीय टीम का इस मैदान पर रिकॉर्ड बहुत अच्छा नहीं रहा है. टीम इंडिया ने सिडनी में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अब तक खेले गए 19 वनडे मैचों में सिर्फ 2 में जीत हासिल की है. ऐसे में कप्तान शुभमन गिल के सामने यह डबल चैलेंज होगा, सीरीज हार का बदला लेना और रिकॉर्ड में सुधार करना.

कितने बजे से शुरू होगा मैच?

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरे वनडे मैच का टॉस सुबह 8:30 बजे (भारतीय समयानुसार) किया जाएगा. वहीं दोनो टीमों के बीच मुकाबला सुबह 9 बजे से शुरू होगा.

टीवी और मोबाइल पर कहां देखें लाइव मैच

फैंस इस मुकाबले को Star Sports Network पर लाइव देख सकते हैं. मैच हिंदी, इंग्लिश और अन्य भाषाओं में प्रसारित किया जाएगा. मोबाइल और लैपटॉप यूजर्स के लिए मैच की लाइव स्ट्रीमिंग JioHotstar ऐप पर उपलब्ध होगी.

टीम इंडिया की चुनौतियां

इस मैच में भारत के लिए सबसे बड़ी चिंता उसके सीनियर बल्लेबाज हैं. कप्तान शुभमन गिल अब तक बड़ी पारी नही खेल पाए हैं, जबकि विराट कोहली का बल्ला भी पिछले दोनो मैचों में खामोश रहा है. गेंदबाज भी सही लाइन और लेंथ खोजने में नाकाम रहे हैं. अगर भारत को क्लीन स्वीप से बचना है, तो टॉप ऑर्डर को रन बनाने होंगे और गेंदबाजों को शुरुआती विकेट निकालने होंगे.