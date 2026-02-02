हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 वर्ल्ड कप से पहले तिलक वर्मा का जोरदार रिटर्न, वॉर्मअप मैच में टीम इंडिया की बंपर जीत, CSK के पूर्व स्टार ने मचाई तबाही

टी20 वर्ल्ड कप से पहले तिलक वर्मा का जोरदार रिटर्न, वॉर्मअप मैच में टीम इंडिया की बंपर जीत, CSK के पूर्व स्टार ने मचाई तबाही

IND vs USA Highlights: 2026 टी20 वर्ल्ड कप के वॉर्मअप मैच में भारत ने यूएसए को 38 रनों से धूल चटाई है. एन जगदीशन ने इस मैच में टीम इंडिया के लिए शतकीय पारी खेली.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 02 Feb 2026 09:11 PM (IST)
India vs USA Warmup Match: 2026 टी20 वर्ल्ड कप के वॉर्मअप मैच में भारत ने यूएसए को 38 रनों से धूल चटाई है. एन जगदीशन ने इस मैच में टीम इंडिया के लिए शतकीय पारी खेली. वर्ल्ड कप से पहले तिलक वर्मा ने भी वापसी कर ली है, जिन्होंने इस मुकाबले में 38 रनों की पारी खेली. ये वॉर्मअप मैच नवी मुंबई में खेला गया, जिसमें टीम इंडिया ने पहले खेलते हुए स्कोरबोर्ड पर 238 रनों का विशाल स्कोर लगाया था. इसके जवाब में यूएसए की टीम 200 के स्कोर पर सिमट गई.

भारतीय टीम जब बैटिंग करने आई तो प्रियांश आर्य और एन जगदीशन ने टीम को तेजतर्रार शुरुआत दिलाई, लेकिन प्रियांश 28 रनों की छोटी लेकिन तेज पारी खेलकर आउट हो गए. जगदीशन पर गेंदबाजों की धुनाई करने का भूत सवार था, उन्होंने 26 गेंदों में अर्धशतक पूरा किया और तूफानी बैटिंग करते हुए 49 गेंदों में शतक पूरा किया. जगदीशन ने मैच में 104 रनों की शानदार शतकीय पारी खेली. जगदीशन इंडियन प्रीमियर लीग में चेन्नई सुपर किंग्स के लिए खेल चुके हैं.

तिलक वर्मा का रिटर्न, CSK का पूर्व स्टार ने मचाई तबाही

तिलक वर्मा ने यूएसए के खिलाफ वॉर्मअप मैच में 24 गेंद खेलकर 38 रन बनाए और टी20 वर्ल्ड कप से पहले अपनी गेम फिटनेस भी साबित कर दिखाई है. उन्हें भारतीय घरेलू लिस्ट-A टूर्नामेंट विजय हजारे ट्रॉफी में हैदराबाद के लिए खेलते हुए चोट आई थी. उन्होंने इस मैच में गेंदबाजी भी की. तिलक ने एक ओवर बॉलिंग की और 15 रन दिए लेकिन एक विकेट भी चटकाया.

भारतीय टीम की कप्तानी आयुष बडोनी कर रहे थे, उन्होंने भी बैटिंग में चौके-छक्कों की खूब बारिश की. बडोनी ने 26 गेंदों में 60 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेल अमेरिकी गेंदबाजों का भूत बना दिया. इस तूफानी पारी में उनके बल्ले से 6 चौके और 4 छक्के निकले. वहीं भारत के लिए सबसे सफल गेंदबाज रवि बिश्नोई रहे, जिन्होंने 3 विकेट लिए. 

Published at : 02 Feb 2026 08:53 PM (IST)
IND Vs USA India Vs USA T20 World Cup Warm Up T20 World Cup
