हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Asia Cupलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटWomen's World Cup 2025: सेमीफाइनल में भारत के सामने आज ऑस्ट्रेलिया की चुनौती, जानिए मैच से जुड़ी A टू Z जानकारी

Women's World Cup 2025: सेमीफाइनल में भारत के सामने आज ऑस्ट्रेलिया की चुनौती, जानिए मैच से जुड़ी A टू Z जानकारी

बांग्लादेश के खिलाफ अंतिम ग्रुप मैच में फील्डिंग के दौरान चोटिल हुईं प्रतिका रावल टखने में चोट के चलते शेष टूर्नामेंट से बाहर हैं. ऐसे में शेफाली को 'गोल्डन चांस' मिला है.

By : आईएएनएस | Edited By: संकल्‍प ठाकुर | Updated at : 30 Oct 2025 09:50 AM (IST)
Preferred Sources

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच डीवाई पाटिल स्पोर्ट्स एकेडमी में महिला विश्व कप 2025 का दूसरा सेमीफाइनल मैच खेला जाना है, जिसे जीतने वाली टीम 2 नवंबर को फाइनल मैच में साउथ अफ्रीका से भिड़ेगी.

सेमीफाइनल मैच से पहले सलामी बल्लेबाज शेफाली वर्मा की टीम में वापसी हुई है. बांग्लादेश के खिलाफ अंतिम ग्रुप मैच में फील्डिंग के दौरान चोटिल हुईं प्रतिका रावल टखने में चोट के चलते शेष टूर्नामेंट से बाहर हैं. ऐसे में शेफाली को 'गोल्डन चांस' मिला है.

भारत को इस मैच में सलामी बल्लेबाज स्मृति मंधाना और कप्तान हरमनप्रीत कौर से बल्लेबाजी में उम्मीद होंगी. दीप्ति शर्मा गेंदबाजी के साथ बल्लेबाजी में भी टीम का साथ दे सकती हैं. उनके अलावा, क्रांति गौड़ से ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों को सतर्क रहना होगा.

दूसरी ओर, ऑस्ट्रेलियाई खेमे को बेथ मूनी और एश्ले गार्डनर से बल्लेबाजी में आस होगी. गेंदबाजी में अलाना किंग और एनाबेल सदरलैंड भारत के लिए परेशानी खड़ी कर सकती हैं.

भारत और ऑस्ट्रेलिया की महिला टीमों के बीच अब तक 60 वनडे मैच खेले गए हैं, जिसमें 49 मुकाबले ऑस्ट्रेलिया ने जीते, जबकि 11 मैच भारत के नाम रहे. महिला वनडे विश्व कप के इतिहास में यह भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरा सेमीफाइनल होगा.

भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच सेमीफाइनल मुकाबले के लिए जिस पिच को चुना गया है, उसमें श्रीलंका ने नवी मुंबई चरण की शुरुआत में बांग्लादेश के साथ खेला था. यह पिच बल्लेबाजों के लिए स्वर्ग साबित हो सकती है. इस मैच से पहले नवी मुंबई में बारिश हुई है. बुधवार और गुरुवार के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है. अगर मैच गुरुवार को खत्म नहीं होता, तो इसे 'रिजर्व डे' में खेला जाएगा.

दोनों देशों के बीच यह मुकाबला भारतीय समय के अनुसार दोपहर 3 बजे से शुरू होगा, जबकि टॉस आधा घंटे पहले होगा. इस मुकाबले का लाइव टेलीकास्ट स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर होगा, जबकि लाइव स्ट्रीमिंग जियोहॉटस्टार पर उपलब्ध होगी.

भारत की टीम: शेफाली वर्मा, स्मृति मंधाना, हरलीन देओल, जेमिमा रोड्रिगेज, हरमनप्रीत कौर (कप्तान), दीप्ति शर्मा, उमा छेत्री (विकेटकीपर), अमनजोत कौर, राधा यादव, श्री चरणी, रेणुका सिंह ठाकुर, स्नेह राणा, अरुंधति रेड्डी, ऋचा घोष, क्रांति गौड़।

ऑस्ट्रेलिया की टीम: जॉर्जिया वोल, फोएबे लिचफील्ड, एलिसा हीली, बेथ मूनी (विकेटकीपर), एनाबेल सदरलैंड, एश्ले गार्डनर, ताहलिया मैकग्रा (कप्तान), जॉर्जिया वेयरहैम, अलाना किंग, किम गर्थ, मेगन शट्ट, हीथर ग्राहम, डार्सी ब्राउन, एलिसा हीली, सोफी मोलिनक्स.

Published at : 30 Oct 2025 09:50 AM (IST)
Tags :
IND VS AUS Women World Cup 2025
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Phalodi Satta Bazaar Prediction: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 पर फलोदी सट्टा बाजार का चौंकाने वाला सर्वे, जानें किसको दीं कितनी सीटें
बिहार विधानसभा चुनाव 2025 पर फलोदी सट्टा बाजार का चौंकाने वाला सर्वे, जानें किसको दीं कितनी सीटें
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
गाजियाबाद में BJP पार्षद की कार पर फायरिंग, बाल-बाल बचीं; गोली चलाकर भागे बाइक सवार
गाजियाबाद में BJP पार्षद की कार पर फायरिंग, बाल-बाल बचीं; गोली चलाकर भागे बाइक सवार
विश्व
चीन में जाकर कमाया 1 लाख तो भारत में आकर कितनी हो जाएगी कीमत? वैल्यू जानकर उड़ जाएंगे होश
चीन में जाकर कमाया 1 लाख तो भारत में आकर कितनी हो जाएगी कीमत? वैल्यू जानकर उड़ जाएंगे होश
क्रिकेट
टी20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज, रोहित के साथ सूर्यकुमार यादव भी हुए शामिल
टी20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज, रोहित के साथ सूर्यकुमार यादव भी हुए शामिल
Advertisement

वीडियोज

धोखे की 'डर्टी पिक्चर' का खूनी फंदा!
Tej Pratap Yadav पर किसने चलाए पत्थर?
तेजी से तेजस्वी..बुझे से राहुल गांधी!
बिहार में 'ओसामा शहाब' पर सियासी घमासान
Rahul-Tejashwi का क्या है 'N' फॉर्मूला?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Phalodi Satta Bazaar Prediction: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 पर फलोदी सट्टा बाजार का चौंकाने वाला सर्वे, जानें किसको दीं कितनी सीटें
बिहार विधानसभा चुनाव 2025 पर फलोदी सट्टा बाजार का चौंकाने वाला सर्वे, जानें किसको दीं कितनी सीटें
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
गाजियाबाद में BJP पार्षद की कार पर फायरिंग, बाल-बाल बचीं; गोली चलाकर भागे बाइक सवार
गाजियाबाद में BJP पार्षद की कार पर फायरिंग, बाल-बाल बचीं; गोली चलाकर भागे बाइक सवार
विश्व
चीन में जाकर कमाया 1 लाख तो भारत में आकर कितनी हो जाएगी कीमत? वैल्यू जानकर उड़ जाएंगे होश
चीन में जाकर कमाया 1 लाख तो भारत में आकर कितनी हो जाएगी कीमत? वैल्यू जानकर उड़ जाएंगे होश
क्रिकेट
टी20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज, रोहित के साथ सूर्यकुमार यादव भी हुए शामिल
टी20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज, रोहित के साथ सूर्यकुमार यादव भी हुए शामिल
टेलीविजन
क्या बिग बॉस 19 होस्ट करने के लिए सलमान खान को मिल रही 150-200 करोड़ फीस? प्रोड्यूसर ने बताया सच
क्या बिग बॉस 19 होस्ट करने के लिए सलमान खान को मिल रही 150-200 करोड़ फीस? प्रोड्यूसर ने बताया सच
यूटिलिटी
गजब है PPF में 1.5 लाख के इनवेस्टमेंट की ताकत, इतने साल बाद हर महीने मिलेंगे टैक्स फ्री 99 हजार रुपये
गजब है PPF में 1.5 लाख के इनवेस्टमेंट की ताकत, इतने साल बाद हर महीने मिलेंगे टैक्स फ्री 99 हजार रुपये
शिक्षा
GATE एग्जाम के आवेदन फॉर्म में सुधार का अंतिम मौका, जानें किन जानकारियों में कर सकते हैं बदलाव
GATE एग्जाम के आवेदन फॉर्म में सुधार का अंतिम मौका, जानें किन जानकारियों में कर सकते हैं बदलाव
ट्रेंडिंग
भोजपुरी गाने पर देसी भाभी ने दिखाया जवानी का जलवा, वायरल वीडियो देख होश खो बैठे यूजर्स
भोजपुरी गाने पर देसी भाभी ने दिखाया जवानी का जलवा, वायरल वीडियो देख होश खो बैठे यूजर्स
ABP NEWS
Bihar Election 2025: 'तुम मुझे वोट दो मई तुम्हे नौकरी दूंगा'- Tejashwi Yadav
Bihar Election 2025: 'तुम मुझे वोट दो मई तुम्हे नौकरी दूंगा'- Tejashwi Yadav
ABP NEWS
Bihar election 2025: हसीन सपने पूरे करने के लिए Tejashwi कहां से लाएंगे 10 लाख करोड़? | ABP NEWS SHORTS
Bihar election 2025: हसीन सपने पूरे करने के लिए Tejashwi कहां से लाएंगे 10 लाख करोड़? | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
Bihar Election 2025: 'बतौर CM जेल जाकर बिहारियों का मस्तक नीचा कर दिया' - Rajnath Singh | ABP NEWS SHORTS
Bihar Election 2025: 'बतौर CM जेल जाकर बिहारियों का मस्तक नीचा कर दिया' - Rajnath Singh | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
Bihar Election 2025: इंडिया गठबंधन पर Shehzad Poonawalla ने कविताओं से कस दिया तंज | ABP NEWS SHORTS
Bihar Election 2025: इंडिया गठबंधन पर Shehzad Poonawalla ने कविताओं से कस दिया तंज | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
Bihar Election 2025: RJD के प्रत्याशी तो अपराध के चलते दुनिया में विख्यात | ABP NEWS SHORTS
Bihar Election 2025: RJD के प्रत्याशी तो अपराध के चलते दुनिया में विख्यात | ABP NEWS SHORTS
Embed widget