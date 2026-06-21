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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटवर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप पर बहुत बड़ा फैसला लेने की तैयारी में ICC, चौंकाने वाला अपडेट सामने आया

वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप पर बहुत बड़ा फैसला लेने की तैयारी में ICC, चौंकाने वाला अपडेट सामने आया

World Test Championship: आईसीसी साल 2027 में होने वाले वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल पर बहुत बड़ा फैसला ले सकता है. लॉर्ड्स मैदान से फाइनल की मेजबानी छिन सकती है.

Written By : नीरज शर्मा |  Updated at : 21 Jun 2026 01:11 PM (IST)
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वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल मैच पर ICC बहुत बड़ा फैसला लेने की तैयारी कर रहा है. अब तक WTC का हर एक फाइनल इंग्लैंड में खेला गया है और 2027 का फाइनल ऐतिहासिक लॉर्ड्स मैदान में खेला जाएगा. इसी बीच खबर सामने आई है कि आईसीसी WTC 2027 के फाइनल मैच की मेजबानी लॉर्ड्स मैदान से छीन सकता है.

द टेलीग्राफ के अनुसार आईसीसी और ईसीबी फाइनल मैच को लॉर्ड्स मैदान के बजाय द ओवल मैदान पर करवाने पर चर्चा कर रहे हैं. इसपर अभी तक कोई अंतिम फैसला नहीं लिया गया है, लेकिन रिपोर्ट अनुसार फाइनल का वेन्यू बदलने पर चर्चा काफी आगे बढ़ चुकी है.

बताया जा रहा है कि आईसीसी लॉर्ड्स मैदान की पिच से नाखुश है. हाल ही में लॉर्ड्स मैदान पर इंग्लैंड और न्यूजीलैंड का टेस्ट मैच खेला गया था, जो दूसरे दिन ही समाप्त हो गया था. उसके बाद लॉर्ड्स की पिच की खूब आलोचना हुई थी. यहां तक कि इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने भी पिच को खराब बताया था. आईसीसी ने उस मुकाबले के बाद लॉर्ड्स की पिच को एक डिमेरिट पॉइंट भी दिया था.

अगर लॉर्ड्स मैदान से वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2027 के फाइनल की मेजबानी छीनी जाती है, तो केनिंगटन ओवल मैदान को फाइनल का नया होस्ट बनाया जा सकता है. 2021 का फाइनल साउथैम्पटन में खेला गया था, जहां फाइनल में न्यूजीलैंड ने भारत को 8 विकेट से हराया था.

2023 का फाइनल लंदन स्थित ओवल मैदान में खेला गया, इस बार ऑस्ट्रेलिया ने फाइनल में टीम इंडिया को पटखनी देकर खिताब जीता था. उसके दो साल बाद यानी WTC 2025 का फाइनल लॉर्ड्स पर खेला गया और इस बार दक्षिण अफ्रीका ने चैंपियन होने का तमगा हासिल किया था. फाइनल में उसे ऑस्ट्रेलिया पर जीत मिली थी. 

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About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
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Published at : 21 Jun 2026 01:11 PM (IST)
Tags :
World Test Championship WTC Final WTC 2025-27
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