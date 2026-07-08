वैभव सूर्यवंशी OUT, संजू सैमसन IN, चौथे टी20 में बदल जाएगी भारत की प्लेइंग इलेवन!

आयरलैंड से टी20 सीरीज हारने के बाद अब टीम इंडिया इंग्लैंड के खिलाफ पांच मैचों की टी20 सीरीज में भी 0-2 से पिछड़ चुकी है. भारत और इंग्लैंड के बीच चौथा टी20 मुकाबला कल यानी गुरुवार 9 जुलाई को खेला जाएगा. यह मैच ब्रिस्टल के काउंटी ग्राउंड पर खेला जाएगा. अगर इस बार भारत हारता है तो वो सीरीज भी हार जाएगी. ऐसे में भारत के लिए यह मैच काफी अहम है. इस मैच में टीम इंडिया की प्लेइंग इलेवन में कई बदलाव हो सकते हैं.

भारत और इंग्लैंड का पहला टी20 मैच बारिश की वजह से रद्द हो गया था. इसके बाद दूसरा और तीसरा टी20 इंग्लैंड ने जीता. अब टीम इंडिया हर हाल में चौथा मैच जीतना चाहेगी. श्रेयस अय्यर की कप्तानी में अभी तक भारत की जीत का खाता नहीं खुला है. पहले मैच में फ्लॉप रहने वाले संजू सैमसन की जगह दूसरे टी20 में वैभव सूर्यवंशी को प्लेइंग इलेवन में शामिल किया गया था. हालांकि, वह दोनों मैच में फेल रहे. ऐसे में सवाल यह है कि क्या अब संजू सैमसन की अंतिम ग्यारह में वापसी होगी? खैर, इसका जवाब टॉस के बाद ही मिलेगा.

चौथे टी20 में मिस्ट्री स्पिनर वरुण चक्रवर्ती की जगह ऑलराउंडर सूर्यांश शेडगे को मौका मिल सकता है. इससे बैटिंग में गहराई हो जाएगी. इसके अलावा कोई और बदलाव होना काफी मुश्किल है, अगर आखिरी वक्त पर कोई खिलाड़ी चोटिल होता है, तभी कोई और बदलाव देखने को मिल सकता है. वरुण चक्रवर्ती की जगह अगर सूर्यांश शेडगे आते हैं तो शिवम दुबे और उन्हें मिलकर चार ओवर फेंकने होंगे. हालांकि, ऐसा भी हो सकता है कि वरुण की जगह स्पिन ऑलराउंडर वाशिंगटन सुंदर को प्लेइंग इलेवन में शामिल किया जाए. सुंदर स्पिन के साथ-साथ अच्छी बैटिंग भी करते हैं.

चौथे टी20 के लिए भारत की संभावित प्लेइंग इलेवन- अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी/संजू सैमसन, ईशान किशन (विकेटकीपर), श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, सूर्यांश शेडगे/वाशिंगटन सुंदर/वरुण चक्रवर्ती, हर्षित राणा, प्रिंस यादव और अर्शदीप सिंह

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