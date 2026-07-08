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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेट'विराट-रोहित-सचिन की कप्तानी में भी भारत हारा है', श्रेयस अय्यर की बहन ने भाई को किया डिफेंड

'विराट-रोहित-सचिन की कप्तानी में भी भारत हारा है', श्रेयस अय्यर की बहन ने भाई को किया डिफेंड

श्रेयस अय्यर जब से भारत के टी20 कप्तान बने हैं, तब से लगातार टीम इंडिया हार रही है. इस बीच उनकी बहन ने बड़ा बयान दिया है. श्रेष्ठा अय्यर ने श्रेयस अय्यर का बचाव किया है.

Written By : एबीपी स्पोर्ट्स डेस्क |  Updated at : 08 Jul 2026 10:21 PM (IST)
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सूर्यकुमार यादव की जगह भारत के टी20 कप्तान बने श्रेयस अय्यर अपनी पहली जीत की तलाश में हैं. श्रेयस अय्यर के कप्तान रहते हुए भारत टी20 इंटरनेशनल में पहली बार लगातार पांच मैच हारा है. हर तरफ कप्तान श्रेयस अय्यर और हेड कोच गौतम गंभीर की आलोचना हो रही है. इस बीच श्रेयस अय्यर की बहन श्रेष्ठा अय्यर अपने भाई के बचाव में उतरी हैं. एक पोडकास्ट में श्रेष्ठा अय्यर ने बड़ा बयान दिया है. 

श्रेष्ठा अय्यर ने पोडकास्ट में कहा, "अभी रुका. हर बार चीजें आपके पक्ष में नहीं होती हैं. हमारे लिए यह कहना आसान है कि कप्तान के तौर पर वह हार रहा है. लेकिन क्रिकेट बहुत अलग है. आपतो नहीं पता कि पिच कैसी है. आपको ये नहीं पता कि बॉलिंग पिच है या बैटिंग पिच है. आपको ये नहीं पता कि टॉस कितना अहम होता है. बहुत कुछ होता है. आपको सिर्फ ये दिखता है कि इसकी कप्तानी कैसी है. आप वो भी मैच देखो, जिसमें वो बतौर कप्तान जीता है. 

श्रेयस अय्यर की बहन आगे कहती हैं, आप जब इंडिया के लिए खेलते हो तो बहुत चीजें उसके साथ आती हैं. सिर्फ एक अच्छे कप्तान और बुरे कप्तान की बात नहीं है. अभी तक जितने कप्तान रहे हैं, सबने अच्छा किया है. शुभमन गिल हों, विराट कोहली लीजेंड हैं, रोहित शर्मा लीजेंड हैं, सचिन तेंदुलकर भी लीजेंड हैं, लेकिन ये लोग भी काफी सारे मैच हारे हैं. लेकिन अगर आप सिर्फ श्रेयस अय्यर का ही नाम लेते रहोगे तो ऐसा भी हो सकता है कि आपको उससे कुछ प्रॉब्लम है. पर आपको नहीं पता वह एकदम अलग है. उसकी पर्सनालिटी एकदम अलग है. उनके पास बहुत कुछ है देने के लिए, और मेरे हिसाब से उनके जितना किसी के पास भी नहीं है."

श्रेयस अय्यर की कप्तानी में आयरलैंड से क्लीन स्वीप हुई टीम इंडिया

बता दें कि श्रेयस अय्यर की कप्तानी की शुरुआत आयरलैंड दौरे से हुई थी. आयरलैंड में उनकी कप्तानी में भारत को दो मैचों की टी20 सीरीज में क्लीन स्वीप झेलनी पड़ी. भारत पहली बार इंटरनेशनल क्रिकेट में आयरलैंड से हारा. इसके बाद इंग्लैंड ने भी दो टी20 मैच में भारत को हराया है. श्रेयस अय्यर अब तक अपनी पहली जीत की तलाश में हैं. 

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Published at : 08 Jul 2026 10:21 PM (IST)
Tags :
India Vs England SHREYAS IYER IND Vs ENG 3rd T20 Shresta Iyer
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