'विराट-रोहित-सचिन की कप्तानी में भी भारत हारा है', श्रेयस अय्यर की बहन ने भाई को किया डिफेंड

सूर्यकुमार यादव की जगह भारत के टी20 कप्तान बने श्रेयस अय्यर अपनी पहली जीत की तलाश में हैं. श्रेयस अय्यर के कप्तान रहते हुए भारत टी20 इंटरनेशनल में पहली बार लगातार पांच मैच हारा है. हर तरफ कप्तान श्रेयस अय्यर और हेड कोच गौतम गंभीर की आलोचना हो रही है. इस बीच श्रेयस अय्यर की बहन श्रेष्ठा अय्यर अपने भाई के बचाव में उतरी हैं. एक पोडकास्ट में श्रेष्ठा अय्यर ने बड़ा बयान दिया है.

श्रेष्ठा अय्यर ने पोडकास्ट में कहा, "अभी रुका. हर बार चीजें आपके पक्ष में नहीं होती हैं. हमारे लिए यह कहना आसान है कि कप्तान के तौर पर वह हार रहा है. लेकिन क्रिकेट बहुत अलग है. आपतो नहीं पता कि पिच कैसी है. आपको ये नहीं पता कि बॉलिंग पिच है या बैटिंग पिच है. आपको ये नहीं पता कि टॉस कितना अहम होता है. बहुत कुछ होता है. आपको सिर्फ ये दिखता है कि इसकी कप्तानी कैसी है. आप वो भी मैच देखो, जिसमें वो बतौर कप्तान जीता है.

श्रेयस अय्यर की बहन आगे कहती हैं, आप जब इंडिया के लिए खेलते हो तो बहुत चीजें उसके साथ आती हैं. सिर्फ एक अच्छे कप्तान और बुरे कप्तान की बात नहीं है. अभी तक जितने कप्तान रहे हैं, सबने अच्छा किया है. शुभमन गिल हों, विराट कोहली लीजेंड हैं, रोहित शर्मा लीजेंड हैं, सचिन तेंदुलकर भी लीजेंड हैं, लेकिन ये लोग भी काफी सारे मैच हारे हैं. लेकिन अगर आप सिर्फ श्रेयस अय्यर का ही नाम लेते रहोगे तो ऐसा भी हो सकता है कि आपको उससे कुछ प्रॉब्लम है. पर आपको नहीं पता वह एकदम अलग है. उसकी पर्सनालिटी एकदम अलग है. उनके पास बहुत कुछ है देने के लिए, और मेरे हिसाब से उनके जितना किसी के पास भी नहीं है."

🔴 STOP JUDGING SHREYAS BY LOSSES - EVEN VIRAT & ROHIT FAILED AS CAPTAIN 🤯



🎙️: Shresta Iyer defended her brother, Shreyas Iyer, saying it's unfair to judge him only by wins and losses because fans don't see the injuries, pressure, and challenges he deals with behind the scenes.… pic.twitter.com/eDF1waaoYq — Sam (@cricsam02) July 8, 2026

श्रेयस अय्यर की कप्तानी में आयरलैंड से क्लीन स्वीप हुई टीम इंडिया

बता दें कि श्रेयस अय्यर की कप्तानी की शुरुआत आयरलैंड दौरे से हुई थी. आयरलैंड में उनकी कप्तानी में भारत को दो मैचों की टी20 सीरीज में क्लीन स्वीप झेलनी पड़ी. भारत पहली बार इंटरनेशनल क्रिकेट में आयरलैंड से हारा. इसके बाद इंग्लैंड ने भी दो टी20 मैच में भारत को हराया है. श्रेयस अय्यर अब तक अपनी पहली जीत की तलाश में हैं.

यह भी पढ़ें-

सौरव गांगुली से पहले कितने भारतीय क्रिकेटर ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल, लिस्ट में 11 दिग्गजों के नाम