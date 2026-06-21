रविवार को ट्राई सीरीज के फाइनल में वैभव सूर्यवंशी ने 29 गेंद में 94 रन बनाए. इस मुकाबले में 15 साल के वैभव सेंचुरी लगाने से चूक गए, लेकिन 11 बॉल में फिफ्टी (Vaibhav Sooryavanshi 11 Balls Fifty) लगाकर इतिहास रच दिया. उन्होंने ना केवल लिस्ट-ए क्रिकेट इतिहास का सबसे तेज अर्धशतक लगाया बल्कि किसी भी फॉर्मेट में भारत के लिए सबसे तेज फिफ्टी लगाई है.

फर्स्ट-क्लास हो या लिस्ट क्रिकेट, वनडे, टेस्ट या फिर टी20 इंटरनेशनल मैच ही क्यों ना हो, इन सभी में भारत के लिए सबसे तेज फिफ्टी का रिकॉर्ड अब वैभव सूर्यवंशी के नाम जुड़ गया है. बता दें कि श्रीलंका ए के खिलाफ फाइनल में उन्होंने 29 गेंद में 94 रन बनाए.

भारत के लिए सबसे तेज फिफ्टी

12 गेंद- टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में भारत के लिए सबसे तेज फिफ्टी युवराज सिंह के नाम है. उन्होंने 2007 टी20 वर्ल्ड कप में 12 गेंद में फिफ्टी लगाई थी.

21 गेंद- वनडे इंटरनेशनल में सबसे तेज फिफ्टी लगाने का भारतीय रिकॉर्ड अजीत अगरकर के नाम है. उन्होंने साल 2000 में जिम्बाब्वे के खिलाफ 21 गेंद में पचास रन पूरे किए थे.

28 गेंद- टेस्ट क्रिकेट में भारत के लिए सबसे तेज अर्धशतक ऋषभ पंत ने लगाया. उन्होंने साल 2022 में श्रीलंका के खिलाफ 28 बॉल में पचासा ठोका था.

11 गेंद- फर्स्ट-क्लास क्रिकेट में सबसे तेज फिफ्टी लगाने का भारतीय रिकॉर्ड आकाश चौधरी के नाम है. उन्होंने रणजी ट्रॉफी में मेघालय के लिए खेलते हुए अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ मैच में यह मुकाम हासिल किया था.

11 गेंद- अब वैभव सूर्यवंशी ने लिस्ट-ए क्रिकेट में सबसे तेज फिफ्टी लगाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है. उन्होंने इंडिया ए के लिए खेलते हुए यह मुकाम हासिल किया.

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