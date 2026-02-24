हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेट2026 टी20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में कैसे पहुंच सकती है टीम इंडिया? आसान भाषा में जानें सभी समीकरण

India Qualification Scenario: टी20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए अब सिर्फ भारत का अगले दोनों मैचों में जीतना ही काफी नहीं है. अन्य मैचों के नतीजे और नेट रन रेट भी असर डालेगा.

By : शिवम | Updated at : 24 Feb 2026 04:29 PM (IST)
भारतीय क्रिकेट टीम के लिए अब टी20 वर्ल्ड कप 2026 का हर मैच करो या मरो वाला है, लेकिन सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए सिर्फ जीत ही काफी नहीं है. सूर्यकुमार यादव एंड टीम का भविष्य अन्य मैचों के नतीजों पर भी निर्भर हो गया है. नेट रन रेट महत्वपूर्ण रोल निभाएगा, इसलिए टीम इंडिया को जिम्बाब्वे के खिलाफ बड़ी जीत की दरकार है. चलिए आपको आसान भाषा में समझताते हैं कि क्या होना चाहिए, जिससे भारत सेमीफाइनल के लिए क्वालीफाई कर जाए.

टीम इंडिया का अगला मैच जिम्बाब्वे के खिलाफ 26 फरवरी को है, जिसमें सूर्यकुमार यादव को सिर्फ जीत नहीं बल्कि बड़ी जीत चाहिए. क्योंकि इसके बाद भारत की भिड़ंत वेस्टइंडीज के साथ है. जिस लय में वेस्टइंडीज है, उनके खिलाफ इतनी बड़ी जीत हासिल करना मुश्किल होगा. सुपर-8 के पहले मैच में दक्षिण अफ्रीका ने भारत को 76 रनों से हराया था, जिससे भारत का नेट रन रेट -3.800 हो गया है.

दक्षिण अफ्रीका का नेट रन रेट +3.800 है, जबकि 107 रनों की बड़ी जीत के बाद वेस्टइंडीज का नेट रन रेट +5.350 हो गया है. पूरी संभावना बन रही है कि किन्हीं 2 टीमों के बीच नेट रन रेट का पेच फंसेगा, जिससे तय होगा कि आगे कौन जाएगा और किसका सफर खत्म. अभी तो भारत नेट रेट के मामले में काफी पीछे खड़ी है.

कितनी बड़ी होनी चाहिए भारत की जीत?

अगर जिम्बाब्वे के खिलाफ पहले बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया 220 रन बनाती है तो उन्हें चाहिए कि जिम्बाब्वे को 120 या इससे कम पर रोक दे. 100 या इससे अधिक रनों के अंतर से जीतकर भारत नेट रन रेट के खेल में आगे आ सकता है, भारत को इस मुकाबले में 'डॉमिनेट' करना होगा. हालांकि जिम्बाब्वे ने लीग स्टेज में ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका जैसी बड़ी टीमों को हराया है, इसलिए ऐसा करना आसान नहीं होगा.

अगर जिम्बाब्वे टीम पहले बल्लेबाजी करती है तो भारत को बहुत जल्दी चेज करना होगा. अगर जिम्बाब्वे ने 150 या 160 रन बनाए तो टीम इंडिया को इसे 11 या 12 ओवर से पहले चेज करना होगा. इससे भारत का  नेट रन रेट काफी ऊपर जा सकता है.

उदाहरण से समझिए

अगर जिम्बाब्वे ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 160 रन बनाए. टीम इंडिया ने इस लक्ष्य को 10 से 12 ओवरों में हासिल कर लिया तो नेट रन रेट +4 से +5 तक बढ़ सकता है. वहीं अगर जिम्बाब्वे ने 180 से अधिक रन बनाए तो भारत को चाहिए कि 15 ओवरों से पहले जीत दर्ज करे, इसे भी नेट रन रेट में अच्छा सुधार होगा.

भारत का समीकरण

समीकरण 1: अगर टीम इंडिया जिम्बाब्वे और वेस्टइंडीज को हरा दे, तो भारत के 4 पॉइंट्स हो जाएंगे. लेकिन इसके साथ चाहिए कि दक्षिण अफ्रीका वेस्टइंडीज को हराए, इससे विंडीज टीम के 2 ही पॉइंट्स रहेंगे. ऐसे में भारत और दक्षिण अफ्रीका सेमीफाइनल के लिए क्वालीफाई करने वाली 2 टीमें होंगी.

समीकरण 2: अगर वेस्टइंडीज ने दक्षिण अफ्रीका को हरा दिया, तो भारत को चाहिए कि जिम्बाब्वे पर बड़ी जीत दर्ज करे. ये जीत 100 रनों से अधिक के अंतर से होनी चाहिए, या जल्दी चेज. फिर वेस्टइंडीज को भी हराए, कोशिश होनी चाहिए कि ये भी बड़ी जीत हो. ऐसे में भारत और वेस्टइंडीज के 4-4 पॉइंट्स हो जाएंगे. जिम्बाब्वे को हराकर दक्षिण अफ्रीका सेमीफाइनल के लिए क्वालीफाई कर जाएगी, वहीं भारत और वेस्टइंडीज में से अच्छी नेट रन रेट वाली टीम दूसरी फाइनलिस्ट होगी.

लेकिन अगर जिम्बाब्वे ने दक्षिण अफ्रीका को हरा दिया, तब भारत, वेस्टइंडीज और दक्षिण अफ्रीका के बीच बेहतर नेट रन रेट वाली टॉप-2 टीमें टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सेमीफाइनल में खेलेंगी.

Published at : 24 Feb 2026 04:16 PM (IST)
