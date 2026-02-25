हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटT20 World Cup Semi Final Scenario: अभी भी सेमीफाइनल में पहुंच सकता है पाकिस्तान, आसान भाषा में समझिए पूरा समीकरण

T20 World Cup Semi Final Scenario: अभी भी सेमीफाइनल में पहुंच सकता है पाकिस्तान, आसान भाषा में समझिए पूरा समीकरण

T20 World Cup Semi Final Scenario For Pakistan: पाकिस्तान का सुपर-8 में पहला मैच बारिश के कारण रद्द हो गया, दूसरे में इंग्लैंड ने उन्हें हरा दिया. जानिए अब पाकिस्तान कैसे सेमीफाइनल में पहुंच सकता है.

By : शिवम | Updated at : 25 Feb 2026 11:18 AM (IST)
Preferred Sources

पाकिस्तान टी20 वर्ल्ड कप 2026 में सेमीफाइनल की दौड़ से अभी बाहर नहीं हुआ है, जबकि कई फैंस ऐसा मान रहे हैं. हालांकि अब सलमान अली आगा एंड टीम दूसरे मैचों के नतीजों पर भी निर्भर हो गई है, लेकिन उनकी उम्मीदें बची हुई हैं. चलिए आपको समझाते हैं कि पाकिस्तान अब सेमीफाइनल में किस तरह पहुंच सकता है.

टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर-8 का पहला मैच पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच था, जो बारिश में धुल गया. टॉस के बाद तेज बारिश शुरू हो गई, जिसके कारण बिना कोई गेंद डाले ही मैच रद्द करना पड़ा. दोनों टीमों को 1-1 अंक मिल गया, लेकिन पाकिस्तान अपने दूसरे मैच में हार गया. शाहीन शाह अफरीदी की अच्छी गेंदबाजी से पाकिस्तान इस मैच को जीतने की ओर बढ़ रहा था, लेकिन हैरी ब्रूक के शतक ने पासा पलट गया.

ग्रुप 2 से इंग्लैंड 4 अंकों के साथ सेमीफाइनल में पहुंच गया है. अब न्यूजीलैंड, पाकिस्तान ओर श्रीलंका के बीच दूसरी सेमीफाइनलिस्ट बनने की लड़ाई है. पाकिस्तान ने सुपर-8 के 2 मैच हो गए हैं. एक में हार और एक ड्रा के बाद पाकिस्तान के 1 अंक है, उनका नेट रन रेट माइनस (-0.461) है.

सेमीफाइनल में कैसे पहुंच सकता है पाकिस्तान?

समीकरण 1: अगर न्यूजीलैंड अपने दोनों मैच (श्रीलंका और इंग्लैंड से) हार जाए तो पाकिस्तान को सिर्फ श्रीलंका के खिलाफ मैच जीतना होगा. इससे न्यूजीलैंड का 1 ही अंक रहेगा, श्रीलंका के 2 और पाकिस्तान के 3 अंक हो जाएंगे.

समीकरण 2: अगर न्यूजीलैंड अपने दो मैचों में से एक हार जाए, और पाकिस्तान श्रीलंका को हरा दे. इस स्थति में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के 3-3 अंक हो जाएंगे. तब जिस भी टीम का नेट रन रेट बेहतर होगा, वो इस ग्रुप की दूसरी सेमीफाइनलिस्ट होगी.

अगर हुआ ये तो पाकिस्तान हो जाएगा बाहर

अगर न्यूजीलैंड ने इंग्लैंड और फिर श्रीलंका को हरा दिया, तो इस टीम के 5 अंक हो जाएंगे. पाकिस्तान श्रीलंका को हराकर भी 3 ही अंक तक पहुंचेगा, यानी अगर न्यूजीलैंड अपने दोनों मैच जीता तो पाकिस्तान टी20 वर्ल्ड कप 2026 से बाहर हो जाएगा.

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
Read
Published at : 25 Feb 2026 11:18 AM (IST)
Tags :
Cricket World Cup T20 World Cup Semi Final PAKISTAN CRICKET TEAM T20 World Cup 2026 ICC Mens T20 World Cup
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

क्रिकेट
T20 World Cup Semi Final Scenario: अभी भी सेमीफाइनल में पहुंच सकता है पाकिस्तान, आसान भाषा में समझिए पूरा समीकरण
अभी भी सेमीफाइनल में पहुंच सकता है पाकिस्तान, आसान भाषा में समझिए पूरा समीकरण
क्रिकेट
लाइव TV पर आपस में भिड़े पाकिस्तान के 2 पूर्व क्रिकेटर्स, अपने दामाद का बचाव करने लगा दिग्गज? वीडियो वायरल
लाइव TV पर आपस में भिड़े पाकिस्तान के 2 पूर्व क्रिकेटर्स, अपने दामाद का बचाव करने लगा दिग्गज? वीडियो वायरल
क्रिकेट
टीम इंडिया को अपनी नेट रन रेट प्लस में लाने के लिए क्या करना होगा? जिम्बाब्वे के खिलाफ कैसे बैठेगा समीकरण
टीम इंडिया को अपनी नेट रन रेट प्लस में लाने के लिए क्या करना होगा? जिम्बाब्वे के खिलाफ कैसे बैठेगा समीकरण
क्रिकेट
T20 World Cup Semi Final: इंग्लैंड ने रचा इतिहास, भारतीय टीम से निकली आगे; लगातार 5वीं बार टी20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में बनाई जगह
इंग्लैंड ने रचा इतिहास, भारतीय टीम से निकली आगे; लगातार 5वीं बार टी20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में बनाई जगह
Advertisement

वीडियोज

T20 World Cup: Rinku Singh के पिता की बिगड़ी तबियत, Chennai से Greater Noida लौटे | Team India
T20 World Cup: अचानक वर्ल्ड कप छोड़ घर क्यों लौटे रिंकू सिंह? जानें क्या है वजह | Team India|Breaking
Iran US Conflict: अमेरिका-ईरान के बीच गुरुवार को तीसरे दौर की वार्ता | Donald Trump | Nuclear Deal
Lawrence Bishnoi के वकील की कार पर फायरिंग., जांच में जुटी दिल्ली पुलिस | Breaking | Delhi
CM Yogi In Japan: टोक्यो पहुंचे सीएम योगी, 8 प्रमुख कंपनियों के प्रतिनिधियों से करेंगे मुलाकात |
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
इंडिया-US ट्रेड डील खतरे में? सोलर पैनल पर 126% टैरिफ, ट्रंप के बयान से मचा भूचाल
इंडिया-US ट्रेड डील खतरे में? सोलर पैनल पर 126% टैरिफ, ट्रंप के बयान से मचा भूचाल
दिल्ली NCR
Delhi State Name: केरल के बाद अब राजधानी दिल्ली की बदलेगी पहचान? सांसद ने गृहमंत्री को लिखी चिट्ठी, सुझाया नया नाम
केरल के बाद अब राजधानी दिल्ली की बदलेगी पहचान? सांसद ने गृहमंत्री को लिखी चिट्ठी, सुझाया नया नाम
इंडिया
गर्व से देश का सीना किया चौड़ा, 21 साल की भारतीय पायलट हिजाब पहनकर उड़ा रही विमान, पढ़ें सक्सेस स्टोरी
गर्व से देश का सीना किया चौड़ा, 21 साल की भारतीय पायलट हिजाब पहनकर उड़ा रही विमान, पढ़ें सक्सेस स्टोरी
क्रिकेट
टीम इंडिया को अपनी नेट रन रेट प्लस में लाने के लिए क्या करना होगा? जिम्बाब्वे के खिलाफ कैसे बैठेगा समीकरण
टीम इंडिया को अपनी नेट रन रेट प्लस में लाने के लिए क्या करना होगा? जिम्बाब्वे के खिलाफ कैसे बैठेगा समीकरण
बॉलीवुड
मां बनने के बाद पहली बार स्पॉट हुईं कैटरीना कैफ, अपनी स्माइल से लूटी लाइमलाइट, वायरल हुआ वीडियो
मां बनने के बाद पहली बार स्पॉट हुईं कैटरीना कैफ, पैप्स को देख किया स्माइल, वायरल हुआ वीडियो
विश्व
World History Wars: कौन से हैं वो 10 देश जिन्होंने लड़ीं सबसे ज्यादा जंग, क्या लिस्ट में भारत शामिल? जानें
कौन से हैं वो 10 देश जिन्होंने लड़ीं सबसे ज्यादा जंग, क्या लिस्ट में भारत शामिल? जानें
ट्रेंडिंग
दुनिया का सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल, 16 मंजिल, 700 दुकानें और 2 ट्रिलियन वोन की कमाई, वीडियो देख हैरान दुनिया
दुनिया का सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल, 16 मंजिल, 700 दुकानें और 2 ट्रिलियन वोन की कमाई, वीडियो देख हैरान दुनिया
जनरल नॉलेज
ये हैं दुनिया के सबसे हेल्दी पांच देश, जानें किस नंबर पर आते हैं भारत और पाकिस्तान?
ये हैं दुनिया के सबसे हेल्दी पांच देश, जानें किस नंबर पर आते हैं भारत और पाकिस्तान?
ENT LIVE
Subedaar Review: Anil Kapoor को देखकर मजा ही आ गया, 69 साल का झकास हीरो
Subedaar Review: Anil Kapoor को देखकर मजा ही आ गया, 69 साल का झकास हीरो
ENT LIVE
Murder से Marketing तक 'The Art of Sarah' की अनोखी कहानी
Murder से Marketing तक 'The Art of Sarah' की अनोखी कहानी
ENT LIVE
The Long Walk Review: एक ऐसी खतरनाक वाली जहां हर कदम पर दांव है जिंदगी
The Long Walk Review: एक ऐसी खतरनाक वाली जहां हर कदम पर दांव है जिंदगी
ENT LIVE
Kennedy Movie Review :किसी को लगी 'MASTERPIECE' किसी को 'ONE TIME WATCH'
Kennedy Movie Review :किसी को लगी 'MASTERPIECE' किसी को 'ONE TIME WATCH'
ENT LIVE
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
Embed widget