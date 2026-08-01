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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटरिटायरमेंट के बाद अजिंक्य रहाणे को BCCI से कितनी पेंशन मिलेगी?

रिटायरमेंट के बाद अजिंक्य रहाणे को BCCI से कितनी पेंशन मिलेगी?

Ajinkya Rahane Pension: अजिंक्य रहाणे को BCCI से पेंशन मिलेगी, लेकिन मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन की अपनी पेंशन योजना है. क्या उन्हें 2 पेंशन मिलेगी? जानिए उन्हें क्या-क्या बेनेफिट्स मिलेंगे.

Written By : शिवम |  Updated at : 01 Aug 2026 03:49 PM (IST)
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अजिंक्य रहाणे ने हाल ही में इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लिया है. उन्होंने एक वीडियो शेयर करते हुए जानकारी दी थी कि बतौर क्रिकेटर वह अपने सफर को समाप्त करना चाहते हैं. उन्होंने ये भी कहा था कि वह क्रिकेट से जुड़े रहेंगे. अपने अनुभव और जो कुछ भी सीखा है, वो आने वाले युवा खिलाड़ियों को सिखाएंगे. BCCI की रिटायर खिलाड़ियों के लिए बनी वेलफेयर स्कीम में रहाणे हाईएस्ट केटेगरी में आते हैं। जिन्हें मेडिकल बेनेफिट्स भी मिलेंगे.

अजिंक्य रहाणे की पेंशन बताने से पहले आपको ये समझाते हैं कि खिलाड़ियों की पेंशन के लिए BCCI के पास पैसा आता कहां से है. BCCI एक खास वेलफेयर सिस्टम से पेंशन के लिए पैसा जुटाता है. प्लेटिनम जुबली कॉर्पस फंड और एक अलग वेलफेयर फंड का एक हिस्सा IPL के प्लेऑफ मैच और टिकेटों की बिक्री से होने वाली कमाई से आता है. रिटायर हो चुके खिलाड़ियों की आर्थिक स्थिति को अच्छा बनाए रखने के लिए ये शुरू किया गया था.

अजिंक्य रहाणे को BCCI से पेंशन मिलेगी, लेकिन वह घरेलू क्रिकेट में मुंबई की कप्तानी कर चुके हैं. MCA की भी पेंशन योजना है. हालांकि नियम के अनुसार रहाणे BCCI और स्टेट से एक साथ पेंशन नहीं ले सकते. लेकिन खिलाड़ी के पास ये मौका होता है कि वह किसी एक को चुने. खिलाड़ी ज्यादा पैसे वाली पेंशन ले सकता है.

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अजिंक्य रहाणे को कितनी पेंशन मिलेगी?

पॉलिसी के तहत जिन खिलाड़ियों ने 25 या उससे ज्यादा टेस्ट खेले हैं, उन्हें 70 हजार रुपये मासिक पेंशन मिलती है. रहाणे ने अपने करियर में 85 टेस्ट मैच खेले हैं. इसके आलावा उन्होंने भारत के लिए 90 वनडे और 20 टी20 इंटरनेशनल मैच खेले हैं. उन्हें जीवनभर पेंशन मिलेगी. हालांकि इसमें एक शर्त भी है.


रिटायरमेंट के बाद अजिंक्य रहाणे को BCCI से कितनी पेंशन मिलेगी?

अगर अजिंक्य रहाणे BCCI में कोई पद पर आते हैं, जिसमें उन्हें सैलरी मिले तो फिर उनकी पेंशन रोक दी जाएगी. हालांकि उनके हटने के साथ ही पेंशन फिर से शुरू हो जाएगी. रहाणे ने अपने संन्यास पोस्ट पर भी हिंट दिया कि वह कोचिंग भी कर सकते हैं.

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और क्या मिलेंगे फायदे?

अजिंक्य रहाणे इंडियन क्रिकेटर्स एसोसिएशन की संयुक्त मेडिकल इंश्योरेंस योजना के तहत 10 लाख रुपये तक के मेडिकल इंश्योरेंस के हकदार हैं. इसमें क्रिकेटर की पत्नी और 25 साल से कम उम्र के अविवाहित बच्चों को भी 10 लाख रुपया तक का हेल्थ इंश्योरेंस मिलता है. वह बड़े इलाज के खर्चों के लिए BCCI के मेडिकल बेनेवोलेंट फंड से अतिरिक्त आर्थिक सहायता भी ले सकते हैं.

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
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Published at : 01 Aug 2026 03:49 PM (IST)
Tags :
Ajinkya Rahane Pension Scheme BCCI INDIAN CRICKET TEAM BCCI Pension Cricketer Retirement Ajinkya Rahane Retirement
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