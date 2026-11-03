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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटइस पछतावे के साथ रिटायर हुए Glenn Maxwell, खुद बयां किया दर्द

इस पछतावे के साथ रिटायर हुए Glenn Maxwell, खुद बयां किया दर्द

Glenn Maxwell Retirement: ऑस्ट्रेलिया के महान ऑलराउंडर ग्लेन मैक्सवेल ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है. मगर उन्हें संन्यास के बाद एक चीज का पछतावा रहेगा.

Written By : नीरज शर्मा |  Updated at : 03 Nov 2026 09:55 AM (IST)
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ऑस्ट्रेलिया के धाकड़ ऑलराउंडर ग्लेन मैक्सवेल अब इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेलेंगे. उन्होंने इंटरनेशनल के साथ-साथ फर्स्ट-क्लास और लिस्ट-ए क्रिकेट को भी अलविदा कह दिया है. मगर मैक्सवेल ने खुद बताया है कि वह एक पछतावे के साथ संन्यास का ऐलान कर रहे हैं. दरअसल मैक्सवेल चाहते थे कि वह मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड (MCG) पर अपने करियर का आखिरी मैच खेलें.

मैक्सवेल ने द फाइनल वर्ड पॉडकास्ट पर अपनी रिटायरमेंट की घोषणा की. उन्होंने एक तरफ कहा कि ऑस्ट्रेलिया टीम मैनेजमेंट की ओर से उनपर कोई दबाव नहीं था, लेकिन उन्हें एक मलाल रहेगा कि वह MCG पर अपने करियर का फेयरवेल मैच नहीं खेल पाए.

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MCG पर फेयरवेल मैच

दिग्गज ऑलराउंडर खिलाड़ी ने कहा, "मुझे लगता है कि छोटी सी उम्मीद या चर्चा थी कि मुझे शायद मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड (MCG) में एक विदाई मैच मिल सकता है. लेकिन मैं पूरी तरह समझ सकता हूं कि वे इस स्क्वाड के साथ किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं."

मैक्सवेल ने स्वीकार किया कि ऑस्ट्रेलिया टीम आने वाले एक-दो साल में बहुत बदल चुकी होगी. उन्होंने आगे कहा कि 2028 में ओलंपिक्स आ रहे हैं, इसलिए अगले 12 से 24 महीनों के अंतराल में टीम के भीतर बहुत सारे बदलाव होंगे. एक सीनियर खिलाड़ी होने के नाते मैक्सवेल यह भी समझते हैं कि युवा खिलाड़ियों को इंटरनेशनल  क्रिकेट का पर्याप्त अनुभव मिलना चाहिए, जो केवल BBL में खेलने से उन्हें नहीं मिलेगा.

टी20 फ्रेंचाइजी खेलते रहेंगे

ग्लेन मैक्सवेल के फैंस के लिए अच्छी खबर यह वह टी20 फ्रेंचाइजी क्रिकेट में खेलते रहेंगे. वे 12 दिसंबर से शुरू होने वाले BBL 2026-27 सीजन में मेलबर्न स्टार्स के लिए खेलेंगे. अब तक अपने ओवरऑल टी20 करियर में मैक्सवेल ने 11369 रन बनाए हैं और गेंदबाजी में 214 विकेट भी लिए हैं.

किसी भी क्रिकेटर के लिए उस खेल को अलविदा कहना आसान नहीं होता, जिसे उनसे अपनी जिंदगी के 10-20 साल दिए हों. मैक्सवेल के साथ भी ऐसा ही हुआ. उन्होंने खुद माना कि साथी खिलाड़ियों के साथ रिटायरमेंट का फैसला साझा करना उम्मीद से कहीं ज्यादा कठिन था.

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About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 8 साल पुराना है.
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Published at : 03 Nov 2026 09:55 AM (IST)
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