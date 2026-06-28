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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटइंग्लैंड को जिताया वर्ल्ड कप, अब क्रिकेट छोड़ बेसबॉल में किया प्रोफेशनल डेब्यू; ऐसा करने वाले पहले खिलाड़ी!

इंग्लैंड को जिताया वर्ल्ड कप, अब क्रिकेट छोड़ बेसबॉल में किया प्रोफेशनल डेब्यू; ऐसा करने वाले पहले खिलाड़ी!

इंग्लैंड क्रिकेट टीम ने अपना पहला विश्व कप 2019 में जीता था. इस विनिंग टीम का हिस्सा रहे तेज गेंदबाज Liam Plunkett ने बेसबॉल में डेब्यू किया है. वह ऐसा करने वाले पहले इंग्लिश खिलाड़ी हैं.

Written By : शिवम |  Updated at : 28 Jun 2026 03:03 PM (IST)
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इंग्लैंड क्रिकेट टीम के पूर्व क्रिकेटर लियम प्लंकेट ने क्रिकेट छोड़ बेसबॉल का रुख किया है. उन्होंने अमेरिका की माइनर लीग टीम के लिए अपना प्रोफेशनल डेब्यू किया है. 41 वर्षीय प्लंकट ने अमेरिका के वेस्ट कोस्ट में पायनियर बेसबॉल लीग में ओकलैंड बॉलर्स के लिए यूबा-सटर फ्रीबर्ड्स के खिलाफ खेला.

लियम प्लंकेट 2019 वर्ल्ड कप विनिंग टीम का हिस्सा थे. ये इंग्लैंड का इतिहास में पहला वनडे वर्ल्ड कप खिताब था, जिसके फाइनल में इंग्लिश टीम ने न्यूजीलैंड को हराया था. शुक्रवार को अपने पहले मैच में उन्होंने पांच पिच फेंकीं और फ्रीबर्ड्स के जोश डुआर्टे को स्ट्राइक आउट किया. हालांकि उनकी टीम इसे हार गई.

2021 में चले गए थे अमेरिका

लियम प्लंकट करीब 5 साल पहले अमेरिका चले गए थे, वह वहां की क्रिकेट लीग (मेजर लीग क्रिकेट) में खेलते हैं. प्रोफेशनल बेसबॉल में डेब्यू करने वाले प्लंकट ने बीबीसी से बातचीत में कहा, "मैंने पहले MLC एंबेसडर के तौर पर फिलाडेल्फ़िया फिलिज और मिनेसोटा ट्विन्स के लिए सेरेमोनियल फर्स्ट पिच की है. शायद मैं बेसबॉल का प्रोफ़ेशनल गेम खेलने वाला इंग्लैंड का पहला क्रिकेटर हूं. मेजर लीग बेसबॉल से कुछ स्तर नीचे है, लेकिन ये कहते हुए मुझे बहुत ख़ुशी होती है कि दो बैट-एंड-बॉल खेलों में मैंने प्रोफेशनल तौर पर खेला है."

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वह मेजर लीग क्रिकेट की टीम सैन फ्रांसिस्को यूनिकॉर्न्स के स्क्वॉड में शामिल हैं. हालांकि इस संस्करण वह अभी तक एक भी मैच नहीं खेले हैं.

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तेज गेंदबाज लियम प्लंकेट के इंटरनेशनल करियर की बात करें तो उन्होंने इंग्लैंड के लिए 13 टेस्ट, 89 वनडे और 22 टी20 मैच खेले हैं. इसमें उनके नाम क्रमश 41, 135 और 25 विकेट हैं. 2019 ओडीआई वर्ल्ड कप का फाइनल उनका आखिरी इंटरनेशनल मैच साबित हुआ.

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
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Published at : 28 Jun 2026 03:02 PM (IST)
Tags :
England Cricket Team Liam Plunkett Baseball ICC World Cup CRICKET
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