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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटदिग्गज क्रिकेटर ने अचानक लिया संन्यास, BCCI पर लगाए 'रंगभेद' के संगीन आरोप, जानें पूरा मामला

दिग्गज क्रिकेटर ने अचानक लिया संन्यास, BCCI पर लगाए 'रंगभेद' के संगीन आरोप, जानें पूरा मामला

L Sivaramakrishnan Retirement: भारत के पूर्व क्रिकेटर ने संन्यास की घोषणा करते हुए BCCI पर गंभीर आरोप लगाए हैं. उन्होंने बीसीसीआई पर रंगभेद के आरोप लगाए.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 20 Mar 2026 06:42 PM (IST)
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भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) पर रंगभेद के संगीन आरोप लगे हैं. आरोप लगाने वाले कोई और नहीं बल्कि भारत के पूर्व क्रिकेटर लक्ष्मण शिवारामाकृष्णन हैं. शुक्रवार को शिवारामाकृष्णन ने बीसीसीआई के कमेंट्री पेनल से संन्यास की घोषणा की. शिवारामाकृष्णन ने कहा कि उन्हें टॉस अनाउंस करने और प्रेजेंटेशन के मौके नहीं दिए गए. उन्होंने आकलन करते हुए कहा कि शायद ऐसा उनके रंग की वजह से हुआ. पूर्व क्रिकेटर रविचंद्रन अश्विन ने भी इस मामले पर प्रतिक्रिया दी है.

BCCI पर लगाए आरोप

लक्ष्मण शिवारामाकृष्णन ने सोशल मीडिया के माध्यम से बताया कि वो BCCI के कमेंट्री पेनल से संन्यास ले रहे हैं. वहीं उन्होंने आरोप लगाते हुए लिखा, "मुझे 23 साल में टॉस और प्रेजेंटेशन के समय मौके नहीं दिए गए और आज के नए लड़के टॉस रिपोर्ट, पिच रिपोर्ट कर रहे हैं."

दरअसल अपने बयान में उन्होंने सीधे तौर पर बीसीसीआई पर आरोप नहीं लगाए. मगर उनके पोस्ट पर एक व्यक्ति ने कमेन्ट करके लिखा कि ऐसा शायद आपके रंग की वजह से हो सकता है. विवाद तब खड़ा हुआ जब पूर्व क्रिकेटर ने इसके प्रति सहमति जताई. उन्होंने भी माना कि शायद बीसीसीआई ने रंगभेद करके ही उन्हें टॉस प्रेजेंटेशन या पिच रिपोर्ट जैसे मौके नहीं दिए.

पूर्व क्रिकेटर रविचंद्रन अश्विन ने भी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने अफसोस जताते हुए कहा कि लक्ष्मण शिवारामाकृष्णन इस बार IPL में कमेंट्री करते हुए नहीं दिखेंगे. वहीं कमेन्ट सेक्शन में कुछ लोग शिवारामाकृष्णन के समर्थन में आए, लेकिन कुछ लोगों ने उन्हें ही ट्रोल करना शुरू कर दिया.

करियर की बात करें तो लक्ष्मण शिवारामाकृष्णन लेग स्पिन गेंदबाज हुआ करते थे. उन्होंने 9 टेस्ट मैचों में भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व करते हुए 26 विकेट लिए. इसके अलावा 16 वनडे मैचों में उनके नाम 15 विकेट हैं. वो 1983-1987 तक टीम इंडिया के लिए खेले.

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IPL में खेलने के बाद गायब हो गई ये 5 टीम, एक जीत चुकी है खिताब; अब नहीं होगी वापसी 

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
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Published at : 20 Mar 2026 06:42 PM (IST)
Tags :
Ravichandran Ashwin L Sivaramakrishnan BCCI
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