इंग्लैंड क्रिकेट टीम ने मंगलवार को पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबला जीतकर इतिहास रचा. इंग्लैंड पहली टीम बन गई है, जिसने लगातार पांचवीं बार टी20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में जगह बनाई. सुपर-8 के पहले मैच में इंग्लैंड ने श्रीलंका और दूसरे में पाकिस्तान को हराया. पाक टीम के खिलाफ कप्तान हैरी ब्रूक ने शतकीय पारी खेली, जिसके लिए उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया.

ऐसा करने वाली पहली टीम बनी इंग्लैंड

इंग्लैंड पहली टीम बन गई है, जिसने आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप के लगातार पांचवें संस्करण में सेमीफाइनल में जगह बनाई. 2016 में टीम फाइनल तक पहुंची थी, जहाँ वेस्टइंडीज ने उन्हें हराकर अपना दूसरा खिताब जीता था. इसके अलगे संस्करण (2021) में भी टीम सेमीफाइनल तक पहुंची थी, जहां टीम फाइनल तक नहीं पहुंच सकी. 2021 में भी इंग्लैंड सेमीफाइनल में हारकर बाहर हो गई थी.

2022 में इंग्लैंड ने पाकिस्तान को फाइनल में हराकर अपना दूसरा टी20 वर्ल्ड कप खिताब जीता था. पिछले संस्करण में भी टीम सेमीफाइनल तक पहुंची थी, जहां टीम इंडिया ने उन्हें हराया था. ये संस्करण भारत ने जीता था.

टी20 वर्ल्ड कप के जारी संस्करण (2026) में भी इंग्लैंड सेमीफाइनल तक पहुंच गई है. इसी के साथ इंग्लैंड ने पाकिस्तान के वर्ल्ड रिकॉर्ड की भी बराबरी की..

कुल 6 बार सेमीफाइनल तक पहुंची है इंग्लैंड

इससे पहले इंग्लैंड ने 2010 में अपना पहला टी20 वर्ल्ड कप खिताब जीता था. इसके आलावा 4 संस्करण (2007, 2009, 2012 और 2014) में टीम सेमीफाइनल तक नहीं पहुंच पाई. इंग्लैंड ने टी20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में सबसे ज्यादा बार पहुंचने के मामले में पाकिस्तान के वर्ल्ड रिकॉर्ड की बराबर की. इंग्लैंड और पाकिस्तान 6-6 बार सेमीफाइनल तक पहुंचा है. टीम इंडिया 5 बार सेमीफाइनल तक पहुंची है.

मैच में क्या कुछ हुआ

मुकाबले की बात करें तो पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 164 रन बनाए थे. लियाम डॉसन ने सर्वाधिक 3 विकेट लिए, जेमी ओवरटन और जोफ्रा आर्चर ने 2-2 विकेट लिए. लक्ष्य का बचाव करते हुए शाहीन शाह अफरीदी ने अच्छी शुरुआत दिलाई, और पहली ही गेंद पर फिल साल्ट को आउट किया. तीसरे ओवर में उन्होंने जोस बटलर के रूप में बड़ा विकेट लिया, उन्होंने जैकब बैथल (8) को भी सस्ते में पवेलियन भेजा. इंग्लैंड के 4 विकेट 58 के स्कोर पर गिर गए थे, लेकिन इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रूक के शतक ने पूरा पासा पलट दिया. ब्रूक ने 51 गेंदों में 100 रन बनाए और इंग्लैंड 2 विकेट से जीत गया.