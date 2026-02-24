पाकिस्तान क्रिकेट टीम का सुपर-8 में पहला मैच बारिश के कारण रद्द हो गया था, जिसके बाद सलमान अली आगा एंड टीम को 1 अंक से संतोष करना पड़ा. आज उनका मुकाबला इंग्लैंड से है, जिसने इस राउंड के पहले मैच में श्रीलंका को हराया था. अगर आज पाकिस्तान टीम हारी तो वे अधिकतम 3 अंक तक पहुंच सकेंगे, तो क्या आज ही टीम बाहर हो जाएगी? समझिए ग्रुप-2 का समीकरण.

टी20 वर्ल्ड कप में आज इंग्लैंड बनाम पाकिस्तान मैच कैंडी के पल्लेकेले इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा. यहीं पर पाकिस्तान का पहला मैच होना था, जो बारिश में धुल गया था. लेकिन आज यहां बारिश होने की संभावना न के बराबर है, हालांकि बूंदा बांदी हो सकती है. तो फैंस के मन में एक सवाल है कि क्या पाकिस्तान आज हारा तो वे सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर हो जाएंगे?

अगर पाकिस्तान हारा, तो क्या बनेगा समीकरण

आज हारने के बाद भी पाकिस्तान टी20 वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर नहीं होगा. इस स्थिति में उनके 2 मैचों के बाद 1 अंक हो जाएंगे. हालांकि इस स्थिति में उन्हें अन्य टीमों पर निर्भर रहना होगा. उन्हें चाहिए होगा कि न्यूजीलैंड श्रीलंका और इंग्लैंड से हार जाए और पाकिस्तान अपने आखिरी मैच में श्रीलंका को हरा दे. तब पाकिस्तान के 3 अंक, श्रीलंका के 2 और न्यूजीलैंड के शून्य अंक रहेंगे.

अगर न्यूजीलैंड और पाकिस्तान, दोनों ने श्रीलंका को हरा दिया और इंग्लैंड ने न्यूजीलैंड को हरा दिया. तो न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के 3-3 अंक रहेंगे, फिर जिसका नेट रन रेट बेहतर होगा वो आगे जाएगा.

अगर न्यूजीलैंड ने श्रीलंका और इंग्लैंड दोनों को हरा दिया, तो उनके 5 अंक हो जाएंगे और इंग्लैंड के 4 अंक रहेंगे. इस स्थिति में पाकिस्तान अपने आखिरी मैच से पहले ही टी20 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल की रेस से बाहर हो जाएगा.

ग्रुप 2 का शेड्यूल

24 फरवरी- इंग्लैंड बनाम पाकिस्तान

इंग्लैंड बनाम पाकिस्तान 25 फरवरी- श्रीलंका बनाम न्यूजीलैंड

श्रीलंका बनाम न्यूजीलैंड 27 फरवरी- इंग्लैंड बनाम न्यूजीलैंड

इंग्लैंड बनाम न्यूजीलैंड 28 फरवरी- श्रीलंका बनाम पाकिस्तान

कब कहां देखें इंग्लैंड बनाम पाकिस्तान मैच लाइव?

इंग्लैंड बनाम पाकिस्तान मैच आज पल्लेकेले इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में शाम 7 बजे से शुरू होगा. टॉस 6:30 बजे होगा. मैच का लाइव प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर होगा. जियोहॉटस्टार ऐप और वेबसाइट पर लाइव स्ट्रीमिंग होगी.