हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटT20 World Cup: टी20 वर्ल्ड कप के इतिहास में कभी नहीं हुआ था ऐसा, हैरी ब्रूक ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड

T20 World Cup: टी20 वर्ल्ड कप के इतिहास में कभी नहीं हुआ था ऐसा, हैरी ब्रूक ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड

T20 World Cup 2026: मंगलवार को खेले गए मुकाबले में इंग्लैंड ने पाकिस्तान को हराकर टी20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल का टिकट पक्का कर लिया है. कप्तान हैरी ब्रूक ने शतक लगाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया.

By : शिवम | Updated at : 25 Feb 2026 08:31 AM (IST)
Preferred Sources

हैरी ब्रूक ने मंगलवार को पाकिस्तान के खिलाफ ऐतिहासिक शतक जड़ा, जिसकी मदद से खराब शुरुआत के बाद इंग्लैंड ने मैच में वापसी की और जीत दर्ज की. इस जीत के साथ इंग्लैंड टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की करने वाली पहली टीम बन गई है. पहले बल्लेबाजी करते हुए पाकिस्तान ने 20 ओवरों में 164 रन बनाए थे. ब्रूक के शतक से इंग्लैंड जीत की दहलीज पर पहुंच गई थी, लेकिन उनके आउट होने के बाद मैच फिर रोमांचक हो गया. हालांकि अंत में इंग्लैंड जीत गया.

हैरी ब्रूक ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड

टी20 वर्ल्ड कप का पहला संस्करण साल 2007 में हुआ था, जिसे एमएस धोनी की कप्तानी वाली भारतीय टीम ने जीता था. अभी टूर्नामेंट का 10वां संस्करण चल रहा है, लेकिन ब्रूक से पहले कभी भी किसी कप्तान ने इस टूर्नामेंट में शतक नहीं लगाया था. हैरी ब्रूक टी20 वर्ल्ड कप में शतक लगाने वाले दुनिया के पहले  कप्तान बन गए हैं.

तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने उतरे कप्तान हैरी ब्रूक को पारी की दूसरी ही गेंद पर क्रीज पर आना पड़ा, क्योंकि शाहीन शाह अफरीदी ने फिल साल्ट को पहली ही गेंद पर आउट कर दिया था. इसके बाद जोस बटलर भी 2 रन बनाकर आउट हो गए. जैकब बेथल 8 और टॉम बैंटन 2 रन बनाकर चलते बने. इंग्लैंड ने 4 विकेट 58 के स्कोर पर गंवा दिए थे, तब लगा था कि पाकिस्तान इस मैच को जीत जाएगा.

ब्रूक ने पांचवें विकेट के लिए सैम करन (16) के साथ 45 रनों की साझेदारी की और छठे विकेट के लिए विल जैक्स (28) के साथ 52 रनों की साझेदारी की. हैरी ब्रूक ने 51 गेंदों में 4 छक्के और 10 चौकों की मदद से 100 रन बनाए.

इंग्लैंड का सेमीफाइनल टिकट पक्का

इंग्लैंड ने सुपर-8 के पहले मैच में श्रीलंका को हराया था. पाकिस्तान को हराकर इंग्लैंड टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सेमीफाइनल में पहुंच गई है. सुपर-8 के आखिरी मैच में इंग्लैंड का सामना न्यूजीलैंड से होगा.

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
Read
Published at : 25 Feb 2026 08:31 AM (IST)
Tags :
England Cricket Team England Vs Pakistan Harry Brook T20 World Cup Record Cricket World Record T20 World Cup 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

क्रिकेट
T20 World Cup: टी20 वर्ल्ड कप के इतिहास में कभी नहीं हुआ था ऐसा, हैरी ब्रूक ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड
टी20 वर्ल्ड कप के इतिहास में कभी नहीं हुआ था ऐसा, हैरी ब्रूक ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड
क्रिकेट
T20 World Cup 2026: सुपर-8 में आज करो या मरो की टक्कर, जानें कौन सी टीमें होंगी आमने-सामने
सुपर-8 में आज करो या मरो की टक्कर, जानें कौन सी टीमें होंगी आमने-सामने
क्रिकेट
हैरी ब्रूक ने शतक जड़ पाकिस्तान को मैदान पर चटाई धूल, टी20 वर्ल्ड कप में बनाया अद्भुत रिकॉर्ड
हैरी ब्रूक ने शतक जड़ पाकिस्तान को मैदान पर चटाई धूल, टी20 वर्ल्ड कप में बनाया अद्भुत रिकॉर्ड
क्रिकेट
T20 World Cup 2026 Super 8 Points Table: इंग्लैंड ने किया सेमीफाइनल का टिकट पक्का, जानें हर ग्रुप के पॉइंट्स टेबल में किस टीम का क्या है हाल
इंग्लैंड ने किया सेमीफाइनल का टिकट पक्का, जानें हर ग्रुप के पॉइंट्स टेबल में किस टीम का क्या है हाल
Advertisement

वीडियोज

T20 World Cup: Rinku Singh के पिता की बिगड़ी तबियत, Chennai से Greater Noida लौटे | Team India
T20 World Cup: अचानक वर्ल्ड कप छोड़ घर क्यों लौटे रिंकू सिंह? जानें क्या है वजह | Team India|Breaking
Iran US Conflict: अमेरिका-ईरान के बीच गुरुवार को तीसरे दौर की वार्ता | Donald Trump | Nuclear Deal
Lawrence Bishnoi के वकील की कार पर फायरिंग., जांच में जुटी दिल्ली पुलिस | Breaking | Delhi
CM Yogi In Japan: टोक्यो पहुंचे सीएम योगी, 8 प्रमुख कंपनियों के प्रतिनिधियों से करेंगे मुलाकात |
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
PM Modi Israel Visit: प्राइवेट डिनर, संसद में संबोधन..., प्रधानमंत्री मोदी के इजरायल दौरे पर क्या-क्या होगा?
प्राइवेट डिनर, संसद में संबोधन..., प्रधानमंत्री मोदी के इजरायल दौरे पर क्या-क्या होगा?
दिल्ली NCR
दिल्ली में करवट ले रहा मौसम, 15 डिग्री पहुंचा तापमान, जानें क्या है ताजा अपडेट?
दिल्ली में करवट ले रहा मौसम, 15 डिग्री पहुंचा तापमान, जानें क्या है ताजा अपडेट?
इंडिया
Weather Forecast: बारिश-आंधी, बर्फबारी, 24 घंटे में देश में कितना बदलेगा मौसम, IMD ने जारी कर दी चेतावनी
बारिश-आंधी, बर्फबारी, 24 घंटे में देश में कितना बदलेगा मौसम, IMD ने जारी कर दी चेतावनी
स्पोर्ट्स
T20 World Cup 2026 Super 8 Points Table: इंग्लैंड ने किया सेमीफाइनल का टिकट पक्का, जानें हर ग्रुप के पॉइंट्स टेबल में किस टीम का क्या है हाल
इंग्लैंड ने किया सेमीफाइनल का टिकट पक्का, जानें हर ग्रुप के पॉइंट्स टेबल में किस टीम का क्या है हाल
बॉलीवुड
Assi Vs Do Deewane Seher Mein BO Day 5: 'दो दीवाने शहर में' या 'अस्सी' में से किसने मंगलवार को मारी बाजी? जानें- 5वें दिन का कलेक्शन
'दो दीवाने शहर में' या 'अस्सी' में से किसने मंगलवार को मारी बाजी? जानें- 5वें दिन का कलेक्शन
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Weather: यूपी में दस्तक देने लगी गर्मी, आगरा से लखनऊ तक पारा हाई, दिन में तीखी धूप कर रही परेशान
यूपी में दस्तक देने लगी गर्मी, आगरा से लखनऊ तक पारा हाई, दिन में तीखी धूप कर रही परेशान
फूड
Adulterated Milk Deaths: सावधान! मिलावटी दूध पीने से 4 लोगों की मौत, कहीं आपके घर भी तो नहीं आ रहा 'सफेद जहर'? ऐसे करें पहचान
सावधान! मिलावटी दूध पीने से 4 लोगों की मौत, कहीं आपके घर भी तो नहीं आ रहा 'सफेद जहर'? ऐसे करें पहचान
Results
बिहार बोर्ड इंटर की कॉपी जांच की तारीख तय, जानिए कब आएगा 12वीं का रिजल्ट?
बिहार बोर्ड इंटर की कॉपी जांच की तारीख तय, जानिए कब आएगा 12वीं का रिजल्ट?
ENT LIVE
Subedaar Review: Anil Kapoor को देखकर मजा ही आ गया, 69 साल का झकास हीरो
Subedaar Review: Anil Kapoor को देखकर मजा ही आ गया, 69 साल का झकास हीरो
ENT LIVE
Murder से Marketing तक 'The Art of Sarah' की अनोखी कहानी
Murder से Marketing तक 'The Art of Sarah' की अनोखी कहानी
ENT LIVE
The Long Walk Review: एक ऐसी खतरनाक वाली जहां हर कदम पर दांव है जिंदगी
The Long Walk Review: एक ऐसी खतरनाक वाली जहां हर कदम पर दांव है जिंदगी
ENT LIVE
Kennedy Movie Review :किसी को लगी 'MASTERPIECE' किसी को 'ONE TIME WATCH'
Kennedy Movie Review :किसी को लगी 'MASTERPIECE' किसी को 'ONE TIME WATCH'
ENT LIVE
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
Embed widget