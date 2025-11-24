Dharmendra Death: 'ओम शांति...', एक्टर धर्मेंद्र के निधन पर क्रिकेट जगत में शोक, शिखर धवन ने किया भावुक पोस्ट
Dharmendra Death: बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र देओल का 89 साल की उम्र में निधन हो गया है. पूर्व भारतीय क्रिकेटर शिखर धवन ने सोशल मीडिया पर भावुक पोस्ट करते हुए श्रद्धांजलि दी.
बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र देओल के निधन पर पूर्व क्रिकेटर शिखर धवन ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए श्रद्धांजलि दी. धर्मेंद्र की हालत पिछले कुछ समय से नाजुक बनी हुई थी. कुछ दिन पहले उन्हें अस्पताल में भर्ती करना पड़ा था, हालांकि तब उनकी हालत में सुधार देखने को मिला था और वह घर आ गए थे.
धर्मेंद्र के निधन पर धवन का भावुक पोस्ट
भारत के पूर्व क्रिकेटर शिखर धवन ने धर्मेंद्र को श्रद्धांजलि देते हुए एक्स (ट्विटर) पर लिखा, "आप सिर्फ कद में ही नहीं, बल्कि आपका हौसला भी हमेशा ऊंचा रहा. धर्मेंद्र जी, हमें यह दिखाने के लिए धन्यवाद कि ताकत दयालु हो सकती है. ओम शांति."
You stood tall, not just in stature, but in spirit.— Shikhar Dhawan (@SDhawan25) November 24, 2025
Dharmendra ji, thank you for showing us strength can be kind.
Om Shanti 🙏 pic.twitter.com/aruEYqtcHk
दिवंगत धर्मेंद्र को श्रद्धांजलि देने बॉलीवुड जगत के कई बड़े सितारे पहुंचे, सलमान खान भी वहां नजर आए. खबर के अनुसार धर्मेंद्र का अंतिम संस्कार विले पार्ले स्थित पवन हंस श्मशान भूमि में किया गया.
90वें जन्मदिन से 15 दिन पहले हुआ निधन
अभिनेता धर्मेंद्र देओल 8 दिसंबर को अपना 90वां जन्मदिन मनाते. खबर थी कि हेमा मालिनी, उनके बेटे, बेटियां दिवंगत अभिनेता के जन्मदिन को धूम धाम से मनाने की तैयारी कर रहा था. लेकिन जन्मदिन से 15 दिन पहले वह इस दुनिया को अलविदा कह गए.
कुछ दिन पहले धर्मेंद्र ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में भर्ती थे, खबर थी कि वह 2 दिनों तक वेंटिलेटर पर थे. उन्हें सांस लेने में परेशानी हुई थी, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया था.
बता दें कि धर्मेंद्र का असली नाम कृष्ण देओल था, जिन्हें लोग सिर्फ धर्मेंद के नाम से जानते हैं. धर्मेंद्र का पैतृक गांव लुधियाना के पखोवाल तहसील रायकोट के पास डांगों है. धर्मेंद्र की पहली शादी 1954 में 19 साल की उम्र में प्रकाश कौर से हुई थी. फिल्मों में आने के बाद उनकी दूसरी शादी हेमा मालिनी से हुई थी.
