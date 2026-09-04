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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटबल्लेबाज वही, आउट होने का तरीका भी सेम, क्रिकेट में ऐसा चमत्कार पहले नहीं देखा होगा

बल्लेबाज वही, आउट होने का तरीका भी सेम, क्रिकेट में ऐसा चमत्कार पहले नहीं देखा होगा

महिला क्रिकेट में ऐसा संयोग हुआ, जो पहले कभी नहीं देखा गया. एशिया कप में चमारी अट्टापट्टू ने हैट्रिक में जिन 3 बल्लेबाजों को आउट किया, वही उससे पिछली हैट्रिक में भी शिकार हुए थे.

Written By : शिवम |  Updated at : 04 Sep 2026 02:37 PM (IST)
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महिला क्रिकेट में एक गजब का संयोग देखने को मिला, जो क्रिकेट इतिहास में पहली बार हुआ. श्रीलंका की कप्तान चमारी अट्टापट्टू ने महिला एशिया कप में इंडोनेशिया के खिलाफ हैट्रिक ली. उन्होंने जिन 3 बल्लेबाजों को आउट किया, वही बल्लेबाज इससे पिछली हैट्रिक में भी शिकार हुए थे. इसके आलावा भी एक और चीज थी, जो दोनों हैट्रिक में एक जैसी थी.

महिला एशिया कप में बुधवार, 2 सितंबर को श्रीलंका ने इंडोनेशिया को 75 रनों से हराया. श्रीलंका की कप्तान चमारी अट्टापट्टू को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया, जिन्होंने 3.3 ओवरों में 5 रन देकर 7 विकेट चटकाए. इसमें एक हैट्रिक शामिल थी, जो उन्होंने 19वें ओवर में ली. उन्होंने पहली गेंद पर नी कदेक अरियानी, दूसरी गेंद पर न्योमन मेप्रियानी और तीसरी गेंद पर अगुंग लक्ष्मी को आउट कर अपनी हैट्रिक पूरी की.

पहली बार देखने को मिला ऐसा संयोग!

महिला क्रिकेट में अट्टापट्टू से पहले थाईलैंड की खिलाड़ी फणीता माया ने हैट्रिक ली थी. उन्होंने भी इंडोनेशिया के खिलाफ लगातार 3 गेंदों में 3 विकेट चटकाए थे, जो इसी साल हुए एसीसी महिला प्रीमियर कप में हुआ था. संयोग की बात ये हैं कि माया ने भी पहली, दूसरी और तीसरी गेंद पर अरियानी, मेप्रियानी और लक्ष्मी को ही आउट किया था. इससे भी हैरानी वाली बात ये हैं कि दोनों ने तीनों बल्लेबाजों को एक ही तरीके से आउट किया.

अट्टापट्टू ने हैट्रिक में इन बल्लेबाजों को किया आउट

  • कदेक अरियानी (बोल्ड)
  • न्योमन मेप्रियानी (एलबीडबल्यू)
  • अगुंग लक्ष्मी (एलबीडबल्यू)

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माया ने हैट्रिक में इन बल्लेबाजों को किया आउट

  • कदेक अरियानी (बोल्ड)
  • न्योमन मेप्रियानी (एलबीडबल्यू)
  • अगुंग लक्ष्मी (एलबीडबल्यू)

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About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
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Published at : 04 Sep 2026 02:36 PM (IST)
Tags :
Hat-Trick Chamari Athapaththu Women Asia Cup
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