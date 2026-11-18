आज (18 नवंबर) शाम करीब 6:00 बजे आईसीसी के प्रेसिडेंट जय शाह और बीसीसीआई के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला वाराणसी के अंतरराष्ट्रीय गंजारी स्टेडियम का निरीक्षण करने पहुंच रहे हैं. दिसंबर के पहले हफ्ते में वाराणसी को अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की सौगात मिल सकती है. स्टेडियम का काम अपने अंतिम चरण में है.

बताया जा रहा है कि स्टेडियम का ड्रेनेज सिस्टम यानी बारिश के बाद पानी निकलने का इंतजाम बहुत अच्छा है. भारत में स्थित ज्यादातर मैदानों पर बारिश के बाद मैच शुरू होने में करीब 1 घंटे का वक्त लग जाता है, लेकिन काशी के स्टेडियम में मैच को 20-25 मिनट के भीतर शुरू किया जा सकता है.

100 मिलीमीटर की बारिश 25 मिनट में साफ

रिपोर्ट्स के मुताबिक, अगर 100 मिलीमीटर तक की बारिश होती है, तो पानी को निकालने में करीब 25 मिनट का वक्त लगेगा. बेंगलुरु में स्थित एम चिन्नास्वामी स्टेडियम का ड्रेनेज सिस्टम भी बहुत मशहूर है. वहां बारिश बारिश रुकने के कुछ देर बाद ही मैदान से अपने आप पानी गायब हो जाता है.

मैदान तैयार करने की लागत

कथित तौर पर स्टेडियम को तैयार करने में करीब 450 करोड़ रुपये की लागत लगती है. इसमें 120 करोड़ रुपये भूमि अधिग्रहण पर खर्च हुआ है. मैदान की क्षमता करीब 30,00 सीट की है. यानी एक साथ करीब 30,000 हजार दर्शक मैच का लुत्फा उठा सकते हैं.

भगवान शिव की थीम पर तैयार हुआ स्टेडियम

स्टेडियम की सबसे खास बात यह है कि इसे भगवान शिव की थीम पर तैयार किया गया है. त्रिशूल के आकार के फ्लडलाइट टावर लगाए गए हैं. हर टॉवर की ऊंचाई 65 मीटर है. एक टॉवर में 95 लाइटें लगी हैं. इसमें एक लाइट की क्षमता 1.5 किलोवाट की है.

स्टेडियम में डमरू का भी है डिजाइन

त्रिशूल के आकार की फ्लडलाइट्स के अलावा स्टेडियम डमरू का भी डिजाइन बनाया गया है. यह स्टेडियम का मुख्य ढांचा है. डमरू के डिजाइन में मीडिया सेंटर बना है. बाकी बैठने के लिए सीढ़ियों की प्रेरणा काशी के घाटों से ली गई है.

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