2026 टी20 वर्ल्ड कप की शुरुआत 7 फरवरी से होने वाली है. भारतीय टीम इसी दिन यूएसए के खिलाफ मैच से अपने वर्ल्ड कप अभियान का आगाज करेगी. मगर उससे पहले भारतीय टीम मैनेजमेंट के सामने एक बड़ी मुसीबत खड़ी है. इस मुसीबत का नाम है वाशिंगटन सुंदर की चोट. दरअसल सुंदर अभी तक पूरी तरह फिट नहीं हो पाए हैं. अब भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने उन्हें स्क्वाड में रिप्लेस किए जाने को लेकर बयान दिया है.

वाशिंगटन सुंदर को न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के दौरान चोट आई थी. जांच के बाद पता चल कि उन्हें साइड स्ट्रेन की समस्या है, जिसके कारण उन्हें कुछ दीं आराम की सलाह दी गई. इस चोट के कारण वो न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज में नहीं खेल पाए थे.

क्या होगा टीम इंडिया में बदलाव?

वाशिंगटन सुंदर की जगह किसी अन्य खिलाड़ी को टीम इंडिया में लाने की संभावना पर कप्तान सूर्यकुमार यादव ने 5 फरवरी को हुई कप्तानों की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, "हम वाशिंगटन सुंदर मामले को लेकर धैर्य रखेंगे. रिप्लेसमेंट्स को लेकर कोई जल्दबाजी नहीं करना चाहते."

सूर्यकुमार यादव ने यह भी कहा कि कोच गौतम गंभीर ने टीम के हर एक खिलाड़ी को अपना स्वाभाविक गेम खेलने की आजादी दी हुई है. सूर्यकुमार ने उदाहरण देकर बताया कि कैसे ईशान किशन ने छक्के के साथ अपना शतक पूरा किया था.

ईशान किशन पर चर्चा तेज

टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भारतीय टीम किस प्लेइंग इलेवन के साथ उतरेगी, इसको लेकर कई सवाल खड़े हुए हैं. खासतौर पर ओपनिंग को लेकर चर्चा तेज है. कयास लगाए जा रहे हैं कि संजू सैमसन का अंतिम-11 से पत्ता कट हो सकता है, उनकी जगह इन-फॉर्म बल्लेबाज ईशान किशन ले सकते हैं. किशन टीम इंडिया में वापसी के बाद एक शतक और 2 अर्धशतक लगा चुके हैं.

