हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेट2026 टी20 वर्ल्ड कप की टीम इंडिया से बाहर होगा ये खूंखार ऑलराउंडर? कप्तान सूर्यकुमार यादव ने दिया अपडेट

2026 टी20 वर्ल्ड कप की टीम इंडिया से बाहर होगा ये खूंखार ऑलराउंडर? कप्तान सूर्यकुमार यादव ने दिया अपडेट

Team India Squad T20 World Cup 2026: भारतीय टीम में एक चोटिल खिलाड़ी का रिप्लेसमेंट लाने पर कप्तान सूर्यकुमार यादव बड़ा बयान दिया है.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 05 Feb 2026 08:38 PM (IST)
Preferred Sources

2026 टी20 वर्ल्ड कप की शुरुआत 7 फरवरी से होने वाली है. भारतीय टीम इसी दिन यूएसए के खिलाफ मैच से अपने वर्ल्ड कप अभियान का आगाज करेगी. मगर उससे पहले भारतीय टीम मैनेजमेंट के सामने एक बड़ी मुसीबत खड़ी है. इस मुसीबत का नाम है वाशिंगटन सुंदर की चोट. दरअसल सुंदर अभी तक पूरी तरह फिट नहीं हो पाए हैं. अब भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने उन्हें स्क्वाड में रिप्लेस किए जाने को लेकर बयान दिया है.

वाशिंगटन सुंदर को न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के दौरान चोट आई थी. जांच के बाद पता चल कि उन्हें साइड स्ट्रेन की समस्या है, जिसके कारण उन्हें कुछ दीं आराम की सलाह दी गई. इस चोट के कारण वो न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज में नहीं खेल पाए थे.

क्या होगा टीम इंडिया में बदलाव?

वाशिंगटन सुंदर की जगह किसी अन्य खिलाड़ी को टीम इंडिया में लाने की संभावना पर कप्तान सूर्यकुमार यादव ने 5 फरवरी को हुई कप्तानों की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, "हम वाशिंगटन सुंदर मामले को लेकर धैर्य रखेंगे. रिप्लेसमेंट्स को लेकर कोई जल्दबाजी नहीं करना चाहते."

सूर्यकुमार यादव ने यह भी कहा कि कोच गौतम गंभीर ने टीम के हर एक खिलाड़ी को अपना स्वाभाविक गेम खेलने की आजादी दी हुई है. सूर्यकुमार ने उदाहरण देकर बताया कि कैसे ईशान किशन ने छक्के के साथ अपना शतक पूरा किया था.

ईशान किशन पर चर्चा तेज

टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भारतीय टीम किस प्लेइंग इलेवन के साथ उतरेगी, इसको लेकर कई सवाल खड़े हुए हैं. खासतौर पर ओपनिंग को लेकर चर्चा तेज है. कयास लगाए जा रहे हैं कि संजू सैमसन का अंतिम-11 से पत्ता कट हो सकता है, उनकी जगह इन-फॉर्म बल्लेबाज ईशान किशन ले सकते हैं. किशन टीम इंडिया में वापसी के बाद एक शतक और 2 अर्धशतक लगा चुके हैं.

यह भी पढ़ें:

RCB vs DC Final: फाइनल शुरू होने से पहले दिल्ली कैपिटल्स बन गई चैंपियन? जानिए सोशल मीडिया पर दावों का सच

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Read
Published at : 05 Feb 2026 08:38 PM (IST)
Tags :
Washington Sundar INDIAN CRICKET TEAM SURYAKUMAR YADAV ICC T20 World Cup 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
PM Modi Speech In Rajya Sabha: 'मोदी तेरी कब्र खुदेगी', राज्यसभा में PM मोदी ने बताया कांग्रेस क्यों लगाती है ऐसे नारे
'मोदी तेरी कब्र खुदेगी', राज्यसभा में PM मोदी ने बताया कांग्रेस क्यों लगाती है ऐसे नारे
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
एक बार फिर बढ़ीं यूट्यूबर शादाब जकाती की मुश्किलें, शादीशुदा महिला ने लगाए गंभीर आरोप
एक बार फिर बढ़ीं यूट्यूबर शादाब जकाती की मुश्किलें, शादीशुदा महिला ने लगाए गंभीर आरोप
विश्व
India Global Hub: भारत चीन को करेगा रिप्लेस, अमेरिका ने टैरिफ के बाद दी एक और गुड न्यूज, पानी की तरह डॉलर बहाएंगे ट्रंप
भारत चीन को करेगा रिप्लेस, अमेरिका ने टैरिफ के बाद दी एक और गुड न्यूज, पानी की तरह डॉलर बहाएंगे ट्रंप
आईपीएल 2026
RCB vs DC Final: फाइनल शुरू होने से पहले दिल्ली कैपिटल्स बन गई चैंपियन? जानिए सोशल मीडिया पर दावों का सच
फाइनल शुरू होने से पहले दिल्ली कैपिटल्स बन गई चैंपियन? जानिए सोशल मीडिया पर दावों का सच
Advertisement

वीडियोज

PM Modi Speech In Rajya Sabha: लोकसभा में हुई घटना पर PM ने Congress को दिया जवाब | Parliament
PM Modi Speech In Rajya Sabha: 'देश के गरीबों को सलाम.. Congress के लिए गरीबों ने' | Parliament
PM Modi Speech In Rajya Sabha: 'देश के सामने चुनौतियां क्यों ना हों, 140 करोड़ समाधान हमारे पास है'
संसद में घमासान..कौन कर रहा जनता का नुकसान? | Rahul Gandhi | PM Modi
Khabar Gawah Hai: संसद में घमासान..कौन कर रहा जनता का नुकसान? | Congress Vs BJP | Megha Prasad |ABP
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
PM Modi Speech In Rajya Sabha: 'मोदी तेरी कब्र खुदेगी', राज्यसभा में PM मोदी ने बताया कांग्रेस क्यों लगाती है ऐसे नारे
'मोदी तेरी कब्र खुदेगी', राज्यसभा में PM मोदी ने बताया कांग्रेस क्यों लगाती है ऐसे नारे
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
एक बार फिर बढ़ीं यूट्यूबर शादाब जकाती की मुश्किलें, शादीशुदा महिला ने लगाए गंभीर आरोप
एक बार फिर बढ़ीं यूट्यूबर शादाब जकाती की मुश्किलें, शादीशुदा महिला ने लगाए गंभीर आरोप
विश्व
India Global Hub: भारत चीन को करेगा रिप्लेस, अमेरिका ने टैरिफ के बाद दी एक और गुड न्यूज, पानी की तरह डॉलर बहाएंगे ट्रंप
भारत चीन को करेगा रिप्लेस, अमेरिका ने टैरिफ के बाद दी एक और गुड न्यूज, पानी की तरह डॉलर बहाएंगे ट्रंप
आईपीएल 2026
RCB vs DC Final: फाइनल शुरू होने से पहले दिल्ली कैपिटल्स बन गई चैंपियन? जानिए सोशल मीडिया पर दावों का सच
फाइनल शुरू होने से पहले दिल्ली कैपिटल्स बन गई चैंपियन? जानिए सोशल मीडिया पर दावों का सच
बॉलीवुड
नोरा फतेही की 10 ग्लैमरस तस्वीरें, हुस्न की मलिका लगती है बॉलीवुड की 'डांस क्वीन'
नोरा फतेही की 10 ग्लैमरस तस्वीरें, हुस्न की मलिका लगती है बॉलीवुड की 'डांस क्वीन'
न्यूज़
'ये सिखों का अपमान था', राहुल गांधी ने रवनीत सिंह बिट्टू को कहा 'गद्दार' तो PM मोदी ने दिया जवाब
'ये सिखों का अपमान था', राहुल गांधी ने रवनीत सिंह बिट्टू को कहा 'गद्दार' तो PM मोदी ने दिया जवाब
Home Tips
Kitchen Oil Spill Cleaning: किचन में पड़ गए हैं तेल के दाग तो करें ये काम, मिनटों में हो जाएंगे छूमंतर
किचन में पड़ गए हैं तेल के दाग तो करें ये काम, मिनटों में हो जाएंगे छूमंतर
शिक्षा
BEd को लेकर बड़ा अपडेट, यूपी सरकार ने जारी की अधिसूचना, जानें कब से शुरू हो रहे रजिस्ट्रेशन
BEd को लेकर बड़ा अपडेट, यूपी सरकार ने जारी की अधिसूचना, जानें कब से शुरू हो रहे रजिस्ट्रेशन
ENT LIVE
Ikka Teaser Review: Sunny Deol और Akshaye Khanna के साथ Legal ड्रामा, मजा ही आ जाएगा
Ikka Teaser Review: Sunny Deol और Akshaye Khanna के साथ Legal ड्रामा, मजा ही आ जाएगा
ENT LIVE
‘Dhurandhar’ के बाद Akshay Khanna का नया Avatar, Netflix की ‘Ikka’ में दिखेगा दमदार लीगल ड्रामा
‘Dhurandhar’ के बाद Akshay Khanna का नया Avatar, Netflix की ‘Ikka’ में दिखेगा दमदार लीगल ड्रामा
ENT LIVE
‘Dhurandhar’ के बाद Akshay Khanna का नया अवतार, Netflix की ‘Ikka’ में दिखेगा दमदार लीगल ड्रामा
‘Dhurandhar’ के बाद Akshay Khanna का नया अवतार, Netflix की ‘Ikka’ में दिखेगा दमदार लीगल ड्रामा
ENT LIVE
Dhurandhar: The Revenge Teaser Review: hype के बाद भी वही पुराना Post Credit Scene
Dhurandhar: The Revenge Teaser Review: hype के बाद भी वही पुराना Post Credit Scene
ENT LIVE
Dhurandhar The Revenge Poster Out: Ranveer Singh Returns in Darker Avatar, Film Releases March 19, 2026
Dhurandhar The Revenge Poster Out: Ranveer Singh Returns in Darker Avatar, Film Releases March 19, 2026
Embed widget