हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटबिहार के वैभव सूर्यवंशी ने किया ऐसा कमाल, जो एमएस धोनी सपने में भी नहीं सोच सकते, वर्ल्ड कप फाइनल में तोड़े 3 रिकॉर्ड

बिहार के वैभव सूर्यवंशी ने किया ऐसा कमाल, जो एमएस धोनी सपने में भी नहीं सोच सकते, वर्ल्ड कप फाइनल में तोड़े 3 रिकॉर्ड

IND vs ENG U19 Final: वैभव सूर्यवंशी ने अंडर-19 वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल मैच में 175 रनों की ऐतिहासिक पारी खेली. इस दौरान उन्होंने कई रिकॉर्ड्स भी ध्वस्त किए.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 06 Feb 2026 06:15 PM (IST)
Preferred Sources

Vaibhav Suryavanshi Stats: 14 साल की उम्र में 'रिकॉर्ड ब्रेकर' बन चुके वैभव सूर्यवंशी ने अंडर-19 वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल में तूफानी शतक लगाया है. इंग्लैंड के खिलाफ खिताबी भिड़ंत में उन्होंने 80 गेंद में 175 रनों की ऐतिहासिक पारी खेली. चौके-छक्कों की बारिश करते हुए उन्होंने कई सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले.

सालों पहले एमएस धोनी ने क्रिकेट जगत में बिहार को एक खास स्थान दिलाया था. पूर्वकालिक बिहार में जन्मे धोनी ने व्यक्तिगत करियर में खूब सारे रिकॉर्ड बनाए, बतौर कप्तान टीम इंडिया को 3 ICC ट्रॉफी जिताईं, कैप्टन कूल के रूप में एक लीगेसी बनाई और न जाने कितने ही कीर्तिमान स्थापित किए.

मगर आज का बिहार वैभव सूर्यवंशी के नाम से दुनिया भर में चर्चा का विषय बना हुआ है. बिना कोई शक धोनी एक महान कप्तान रहे, लेकिन किसी वर्ल्ड कप के फाइनल मैच में सबसे तेज शतक, महज 80 गेंदों में 175 रन और बाउंड्री से ही 150 रन बना देना अपने आप में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है, वो भी महज 14 साल की उम्र में. धोनी शायद सपने में भी नहीं सोच सकते. मगर इतना जरूर है कि आज जो वैभव सूर्यवंशी और अभिषेक शर्मा जैसे धुरंधर ताबड़तोड़ बैटिंग से विश्व भर में नाम कमा रहे, उस विस्फोटक बल्लेबाजी की नींव रखने वाले बल्लेबाजों में से एक धोनी भी थे.

वैभव सूर्यवंशी ने तोड़े 3 बड़े रिकॉर्ड

ICC टूर्नामेंट के फाइनल में सबसे बड़ा व्यक्तिगत स्कोर

-किसी ICC टूर्नामेंट के फाइनल मैच में सबसे बड़ा व्यक्तिगत स्कोर अब वैभव सूर्यवंशी के नाम है. उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ 80 गेंद में 175 रन बनाए. उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की एलिसा हीली का रिकॉर्ड ध्वस्त किया, जिन्होंने 2022 महिला वनडे विश्व कप के फाइनल में इंग्लैंड के विरुद्ध 170 रन बनाए थे.

यूथ ODI इतिहास में सबसे ज्यादा छक्के

वैभव सूर्यवंशी ने इंग्लैंड के खिलाफ फाइनल मैच में कुल 15 छक्के लगाए. वो यूथ ODI मैच की एक पारी में सबसे ज्यादा सिक्स लगाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं. उन्होंने अपना ही रिकॉर्ड ध्वस्त किया. उन्होंने पिछले वर्ष दिसंबर में यूएई के खिलाफ मैच में 14 छक्के लगाए थे.

यूथ ODI में सबसे तेज 150 रन

अपने यूथ ODI करियर में वैभव सूर्यवंशी अब तक 1,412 रन बना चुके हैं. इंग्लैंड के खिलाफ वर्ल्ड कप फाइनल में उन्होंने 71 गेंदों में 150 रन पूरे कर लिए थे. यह यूथ ODI क्रिकेट इतिहास में किसी बल्लेबाज द्वारा बनाए गए सबसे तेज 150 रन बनाने का रिकॉर्ड है.

यह भी पढ़ें:

2026 टी20 वर्ल्ड कप की टीम इंडिया से बाहर हर्षित राणा? ये खूंखार गेंदबाज करेगा रिप्लेस, रिपोर्ट में बड़ा खुलासा

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Read
Published at : 06 Feb 2026 06:15 PM (IST)
Tags :
Under 19 World Cup Final Vaibhav Suryavanshi IND Vs ENG Final Vaibhav Suryavanshi Stats
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'मदरसों-मौलवियों को 5,713 करोड़ रुपए, विकास और विज्ञान के लिए कुछ नहीं', बंगाल के बजट पर भड़के BJP सांसद
'मदरसों-मौलवियों को 5,713 करोड़ रुपए, विकास और विज्ञान के लिए कुछ नहीं', बंगाल के बजट पर भड़के BJP सांसद
दिल्ली NCR
जनकपुरी मामले पर अरविंद केजरीवाल बोले, 'ये हादसा नहीं हत्या है, नोएडा की घटना से BJP ने...'
जनकपुरी मामले पर अरविंद केजरीवाल बोले, 'ये हादसा नहीं हत्या है, नोएडा की घटना से BJP ने...'
क्रिकेट
किस चीज की बनी होती है टी20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी? जानें वजन और कीमत समेत सारी जरूरी डिटेल्स
किस चीज की बनी होती है टी20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी? जानें वजन और कीमत समेत सारी जरूरी डिटेल्स
इंडिया
'महिला को उसकी मर्जी के बिना मां बनने के लिए मजबूर नहीं कर सकते', अबॉर्शन पर SC की अहम टिप्पणी
'महिला को उसकी मर्जी के बिना मां बनने के लिए मजबूर नहीं कर सकते', अबॉर्शन पर SC की अहम टिप्पणी
Advertisement

वीडियोज

Chirag Paswan Exclusive: संसद में आर- पार... Chirag Paswan का बड़ा बयान | Parliament Session
Khabar Gawah Hai: मौत का गड्ढा.. भरता क्यों नहीं? | Delhi Janakpuri Accident | Rekha Gupta |
Pakistan Breaking: Islamabad के शिया मस्जिद पर आत्मघाती हमला | Pakistan Crisis | Terrorist Attack
Bhabiji Ghar Par Hain Film Review: अच्छे खासे सीरियल की फिल्म बना कर सब बर्बाद कर दिया
Crypto Market Shock: Bitcoin $70,000 के नीचे क्यों फिसला?| Paisa Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'मदरसों-मौलवियों को 5,713 करोड़ रुपए, विकास और विज्ञान के लिए कुछ नहीं', बंगाल के बजट पर भड़के BJP सांसद
'मदरसों-मौलवियों को 5,713 करोड़ रुपए, विकास और विज्ञान के लिए कुछ नहीं', बंगाल के बजट पर भड़के BJP सांसद
दिल्ली NCR
जनकपुरी मामले पर अरविंद केजरीवाल बोले, 'ये हादसा नहीं हत्या है, नोएडा की घटना से BJP ने...'
जनकपुरी मामले पर अरविंद केजरीवाल बोले, 'ये हादसा नहीं हत्या है, नोएडा की घटना से BJP ने...'
क्रिकेट
किस चीज की बनी होती है टी20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी? जानें वजन और कीमत समेत सारी जरूरी डिटेल्स
किस चीज की बनी होती है टी20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी? जानें वजन और कीमत समेत सारी जरूरी डिटेल्स
इंडिया
'महिला को उसकी मर्जी के बिना मां बनने के लिए मजबूर नहीं कर सकते', अबॉर्शन पर SC की अहम टिप्पणी
'महिला को उसकी मर्जी के बिना मां बनने के लिए मजबूर नहीं कर सकते', अबॉर्शन पर SC की अहम टिप्पणी
बॉलीवुड
'रात गई बात गई...'प्रतीक बब्बर ने बॉलीवुड की शादियों की खोली पोल, बोले- 90 पर्सेंट शादियां फेक होती है
प्रतीक बब्बर ने बॉलीवुड की शादियों की खोली पोल, बोले- '90 पर्सेंट शादियां फेक होती है'
विश्व
'अंजाम भुगतना होगा', शिया मस्जिद में हुए सुसाइड अटैक पर फूटा PAK विदेश मंत्री का गुस्सा, हमलावरों को दी धमकी
'अंजाम भुगतना होगा', शिया मस्जिद में हुए सुसाइड अटैक पर फूटा PAK विदेश मंत्री का गुस्सा, हमलावरों को दी धमकी
जनरल नॉलेज
Largest Diamond Reserves: इस देश में पाए जाते हैं सबसे ज्यादा हीरे, जानें कैसे बना यह डायमंड हब
इस देश में पाए जाते हैं सबसे ज्यादा हीरे, जानें कैसे बना यह डायमंड हब
नौकरी
PNB Recruitment: ग्रेजुएट्स के लिए सुनहरा मौका PNB में बड़ी भर्ती, हजारों पदों पर नौकरी का मौका; यहां जानें डिटेल्स
ग्रेजुएट्स के लिए सुनहरा मौका PNB में बड़ी भर्ती, हजारों पदों पर नौकरी का मौका; यहां जानें डिटेल्स
ENT LIVE
‘Ghooskhor Pandat ’ पर FIR के बाद Manoj Bajpayee का बड़ा बयान
‘Ghooskhor Pandat ’ पर FIR के बाद Manoj Bajpayee का बड़ा बयान
ENT LIVE
Bhabiji Ghar Par Hain Film Review: TV पर Hit रहा Show, लेकिन फिल्म ने सारा मजा किरकिरा कर दिया
Bhabiji Ghar Par Hain Film Review: TV पर Hit रहा Show, लेकिन फिल्म ने सारा मजा किरकिरा कर दिया
ENT LIVE
Vadh 2 में दमदार कहानी और जबरदस्त climax
Vadh 2 में दमदार कहानी और जबरदस्त climax
ENT LIVE
The 50 या The Elvish Yadav Show? शो को लेकर उठे बड़े सवाल
The 50 या The Elvish Yadav Show? शो को लेकर उठे बड़े सवाल
ENT LIVE
Do Deewane Seher Me:Mrunal Thakur और Siddhant Chaturvedi की प्यारी और relatable love story का cute trailer release
Do Deewane Seher Me:Mrunal Thakur और Siddhant Chaturvedi की प्यारी और relatable love story का cute trailer release
Embed widget