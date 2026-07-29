मेहदी हसन की छुट्टी, हिंदू खिलाड़ी बना बांग्लादेश का नया कप्तान

बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) ने बुधवार (29 जुलाई) को वनडे के नए कप्तान का एलान कर दिया. टी20 में पहले से ही बांग्लादेश के लिए कप्तानी की जिम्मेदारी संभाल रहे लिटन दास को वनडे का भी कप्तान बना दिया गया है, जो हिंदू धर्म से ताल्लुक रखते हैं. लिटन दास ने मेहदी हसन मिराज को रिप्लेस किया है.

बता दें कि यह पहला मौका नहीं है कि जब विकेटकीपर बल्लेबाज दास को वनडे टीम की कमान सौंपी गई है. वह इससे पहले 2022 से 2023 के बीच फॉर्मेट के 7 मैचों में टीम की कप्तानी कर चुके हैं.

Congratulations, Litton Kumer Das! 🇧🇩 The new captain of the Bangladesh ODI team. 🏏 pic.twitter.com/nWTUWYumiO — Bangladesh Cricket (@BCBtigers) July 29, 2026

बताया गया कि लिटन दास 2027 वनडे वर्ल्ड कप तक टीम की कमान संभालेंगे. टीम के लिए टूर्नामेंट बहुत अहम होगा. अब देखना दिलचस्प होगा कि दास की कप्तानी में बांग्लादेश की वनडे टीम कैसा प्रदर्शन करती है.

हालांकि गौर करने वाली बात यह है कि बांग्लादेश ने हाल ही में पाकिस्तान और बांग्लादेश के खिलाफ लगातार वनडे सीरीज में जीत हासिल की. मार्च में बांग्लादेश ने मेहदी हसन मिराज की कप्तानी में पाकिस्तान के खिलाफ 2-1 से वनडे सीरीज जीती थी. इसके बाद जून में बांग्लादेश ने उनकी कप्तानी में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2-1 से जीत दर्ज की, लेकिन इसके बाद भी बोर्ड ने वनड कप्तान बदलने का फैसला किया, जो थोड़ा तो चौंकाने वाला रहा.

लिटन दास का अंतर्राष्ट्रीय करियर

नजर डालें दास के अंतर्राष्ट्रीय करियर पर, तो वह बांग्लादेश के लिए तीनों फॉर्मेट खेलते हैं. उनका अंतर्राष्ट्रीय करियर 11 साल का हो चुका है. इस दौरान उन्होंने 54 टेस्ट, 104 वनडे और 122 टी20 इंटरनेशनल मुकाबले खेल लिए हैं. टेस्ट की 94 पारियों में बैटिंग करते हुए लिटन दास ने 36.47 की औसत से 3356 रन बनाए, जिसमें 6 शतक और 20 अर्धशतक शामिल रहे. इसके अलावा वनडे की 103 पारियों में बैटिंग करते हुए उन्होंने 30.84 की औसत से 2869 रन स्कोर किए, जिसमें 5 शतक और 14 फिफ्टी शामिल रहीं. इसके अलावा टी20 इंटरनेशनल की 120 पारियों में उनके बल्ले से 2702 रन निकले. इस दौरान 23.49 का और स्ट्राइक रेट 126.79 का रहा. 16 अर्धशतक भी लगाए, जिसमें हाई स्कोर 83 रनों का रहा.

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