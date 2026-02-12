दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 209 रन बनाए थे. जब नामीबिया की टीम लक्ष्य का पीछा करने आई, तो जसप्रीत बुमराह ने एक मौके पर बल्लेबाज को क्लीन बोल्ड कर दिया था, फिर भी बल्लेबाज ने आउट का इशारा नहीं किया. आखिर आईसीसी के किस नियम की वजह से क्लीन बोल्ड होने पर भी बल्लेबाज को आउट नहीं दिया गया. यहां आपको इस सवाल का जवाब मिलेगा.

अंपायर ने क्यों नहीं दिया OUT?

नामीबिया की टीम 210 रनों के लक्ष्य का पीछा कर रही थी. यह मामला नामीबिया की पारी के सातवें ओवर की तीसरी गेंद का है. सामने लॉरेन स्टीनकैंप बल्लेबाजी कर रहे थे, बुमराह ने सटीक यॉर्कर फेंकी और स्टीनकैंप क्लीन बोल्ड हो गए. फिर भी बल्लेबाज एक रन के लिए दौड़ पड़े. क्या बुमराह के साथ बीच मैदान में नाइंसाफी हुई.

दरअसल बुमराह इससे पहले नो-गेंद कर बैठे थे, इस कारण बल्लेबाज को फ्री-हिट मिली थी. फ्री-हिट पर बुमराह ने स्टीनकैंप को क्लीन बोल्ड किया था, इसलिए अंपायर ने उन्हें आउट नहीं दिया. फ्री-हिट पर बल्लेबाज केवल रन आउट हो सकता है.

भारतीय बल्लेबाजी का निकला दम

इस मैच में भारत ने चाहे 209 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया हो, लेकिन अंतिम 2 ओवरों में भारतीय बल्लेबाजी का दम निकल गया था. 18.1 ओवर तक भारत 4 विकेट के नुकसान पर 205 रन बना चुका था. उससे अगली गेंद पर हार्दिक पाण्ड्या आउट हो गए. इसके बाद अगली 11 गेंदों पर भारतीय टीम केवल 4 रन जोड़ पाई और इस दौरान 5 विकेट गंवा दिए.

