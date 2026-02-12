हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटबुमराह के साथ हुई 'नाइंसाफी'? यॉर्कर पर बल्लेबाज क्लीन बोल्ड, पर अंपायर ने नहीं दिया आउट, जानें इसके पीछे ICC का नियम

बुमराह के साथ हुई 'नाइंसाफी'? यॉर्कर पर बल्लेबाज क्लीन बोल्ड, पर अंपायर ने नहीं दिया आउट, जानें इसके पीछे ICC का नियम

IND vs NAM T20 World Cup: भारत बनाम नामीबिया मैच के दौरान जसप्रीत बुमराह ने बल्लेबाज को क्लीन बोल्ड कर दिया, लेकिन अंपायर ने आउट नहीं दिया. यहां जानिए क्यों?

By : नीरज शर्मा | Updated at : 12 Feb 2026 09:57 PM (IST)
Preferred Sources

दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 209 रन बनाए थे. जब नामीबिया की टीम लक्ष्य का पीछा करने आई, तो जसप्रीत बुमराह ने एक मौके पर बल्लेबाज को क्लीन बोल्ड कर दिया था, फिर भी बल्लेबाज ने आउट का इशारा नहीं किया. आखिर आईसीसी के किस नियम की वजह से क्लीन बोल्ड होने पर भी बल्लेबाज को आउट नहीं दिया गया. यहां आपको इस सवाल का जवाब मिलेगा.

अंपायर ने क्यों नहीं दिया OUT?

नामीबिया की टीम 210 रनों के लक्ष्य का पीछा कर रही थी. यह मामला नामीबिया की पारी के सातवें ओवर की तीसरी गेंद का है. सामने लॉरेन स्टीनकैंप बल्लेबाजी कर रहे थे, बुमराह ने सटीक यॉर्कर फेंकी और स्टीनकैंप क्लीन बोल्ड हो गए. फिर भी बल्लेबाज एक रन के लिए दौड़ पड़े. क्या बुमराह के साथ बीच मैदान में नाइंसाफी हुई.

दरअसल बुमराह इससे पहले नो-गेंद कर बैठे थे, इस कारण बल्लेबाज को फ्री-हिट मिली थी. फ्री-हिट पर बुमराह ने स्टीनकैंप को क्लीन बोल्ड किया था, इसलिए अंपायर ने उन्हें आउट नहीं दिया. फ्री-हिट पर बल्लेबाज केवल रन आउट हो सकता है.

भारतीय बल्लेबाजी का निकला दम

इस मैच में भारत ने चाहे 209 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया हो, लेकिन अंतिम 2 ओवरों में भारतीय बल्लेबाजी का दम निकल गया था. 18.1 ओवर तक भारत 4 विकेट के नुकसान पर 205 रन बना चुका था. उससे अगली गेंद पर हार्दिक पाण्ड्या आउट हो गए. इसके बाद अगली 11 गेंदों पर भारतीय टीम केवल 4 रन जोड़ पाई और इस दौरान 5 विकेट गंवा दिए.

यह भी पढ़ें:

Fastest Century: टीम इंडिया ने ठोका टी20 वर्ल्ड कप का सबसे तेज शतक, भारत से पहले कोई नहीं कर पाया ऐसा

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Read
Published at : 12 Feb 2026 09:57 PM (IST)
Tags :
IND Vs NAM India Vs Namibia JASPRIT BUMRAH IND Vs NAM Live
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
इमरान खान की राइट आंख हो गई खराब, 85% रोशनी खत्म... एमिकस क्यूरी की रिपोर्ट ने खोली शहबाज-मुनीर के दावों की पोल
इमरान खान की राइट आंख हो गई खराब, 85% रोशनी खत्म... रिपोर्ट ने खोली शहबाज-मुनीर के दावों की पोल
महाराष्ट्र
उद्धव ठाकरे गुट ने परभणी में बनाया मुस्लिम मेयर तो एकनाथ शिंदे ने बोला हमला, कहा- 'बालासाहेब की...'
उद्धव ठाकरे गुट ने परभणी में बनाया मुस्लिम मेयर तो एकनाथ शिंदे ने बोला हमला, कहा- 'बालासाहेब की...'
इंडिया
'मैं PM का करियर बर्बाद नहीं करना चाहता', डोनाल्ड ट्रंप के वायरल वीडियो पर MEA का रिएक्शन
'मैं PM का करियर बर्बाद नहीं करना चाहता', डोनाल्ड ट्रंप के वायरल वीडियो पर MEA का रिएक्शन
क्रिकेट
टी20 वर्ल्ड कप के बीच टीम इंडिया पर बड़ा संकट? अभिषेक शर्मा पाकिस्तान के खिलाफ मैच से होंगे बाहर? सूर्या ने दिया हेल्थ अपडेट
टी20 वर्ल्ड कप के बीच टीम इंडिया पर बड़ा संकट? अभिषेक शर्मा पाकिस्तान के खिलाफ मैच से होंगे बाहर?
Advertisement

वीडियोज

Bigg Boss 19, प्यार और नई शुरुआत पर Farrhana ने खोले दिल के राज
'The 50’ में Groupism और Insecurities पर Archit ने तोड़ी चुप्पी
Bharat Bandh Today: जानिए लेबर कोड, बिजली बिल और US डील…पर क्यों भड़का भारत देश? |ABPLIVE
Lamborghini Crash: लैम्बॉर्गिनी कांड..आरोपी शिवम मिश्रा गिरफ्तार |Khabar Gawah Hai With Megha Prasad
Textile Industry को बड़ी राहत! US Market में India को मिलेगा Zero-Duty Advantage?| Paisa Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
इमरान खान की राइट आंख हो गई खराब, 85% रोशनी खत्म... एमिकस क्यूरी की रिपोर्ट ने खोली शहबाज-मुनीर के दावों की पोल
इमरान खान की राइट आंख हो गई खराब, 85% रोशनी खत्म... रिपोर्ट ने खोली शहबाज-मुनीर के दावों की पोल
महाराष्ट्र
उद्धव ठाकरे गुट ने परभणी में बनाया मुस्लिम मेयर तो एकनाथ शिंदे ने बोला हमला, कहा- 'बालासाहेब की...'
उद्धव ठाकरे गुट ने परभणी में बनाया मुस्लिम मेयर तो एकनाथ शिंदे ने बोला हमला, कहा- 'बालासाहेब की...'
इंडिया
'मैं PM का करियर बर्बाद नहीं करना चाहता', डोनाल्ड ट्रंप के वायरल वीडियो पर MEA का रिएक्शन
'मैं PM का करियर बर्बाद नहीं करना चाहता', डोनाल्ड ट्रंप के वायरल वीडियो पर MEA का रिएक्शन
क्रिकेट
टी20 वर्ल्ड कप के बीच टीम इंडिया पर बड़ा संकट? अभिषेक शर्मा पाकिस्तान के खिलाफ मैच से होंगे बाहर? सूर्या ने दिया हेल्थ अपडेट
टी20 वर्ल्ड कप के बीच टीम इंडिया पर बड़ा संकट? अभिषेक शर्मा पाकिस्तान के खिलाफ मैच से होंगे बाहर?
बॉलीवुड
अनिल कपूर ने पिता के स्ट्रगल को लेकर की बात, बोले- उनकी एक भी फिल्म चली नहीं
अनिल कपूर ने पिता के स्ट्रगल को लेकर की बात, बोले- उनकी एक भी फिल्म चली नहीं
इंडिया
चीन-पाकिस्तान की पनडुब्बियों की होगी हंटिंग, US से खरीदे जाएंगे P-8I एयरक्राफ्ट, जानें कितने खतरनाक?
चीन-PAK की पनडुब्बियों की होगी हंटिंग, US से खरीदे जाएंगे P-8I एयरक्राफ्ट, जानें कितने खतरनाक?
जनरल नॉलेज
India Pakistan Match Revenue: भारत पाकिस्तान के एक मैच में कितने करोड़ रुपये की होती है कमाई, जानें सबकुछ
भारत पाकिस्तान के एक मैच में कितने करोड़ रुपये की होती है कमाई, जानें सबकुछ
हेल्थ
Mobile Radiation Cancer Risk: सिरहाने मोबाइल रखकर सोने से क्या हो जाता है कैंसर, डॉक्टर से जानें कितनी सच है यह बात?
सिरहाने मोबाइल रखकर सोने से क्या हो जाता है कैंसर, डॉक्टर से जानें कितनी सच है यह बात?
ENT LIVE
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
ENT LIVE
नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी ने राजपाल यादव को लेकर कहा – ‘संघर्ष के दिनों में उन्होंने हमारा साथ दिया’
नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी ने राजपाल यादव को लेकर कहा – ‘संघर्ष के दिनों में उन्होंने हमारा साथ दिया’
ENT LIVE
Kohrra 2 Review : पुलिस, परिवार और एक नया Murder Case, Mona Singh, Barun Sobti की दमदार एक्टिंग
Kohrra 2 Review : पुलिस, परिवार और एक नया Murder Case, Mona Singh, Barun Sobti की दमदार एक्टिंग
ENT LIVE
Sunita ने लगाया इल्जाम Govinda ने नहीं की अपने बेटे की मदद
Sunita ने लगाया इल्जाम Govinda ने नहीं की अपने बेटे की मदद
ENT LIVE
फिल्म और OTT के बाद अन्या सिंह का नया एक्सपेरिमेंट, ‘Suit Yourself’ से माइक्रो-फिक्शन में एंट्री
फिल्म और OTT के बाद अन्या सिंह का नया एक्सपेरिमेंट, ‘Suit Yourself’ से माइक्रो-फिक्शन में एंट्री
Embed widget