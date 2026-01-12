Spanish Super Cup 2026: स्पेनिश सुपर कप 2026 का फाइनल मुकाबला फुटबॉल प्रेमियों के लिए एक जबरदस्त रोमांच लेकर आया. किंग अब्दुल्ला स्पोर्ट्स सिटी स्टेडियम में खेले गए क्लासिको में बार्सिलोना ने रियल मैड्रिड को 3–2 से हराकर खिताब अपने नाम किया. इस मुकाबले में बार्सिलोना के ब्राजीलियाई स्टार राफिन्हा ने दो गोल कर टीम की जीत में सबसे बड़ी भूमिका निभाई.

मुकाबले की शुरुआत में बार्सिलोना का दबदबा

फाइनल मुकाबले की शुरुआत से ही बार्सिलोना ने बॉल पर ज्यादा नियंत्रण रखा. पहले 30 मिनट में टीम ने मजबूत पकड़ बनाई लेकिन फाइनल थर्ड में सटीकता की कमी दिखी. कूलिंग ब्रेक के बाद बार्सिलोना ने रफ्तार बढ़ाई और रियल मैड्रिड की डिफेंस पर दबाव बनाना शुरू किया. इसी दौरान राफिन्हा ने डिफेंडरों की गलती का फायदा उठाते हुए पहला गोल कर स्कोरिंग की शुरुआत की.

विनीसियस और लेवांडोव्स्की के गोल से बढ़ा रोमांच

इसके बाद भी बार्सिलोना का दबदबा बना रहा. रियल मैड्रिड काफी गहराई में जाकर डिफेंड करता नजर आया और मिडफील्ड में जूड बेलिंघम लगभग बेअसर दिखे. हालांकि, रियल को बराबरी दिलाने का काम विनीसियस जूनियर ने किया. उन्होंने शानदार सोलो रन के बाद एक खूबसूरत गोल दागकर मैच को 1-1 से बराबर कर दिया.

बार्सिलोना ने भी इस झटके का तुरंत जवाब दिया. पेड्री के सटीक पास पर रॉबर्ट लेवांडोव्स्की ने शांति से गोल करते हुए टीम को फिर बढ़त दिलाई, लेकिन पहले हाफ के अंतिम क्षणों में गोंजालो गार्सिया ने गोल कर स्कोर 2-2 कर दिया और मुकाबला पूरी तरह रोमांचक मोड़ पर पहुंच गया.

दूसरे हाफ में राफिन्हा बने जीत के हीरो

दूसरे हाफ में रियल मैड्रिड ज्यादा आक्रामक नजर आया. बेलिंघम ने आगे बढ़कर दबाव बनाने की कोशिश की और विनीसियस व रोड्रिगो ने भी बेहतरीन खेल दिखाया. इसके बावजूद बार्सिलोना ज्यादा समझदारी से खेलता रहा. सही मौके पर राफिन्हा ने अपना दूसरा गोल दागकर टीम को 3-2 की निर्णायक बढ़त दिला दी.

रेड कार्ड के बावजूद बार्सिलोना की मजबूत डिफेंस

मैच के अंतिम मिनटों में तनाव चरम पर पहुंच गया, जब 90वें मिनट में फ्रेंकी डी जोंग को काइलियन एम्बाप्पे पर फाउल के लिए रेड कार्ड दिखाया गया. 10 खिलाड़ियों के साथ खेलने के बावजूद बार्सिलोना ने शानदार डिफेंस किया. रियल मैड्रिड को दो साफ मौके मिले, लेकिन गोलकीपर जोन गार्सिया ने बेहतरीन बचाव करते हुए टीम की जीत पक्की कर दी.

बार्सिलोना ने जीत खिताब

अंतिम सीटी के साथ बार्सिलोना ने स्पेनिश सुपर कप का खिताब अपने नाम कर लिया. एल क्लासिको में मिली इस जीत ने न सिर्फ टीम का आत्मविश्वास बढ़ाया, बल्कि यह भी साबित कर दिया कि बार्सिलोना बड़े मुकाबलों में दबाव झेलना और जीत हासिल करना जानता है.