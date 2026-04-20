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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटबाबर आजम ने रचा इतिहास, PSL में 'शतक' के साथ बना दिया वर्ल्ड रिकॉर्ड

बाबर आजम ने रचा इतिहास, PSL में 'शतक' के साथ बना दिया वर्ल्ड रिकॉर्ड

Babar Azam: बाबर आजम ने PSL 2026 में शतक लगाने के साथ एक 'वर्ल्ड रिकॉर्ड' भी कायम कर दिया. तो आइए जानते हैं कि बाबर का वर्ल्ड रिकॉर्ड क्या है.

By : एबीपी स्पोर्ट्स डेस्क | Edited By: मोहम्मद अलफैज | Updated at : 20 Apr 2026 04:52 PM (IST)
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Babar Azam World Record Century, PSL 2026: क्रिकेट फैंस इन दिनों आईपीएल 2026 में व्यस्त हैं. पड़ोसी देश पाकिस्तान में PSL 2026 खेला जा रहा है, जिसको लोग बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं दे रहे हैं. टूर्नामेंट में पेशावर जल्मी के लिए खेलते हुए पाकिस्तान के पूर्व कप्तान बाबर आजम ने ताबड़तोड़ शतक जड़ दिया. बाबर ने क्वेटा ग्लैडिएटर्स के खिलाफ खेले गए 29वें लीग मैच में 52 गेंदों में 6 चौके और 4 छक्कों के साथ 100* रन बनाए. इसके साथ बाबर ने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड पर भी अपना नाम लिखवा लिया. 

शतक के साथ बाबर आजम का वर्ल्ड रिकॉर्ड

बाबर ने 52 गेंदों में शतक लगाने के दौरान सिर्फ 1 ही डॉट बॉल खेली. यह टी20 क्रिकेट इतिहास में पहला ऐसा मौका था कि जब किसी बल्लेबाज ने 50 से ज्यादा गेंदों का सामना किया और सिर्फ 1 डॉट बॉल खेली हो. इस तरह बाबर ने वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया. 

यह भी पढ़ें: क्या आज गुजरात के खिलाफ खेलेंगे रोहित शर्मा? MI के कोच ने दिया सबसे बड़ा अपडेट

783 दिन बाद लगाया शतक 

बता दें कि बाबर ने करीब 783 दिनों के बाद टी20 क्रिकेट में शतक लगाया. उन्होंने 2 साल से ज्यादा लंबे इंतजार को खत्म किया. इससे पहले टी20 में बाबर का शतक फरवरी 2024 में आया था. 

टी20 में सबसे ज्याद शतक लगाने वाले दूसरे बल्लेबाज 

बाबर आजम टी20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले दूसरे बल्लेबाज हैं. यह बाबर का 12वां शतक रहा. सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले खिलाड़ियों लिस्ट में वेस्टइंडीज के क्रिस गेल पहले पायदान पर हैं, जिन्होंने अपने करियर में 22 टी20 शतक लगाए. गेल के रिकॉर्ड की बराबरी करने के लिए बाबर को 10 शतक और लगाने होंगे. 

बाबर आजम का टी20 करियर 

गौरतलब है कि बाबर ने अब तक अपने टी20 करियर में 355 मुकाबले खेल लिए हैं. इन मैचों की 342 पारियों में बैटिंग करते हुए उन्होंने 42.72 की औसत और 128.76 के स्ट्राइक रेट से 12306 रन बना लिए हैं. इस दौरान उनके बल्ले से 12 शतक और 100 अर्धशतक निकल चुके हैं. बताते चलें कि बाबर टी20 क्रिकेट में सबसे तेज 12000 हजार रन का आंकड़ा छूने वाले बल्लेबाज भी हैं. उन्होंने 338  पारियों में यह कमाल किया था. 

 

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Published at : 20 Apr 2026 04:52 PM (IST)
Tags :
Babar Azam Century Babar Azam PSL 2026
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