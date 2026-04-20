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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सआईपीएल 2026क्या आज गुजरात के खिलाफ खेलेंगे रोहित शर्मा? MI के कोच ने दिया सबसे बड़ा अपडेट

क्या आज गुजरात के खिलाफ खेलेंगे रोहित शर्मा? MI के कोच ने दिया सबसे बड़ा अपडेट

Will Rohit Sharma Play Against Gujarat Titans: रोहित शर्मा चोट के कारण पंजाब किंग्स के खिलाफ नहीं खेल पाए थे. यहां जानिए रोहित आज गुजरात टाइटंस के खिलाफ खेलेंगे या नहीं?

By : नीरज शर्मा | Updated at : 20 Apr 2026 04:39 PM (IST)
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Will Rohit Sharma Play Today: IPL 2026 टूर्नामेंट का 30वां मैच मुंबई इंडियंस और गुजरात टाइटंस के बीच खेला जाएगा. गुजरात जीत की हैट्रिक लगाकर बढ़े हुए मनोबल के साथ मैदान में उतरेगी. दूसरी ओर MI बड़ी मुश्किल में है, जो अब तक पांच मैचों में केवल एक जीत दर्ज कर सकी है. याद दिला दें कि रोहित शर्मा चोट के कारण पिछला मैच नहीं खेल पाए थे. ऐसे में मुंबई इंडियंस के फैंस जरूर जानना चाहेंगे कि आज 'हिटमैन' एक्शन में दिखेंगे या नहीं? यहां जानिए रोहित शर्मा की फिटनेस पर ताजा अपडेट.

रोहित शर्मा को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू के खिलाफ मैच में हैमस्ट्रिंग इंजरी हुई थी, जिसकी वजह से वो पंजाब किंग्स के खिलाफ मैच में नहीं खेल पाए थे. अब MI के गेंदबाजी कोच ने रोहित शर्मा की फिटनेस पर अपडेट दिया है.

क्या आज खेलेंगे रोहित?

मुंबई इंडियंस के गेंदबाजी कोच पारस म्हाम्ब्रे ने बताया कि रोहित शर्मा और मिचेल सैंटनर, दोनों खिलाड़ी फिट हैं और रोहित नेट्स में बल्लेबाजी का अभ्यास भी कर रहे हैं. उन्होंने पुष्टि नहीं की है कि रोहित आज गुजरात टाइटंस के साथ मैच खेलेंगे या नहीं, लेकिन यह जरूर साफ किया कि वे पूरी तरह फिट हैं. इससे साफ है कि रोहित चोट से रिकवर कर चुके हैं और आज के मैच में खेलते हुए नजर आ सकते हैं.

अंतिम फैसला मुंबई इंडियंस मैनेजमेंट पर निर्भर करता है कि रोहित को प्लेइंग इलेवन में रखा जाएगा या नहीं. कई मौकों पर उन्हें बतौर इम्पैक्ट प्लेयर भी खेलते देखा गया है.

यह भी पढ़ें: GT vs MI: आज गुजरात और मुंबई का मैच, किसकी होगी जीत? मुकाबले से पहले यहां मिलेगा जवाब 

जरूरी है जीतना

मुंबई इंडियंस अब तक पांच मैचों में केवल एक जीत दर्ज कर पाई है. उसके केवल 2 अंक हैं और पॉइंट्स टेबल में सबसे निचले पायदान पर है. अगले मुकाबलों में एक-एक हार भी MI को बहुत चुभने वाली है क्योंकि एक-एक हार के साथ उसकी प्लेऑफ में जाने की उम्मीदें कम होती चली जाएंगी.

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राशिद खान को मिला टीम इंडिया से खेलने और भारत की नागरिकता का ऑफर, अफगानी क्रिकेटर ने क्या दिया जवाब?

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
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Published at : 20 Apr 2026 04:39 PM (IST)
Tags :
Gujarat Titans Rohit SHarma MI Vs GT MUMBAI INDIANS IPL 2026
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