क्या आज गुजरात के खिलाफ खेलेंगे रोहित शर्मा? MI के कोच ने दिया सबसे बड़ा अपडेट

Will Rohit Sharma Play Today: IPL 2026 टूर्नामेंट का 30वां मैच मुंबई इंडियंस और गुजरात टाइटंस के बीच खेला जाएगा. गुजरात जीत की हैट्रिक लगाकर बढ़े हुए मनोबल के साथ मैदान में उतरेगी. दूसरी ओर MI बड़ी मुश्किल में है, जो अब तक पांच मैचों में केवल एक जीत दर्ज कर सकी है. याद दिला दें कि रोहित शर्मा चोट के कारण पिछला मैच नहीं खेल पाए थे. ऐसे में मुंबई इंडियंस के फैंस जरूर जानना चाहेंगे कि आज 'हिटमैन' एक्शन में दिखेंगे या नहीं? यहां जानिए रोहित शर्मा की फिटनेस पर ताजा अपडेट.

रोहित शर्मा को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू के खिलाफ मैच में हैमस्ट्रिंग इंजरी हुई थी, जिसकी वजह से वो पंजाब किंग्स के खिलाफ मैच में नहीं खेल पाए थे. अब MI के गेंदबाजी कोच ने रोहित शर्मा की फिटनेस पर अपडेट दिया है.

क्या आज खेलेंगे रोहित?

मुंबई इंडियंस के गेंदबाजी कोच पारस म्हाम्ब्रे ने बताया कि रोहित शर्मा और मिचेल सैंटनर, दोनों खिलाड़ी फिट हैं और रोहित नेट्स में बल्लेबाजी का अभ्यास भी कर रहे हैं. उन्होंने पुष्टि नहीं की है कि रोहित आज गुजरात टाइटंस के साथ मैच खेलेंगे या नहीं, लेकिन यह जरूर साफ किया कि वे पूरी तरह फिट हैं. इससे साफ है कि रोहित चोट से रिकवर कर चुके हैं और आज के मैच में खेलते हुए नजर आ सकते हैं.

अंतिम फैसला मुंबई इंडियंस मैनेजमेंट पर निर्भर करता है कि रोहित को प्लेइंग इलेवन में रखा जाएगा या नहीं. कई मौकों पर उन्हें बतौर इम्पैक्ट प्लेयर भी खेलते देखा गया है.

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जरूरी है जीतना

मुंबई इंडियंस अब तक पांच मैचों में केवल एक जीत दर्ज कर पाई है. उसके केवल 2 अंक हैं और पॉइंट्स टेबल में सबसे निचले पायदान पर है. अगले मुकाबलों में एक-एक हार भी MI को बहुत चुभने वाली है क्योंकि एक-एक हार के साथ उसकी प्लेऑफ में जाने की उम्मीदें कम होती चली जाएंगी.

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