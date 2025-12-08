WTC अंक तालिका में ऑस्ट्रेलिया पहुंचा टॉप पर, जानें टीम इंडिया किस नंबर पर

The Ashesh Series 2025-26: ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की जारी 2025-26 एशेज सीरीज का दूसरा मुकाबला ब्रिसबेन में डे-नाइट टेस्ट के रूप में खेला गया. इस मुकाबले में इंग्लैंड को आठ विकेट से हराकर ऑस्ट्रेलिया ने सीरीज में 2-0 की मजबूत बढ़त बना ली है. ब्रिसबेन टेस्ट में निर्णायक जीत हासिल करने के बाद वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) की मौजूदा रैंकिंग में ऑस्ट्रेलिया टॉप पर बनी हुई है. वहीं इस रैंकिंग में अब इंग्लैंड की मुश्किलें बढ़ गई हैं.

ब्रिसबेन टेस्ट का लेखा-जोखा

ब्रिसबेन टेस्ट में इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया. पहली पारी में इंग्लैंड की शुरुआत अच्छी नहीं रही और महज 5 रनों पर 2 विकेट गवां दी थी. इसके बाद इंग्लैंड के दिग्गज बल्लेबाज जो रूट के शानदार शतक (138 रन) और जैक क्रॉली (76 रन) के अर्धशतक की बदौलत इंग्लैंड अपनी पहली पारी में 334 रन बना पाई. जवाब में, ऑस्ट्रेलिया ने अपने सभी बल्लेबाजों के दोहरे अंकों में रन बनाने के चलते पहली पारी में 177 रनों की बड़ी बढ़त हासिल करने में सफल रही थी.

इंग्लैंड की टीम दूसरी पारी में संघर्ष करती हुई दिखी और महज 128 रनों पर छह विकेट गवां दी थी, लेकिन कप्तान बेन स्टोक्स (50 रन) और विल जैक्स (41 रन) ने एक जुझारू पारी खेली. इन दोनों बल्लेबाजों ने चौथे दिन के पहले सत्र में कोई विकेट नहीं खोया और सातवें विकेट के लिए 96 रनों की अहम साझेदारी की, जिसके बदौलत ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए महज 65 रनों का लक्ष्य मिला. इस छोटे लक्ष्य का पीछा करने में ऑस्ट्रेलिया ने ट्रैविस हेड और मार्नस लाबुशेन के रूप में अपने दो विकेट गंवाने के बावजूद, सिर्फ 10 ओवरों में ही हासिल कर लिया. इस मुकाबले को स्टीव स्मिथ ने गस एटकिंसन की गेंद पर छक्का लगाकर शानदार जीत दिलाई.

WTC रैंकिंग में ऑस्ट्रेलिया टॉप पर

डे-नाईट टेस्ट में शानदार जीत हासिल करने के बाद, ऑस्ट्रेलिया 2025-27 WTC स्टैंडिंग में 100% प्रतिशत अंकों (PCT) के टॉप पर बना हुआ है, जिसने अपने सभी पांच मैच जीता है. वहीं, ब्रिसबेन टेस्ट में मिली हार से इंग्लैंड को बड़ा नुकसान हुआ है और वो छठी पोजीशन से खिसककर अब सातवें नंबर पर आ गया है. अगर बात करें टीम इंडिया की बारे में तो, वो टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) की मौजूदा रैंकिंग में 5वें स्थान पर बरकरार है.