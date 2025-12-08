ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम अभी इंग्लैंड के खिलाफ अपने घर पर एशेज सीरीज खेल रही है. शुरूआती दोनों टेस्ट जीतकर ऑस्ट्रेलिया ने 2-0 की बढ़त बना ली है. इस बीच ऑस्ट्रेलिया टीम के ऑलराउंडर मिचेल मार्श ने एक बड़ा फैसला लिया है, उन्होंने राज्य स्तर पर रेड-बॉल क्रिकेट से संन्यास ले लिया है. अब वह शेफील्ड शील्ड टूर्नामेंट में खेलते हुए नजर नहीं आएंगे, वह वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के लिए खेलते थे.

मिचेल मार्श के राज्य स्तर पर रेड-बॉल क्रिकेट से संन्यास के बाद उनके टेस्ट क्रिकेट के भविष्य को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं. खासकर एशेज सीरीज को देखते हुए, जिनमें उनके खेलने की उम्मीद थी लेकिन ऐसा नहीं हुआ.

मिचेल मार्श का हालिया प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा था, जिसके बाद उन्होंने अपने संन्यास के फैसले के बारे में साथियों को बताया. 2019 के बाद से मार्श ने राज्य स्तर पर सिर्फ 9 मैच खेले हैं. हालांकि कम मैचों में खेलने का कारण उनका व्यस्त शेड्यूल भी है, वह सिमित ओवरों के मुख्य प्लेयर हैं और दुनिया भर की कई टी20 लीगों में भी खेलते हैं.

मिचेल मार्श ने 2009 में वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के लिए डेब्यू किया था. उन्होंने कहा कि अब वह रेड बॉल क्रिकेट से दूर रहना चाहते हैं. हालांकि उन्होंने इंटरनेशनल स्तर पर टेस्ट क्रिकेट से संन्यास नहीं लिया है.

मिचेल मार्श का बड़ा फैसला

खबरों की मानें तो मिचेल मार्श ने ये कहा है कि अगर चयनकर्ता उन्हें बुलाते हैं तो वह एशेज सीरीज में शामिल होने को तैयार हैं. हालांकि उन्होंने ये भी माना कि भविष्य में एक और टेस्ट खेलने आसान नहीं है. बता दें कि पिछले महीने ऑस्ट्रेलिया के चीफ सिलेक्टर जॉर्ज बेली ने कहा था कि मार्श का खेल एशेज के लिए नई ऊर्जा ला सकता है. उन्होंने कहा था कि सीरीज की शुरुआत में उन्हें आजमाया नहीं जा रहा लेकिन स्थिति के अनुसार बाद में बदलाव हो सकता है.

मिचेल मार्श टेस्ट करियर

मिचेल मार्श ने अपने टेस्ट करियर में 46 मैच खेले हैं, जिनकी 80 पारियों में उन्होंने 2083 रन बनाए. इस फॉर्मेट में उन्होंने 9 अर्धशतकीय और 3 शतकीय पारियां खेली हैं. इसके आलावा उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के लिए 99 वनडे और 81 टी20 इंटरनेशनल मैच खेले हैं, जिनमें क्रमश 3098 और 2083 रन बनाए हैं.