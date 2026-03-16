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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटकुलदीप यादव ने शादी के तुरंत बाद ऐसा क्या लिखा? इंस्टाग्राम पर हाथ जोड़े शेयर की फोटो

कुलदीप यादव ने शादी के तुरंत बाद ऐसा क्या लिखा? इंस्टाग्राम पर हाथ जोड़े शेयर की फोटो

टीम इंडिया के स्टार स्पिनर कुलदीप यादव ने बचपन की दोस्त वंशिका के साथ 14 मार्च 2026 को मसूरी में सात फेरे ले लिए हैं. इसके तुरंत बाद कुलदीप ने अपने तमाम फैंस के लिए शादी की तस्वीरों को शेयर किया है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: अमन कुमार मिश्रा | Updated at : 16 Mar 2026 09:09 AM (IST)
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Kuldeep Yadav Vanshika Singh Marriage: भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार स्पिन गेंदबाज कुलदीप यादव ने बीते शनिवार यानी 14 मार्च को अपनी मंगेतर वंशिका सिंह के साथ मसूरी में शादी कर जीवन की नई शुरुआत की है. इस शानदार शादी समारोह में क्रिकेट जगत की कई जानी-मानी हस्तियां मौजूद रहीं. भारत के पूर्व क्रिकेटर के साथ मौजूदा टीम के स्टार खिलाड़ी शादी में शामिल हुए, जिसमें तिलक वर्मा, रिंकू सिंह, युजवेंद्र चहल, पूर्व भारतीय बल्लेबाज मोहम्मद कैफ, तेज गेंदबाज आरपी सिंह और भारतीय स्टार सुरेश रैना भी समारोह में पहुंचे.

कुलदीप यादव ने इंस्टाग्राम पर शेयर की फोटो

कुलदीप यादव ने रविवार यानी 15 मार्च को अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शादी की कुछ तस्वीरें शेयर कीं हैं, जिसपर कुलदीप ने लिखा, ‘हमारी हमेशा चलने वाली शुरुआत अब से | 14.03.2026’ (Our Forever begins now). इन फोटो को देखते ही देखते फैंस ने सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया. कुलदीप की इस पोस्ट पर चाहने वाले जमकर प्यार बरसा रहे हैं और अब तक इसपर 3 लाख 14 हजार से ज्यादा लाइक्स मिल चुके हैं.

 
 
 
 
 
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मसूरी में आयोजित हुई कुलदीप की शादी

कुलदीप यादव और वंशिका सिंह की शादी की रस्में हफ्ते की शुरुआत में ही शुरू हो गई थीं और शनिवार देर रात तक चलती रहीं. मसूरी के एक लग्जरी होटल में ये शादी आयोजित किया गया. करीबी दोस्त, परिवार और मेहमानों ने पहाड़ी इलाके की शांत फिजाओं में कपल को एक-दूसरे के साथ जीवन बिताने का आशीर्वाद दिया. 

कुलदीप ने फैंस को दिया सुखद सरप्राइज

कुलदीप यादव आमतौर पर अपनी निजी जीवन को लेकर काफी कम बोलते हैं. ऐसे में उनकी शादी की खबर फैंस के लिए एक सुखद सरप्राइज की तरह आई. जैसे ही शादी की पहली तस्वीरें सामने आईं, सोशल मीडिया पर उन्हें बधाइयों की लाइन लग गई. 30 साल के कुलदीप भारत की वनडे और टी20 इंटरनेशनल टीम के अहम हिस्सा हैं. साल 2017 में इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू करने के बाद से कुलदीप ने खुद को अहम मौके पर विकेट चटकाने वाले गेंदबाज के तौर पर स्थापित किया है.

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Published at : 16 Mar 2026 09:09 AM (IST)
Tags :
Kuldeep Yadav Suresh Raina RP Singh Cricket News RINKU SINGH TILAK VERMA
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