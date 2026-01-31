अर्जुन तेंदुलकर ने रचा नया कीर्तिमान, पिता सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ने के करीब पहुंचे

'मास्टर-ब्लास्टर' सचिन तेंदुलकर के सुपुत्र, अर्जुन तेंदुलकर ने अपने क्रिकेट करियर में नया मुकाम हासिल कर लिया है. उन्होंने अपने फर्स्ट-क्लास करियर में 50 विकेट पूरे कर लिए हैं. उन्होंने गोवा के लिए खेलते हुए यह कीर्तिमान बनाया है और महाराष्ट्र के खिलाफ रणजी ट्रॉफी मैच में 50वां विकेट चटकाया.

अर्जुन तेंदुलकर एक बाएं हाथ के मीडियम पेस गेंदबाज हैं, जो जरूरत पड़ने पर बढ़िया बल्लेबाजी शॉट्स भी लगा सकते हैं. उन्होंने साल 2022 के दिसंबर महीने में गोवा के लिए खेलते हुए राजस्थान के खिलाफ मैच में अपना फर्स्ट-क्लास डेब्यू किया था. उन्होंने अपने फर्स्ट-क्लास करियर के 23वें मैच में 50 विकेट पूरे किए हैं. वो रणजी ट्रॉफी के मौजूदा सीजन में गोवा के लिए खेलते हुए 13 विकेट ले चुके हैं.

पिता का रिकॉर्ड तोड़ेंगे!

अर्जुन अभी फर्स्ट-क्लास करियर में विकेट लेने के मामले में अपने पिता, सचिन तेंदुलकर से 21 विकेट पीछे हैं. सचिन ने अपने फर्स्ट-क्लास करियर में 71 विकेट लिए थे. अर्जुन का डोमेस्टिक करियर अलग और खास रहा है. अर्जुन डोमेस्टिक क्रिकेट करियर की शुरुआत में मुंबई के लिए खेला करते थे, वो आज गोवा टीम में ऑलराउंडर की भूमिका में नजर आते हैं.

आपको बताते चलें कि अर्जुन तेंदुलकर इंडियन प्रीमियर लीग में कई सीजन तक मुंबई इंडियंस का हिस्सा रहे, लेकिन IPL 2026 में उन्हें लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम ने अपने साथ जोड़ लिया है.

अर्जुन तेंदुलकर का करियर

अर्जुन तेंदुलकर अब तक 23 मैचों के फर्स्ट-क्लास करियर में 50 विकेट लेने के अलावा 625 रन भी बना चुके हैं. रेड बॉल क्रिकेट में उनके बल्ले से एक शतक और 2 अर्धशतकीय पारियां भी निकली हैं. वहीं 24 मैचों के लिस्ट-A करियर में उनके नाम 26 विकेट हैं. वहीं अपने टी20 करियर में अर्जुन तेंदुलकर ने 29 मैच खेलकर 25 विकेट चटकाए हैं.

