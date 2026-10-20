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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटप्रतिभा के धनी रहे ये 7 क्रिकेटर, लेकिन नहीं बना पाए बड़ा नाम

प्रतिभा के धनी रहे ये 7 क्रिकेटर, लेकिन नहीं बना पाए बड़ा नाम

क्रिकेट में रातोंरात स्टार बनने वाले खिलाड़ियों की कमी नहीं, लेकिन असली चुनौती लंबे समय तक अपनी पहचान बनाए रखने की होती है. कुछ खिलाड़ी ऐसी छाप छोड़ते हैं कि फैंस उन्हें सुपरस्टार मानने लगते हैं.

Written By : उफक साहिल |  Updated at : 20 Oct 2026 11:09 PM (IST)
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क्रिकेट में रातों-रात स्टार बनने वाले खिलाड़ियों की कमी नहीं है, लेकिन असली चुनौती लंबे समय तक अपनी पहचान बनाए रखने की होती है. कुछ खिलाड़ी अपने खेल से ऐसी छाप छोड़ते हैं कि फैंस उन्हें फ्यूचर का सुपरस्टार मानने लगते हैं. शुरुआत में उनके बल्ले से खूब रन निकलते हैं या गेंदों की रफ्तार बल्लेबाजों को परेशान करती है, लेकिन बाद में कहानी बदल जाती है. मार्नस लाबुशेन से लेकर उमरान मलिक तक, 7 ऐसे क्रिकेटर हैं, जिनसे काफी उम्मीदें की गईं, लेकिन उनका करियर उम्मीद के मुताबिक आगे नहीं बढ़ पाया.

ऑस्ट्रेलिया के मार्नस लाबुशेन ने टेस्ट क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन करके अपनी पहचान बनाई. एक समय उन्हें स्टीव स्मिथ का उत्तराधिकारी माना जाने लगा था. उन्होंने कई बड़ी पारियां खेलीं और वनडे टीम में भी जगह बनाई. लेकिन, बाद में उनके प्रदर्शन में उतार-चढ़ाव देखने को मिला.

 प्रतिभा भरपूर लेकिन प्रदर्शन में रहा उतार-चढ़ाव

केएल राहुल ने भारत के लिए तीनों फॉर्मेट में अपनी बल्लेबाजी का दम दिखाया है. उन्होंने कई अहम पारियां खेलीं, लेकिन फॉर्म और चोट की वजह से उनके करियर में उतार-चढ़ाव आए. उनकी प्रतिभा को देखते हुए फैंस उनसे लगातार बड़े प्रदर्शन की उम्मीद करते हैं.

इंग्लैंड के एलेक्स हेल्स अपनी आक्रामक बल्लेबाजी के लिए मशहूर हैं. उन्होंने टी20 क्रिकेट में कई शानदार पारियां खेलीं और 2022 टी20 विश्व कप जीतने वाली इंग्लैंड की टीम का हिस्सा रहे. लेकिन, उनका अंतरराष्ट्रीय करियर लगातार एक जैसा नहीं रहा.

शानदार शुरुआत के बाद टीम में जगह बनाने का संघर्ष

पृथ्वी शॉ ने टेस्ट डेब्यू में शतक लगाकर शानदार शुरुआत की थी. उनकी बल्लेबाजी देखकर उन्हें भारतीय क्रिकेट का फ्यूचर माना जाने लगा. लेकिन, बाद में वो भारतीय टीम में अपनी जगह पक्की नहीं कर सके और उन्हें वापसी के लिए संघर्ष करना पड़ा.

श्रीलंका के कुसल परेरा अपनी आक्रामक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं. एक समय उनकी तुलना सनथ जयसूर्या से की जाती थी. उन्होंने कई अच्छी पारियां खेलीं, लेकिन उनका भी करियर उम्मीद के मुताबिक लगातार आगे नहीं बढ़ पाया.

पाकिस्तान के अब्दुल्ला शफीक से काफी उम्मीदें थीं. बाबर आजम भी उनकी बल्लेबाजी की तारीफ कर चुके हैं. शफीक ने टेस्ट क्रिकेट में अपनी क्षमता दिखाई, लेकिन लगातार अच्छा प्रदर्शन करना उनके लिए चुनौती रहा.

रफ्तार से मचाया था धमाल, अब मौके का इंतजार

भारत के तेज गेंदबाज उमरान मलिक ने अपनी रफ्तार से सबका ध्यान खींचा था. उनकी गेंदबाजी देखकर फैंस को उनसे काफी उम्मीदें थीं और उनकी तुलना शोएब अख्तर से होने लगी थी. लेकिन, वो टीम में नियमित जगह नहीं बना सके और उन्हें आईपीएल में भी मौके पाने के लिए संघर्ष करना पड़ा.

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About the author उफक साहिल

उफक साहिल ABP न्यूज़ के डिजिटल विंग में बतौर इंटर्न काम कर रही हैं. इन्होंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत एक ऑनलाइन न्यूज़ प्लेटफॉर्म से की थी. वर्तमान में यह हैदराबाद में मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में MA मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म की छात्रा हैं. इन्होंने बिहार में दरभंगा के कामेश्वरनगर स्थित ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है. अभी उफक एबीपी न्यूज़ वेबसाइट के बिजनेस और यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं.
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Published at : 20 Oct 2026 11:09 PM (IST)
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