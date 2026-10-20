हार्दिक पांड्या से मिलने 1,000 KM पैदल चलकर पहुंचा फैन, फिर भारतीय ऑलराउंडर ने जीत लिया दिल

अपने पसंदीदा क्रिकेटर से मिलने के लिए एक फैन ने लंबा सफर तय किया और आखिरकार उसकी मुलाकात अपने चहेते खिलाड़ी से हो गई. भारतीय क्रिकेटर हार्दिक पांड्या से मिलने के लिए लखनऊ के रहने वाले रवि मुंबई से बेंगलुरु तक पैदल पहुंचे. उन्होंने इस सफर में 1,000 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी तय की. हार्दिक से मुलाकात के दौरान उन्हें ऐसा अनुभव मिला, जिसे वो शायद लंबे समय तक याद रखेंगे. हार्दिक ने न सिर्फ उनसे मुलाकात की, बल्कि उनकी घर वापसी के लिए ट्रेन टिकट का इंतजाम करने का वादा भी किया. इस मुलाकात का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

रवि हार्दिक पांड्या से मिलने के लिए बेंगलुरु स्थित भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस पहुंचे थे. अपने पसंदीदा खिलाड़ी से मिलने के लिए उन्होंने मुंबई से पैदल सफर किया. रवि की इस कोशिश के बाद उनकी हार्दिक से मुलाकात हुई. इस दौरान क्रिकेटर ने उनसे अपनापन से बात की.

Hardik Pandya met a fan who walked all the way from Mumbai to Bengaluru just to meet him, Hardik also arranged his return ticket. ❤️ https://t.co/dRSjihsOHW — Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) October 20, 2026

हार्दिक ने पूछा, क्या तुम्हारे लिए कुछ कर सकता हूं

सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो में रवि हाथ में एक प्लेकार्ड लिए दिखाई देते हैं. हार्दिक उनसे पूछते हैं कि क्या उन्हें किसी चीज की जरूरत है और क्या वो उनके लिए कुछ कर सकते हैं. हार्दिक का ये सवाल फैन के लिए खास पल बन गया. उन्होंने रवि को ये भरोसा भी दिलाया कि वो जल्द ही उनसे संपर्क करेंगे.

वापसी के लिए ट्रेन टिकट का भी बोले

इस मुलाकात में हार्दिक ने रवि की घर वापसी के लिए ट्रेन टिकट की व्यवस्था करने का वादा किया. अपने पसंदीदा खिलाड़ी से मिलने के लिए इतना लंबा सफर तय करने वाले रवि के लिए ये मुलाकात यादगार बन गई.

हार्दिक और रवि का वीडियो सोशल मीडिया पर लोगों का ध्यान खींच रहा है. एक तरफ फैन का अपने पसंदीदा क्रिकेटर से मिलने का जुनून देखने को मिला, तो दूसरी तरफ हार्दिक के व्यवहार ने इस मुलाकात को और खास बना दिया.

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