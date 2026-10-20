IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटहार्दिक पांड्या से मिलने 1,000 KM पैदल चलकर पहुंचा फैन, फिर भारतीय ऑलराउंडर ने जीत लिया दिल

हार्दिक पांड्या से मिलने 1,000 KM पैदल चलकर पहुंचा फैन, फिर भारतीय ऑलराउंडर ने जीत लिया दिल

रवि हार्दिक पांड्या से मिलने के लिए बेंगलुरु स्थित भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस पहुंचे थे. अपने पसंदीदा खिलाड़ी से मिलने के लिए उन्होंने मुंबई से पैदल सफर किया.

Written By : उफक साहिल |  Updated at : 20 Oct 2026 10:52 PM (IST)
Preferred Sources

अपने पसंदीदा क्रिकेटर से मिलने के लिए एक फैन ने लंबा सफर तय किया और आखिरकार उसकी मुलाकात अपने चहेते खिलाड़ी से हो गई. भारतीय क्रिकेटर हार्दिक पांड्या से मिलने के लिए लखनऊ के रहने वाले रवि मुंबई से बेंगलुरु तक पैदल पहुंचे. उन्होंने इस सफर में 1,000 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी तय की. हार्दिक से मुलाकात के दौरान उन्हें ऐसा अनुभव मिला, जिसे वो शायद लंबे समय तक याद रखेंगे. हार्दिक ने न सिर्फ उनसे मुलाकात की, बल्कि उनकी घर वापसी के लिए ट्रेन टिकट का इंतजाम करने का वादा भी किया. इस मुलाकात का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

रवि हार्दिक पांड्या से मिलने के लिए बेंगलुरु स्थित भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस पहुंचे थे. अपने पसंदीदा खिलाड़ी से मिलने के लिए उन्होंने मुंबई से पैदल सफर किया. रवि की इस कोशिश के बाद उनकी हार्दिक से मुलाकात हुई. इस दौरान क्रिकेटर ने उनसे अपनापन से बात की.

हार्दिक ने पूछा, क्या तुम्हारे लिए कुछ कर सकता हूं

सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो में रवि हाथ में एक प्लेकार्ड लिए दिखाई देते हैं. हार्दिक उनसे पूछते हैं कि क्या उन्हें किसी चीज की जरूरत है और क्या वो उनके लिए कुछ कर सकते हैं. हार्दिक का ये सवाल फैन के लिए खास पल बन गया. उन्होंने रवि को ये भरोसा भी दिलाया कि वो जल्द ही उनसे संपर्क करेंगे.

वापसी के लिए ट्रेन टिकट का भी बोले

इस मुलाकात में हार्दिक ने रवि की घर वापसी के लिए ट्रेन टिकट की व्यवस्था करने का वादा किया. अपने पसंदीदा खिलाड़ी से मिलने के लिए इतना लंबा सफर तय करने वाले रवि के लिए ये मुलाकात यादगार बन गई.

हार्दिक और रवि का वीडियो सोशल मीडिया पर लोगों का ध्यान खींच रहा है. एक तरफ फैन का अपने पसंदीदा क्रिकेटर से मिलने का जुनून देखने को मिला, तो दूसरी तरफ हार्दिक के व्यवहार ने इस मुलाकात को और खास बना दिया.

यह भी पढ़ें: वो 7 बड़े क्रिकेटर जिनपर लगा मैच फिक्सिंग का आरोप, लिस्ट में 3 भारतीय

About the author उफक साहिल

उफक साहिल ABP न्यूज़ के डिजिटल विंग में बतौर इंटर्न काम कर रही हैं. इन्होंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत एक ऑनलाइन न्यूज़ प्लेटफॉर्म से की थी. वर्तमान में यह हैदराबाद में मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में MA मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म की छात्रा हैं. इन्होंने बिहार में दरभंगा के कामेश्वरनगर स्थित ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है. अभी उफक एबीपी न्यूज़ वेबसाइट के बिजनेस और यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं.
Read More
Published at : 20 Oct 2026 10:52 PM (IST)
Tags :
Indian Cricket News HARDIK PANDYA Fan Story
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

क्रिकेट
10 विकेट लेना गया बेकार! इन क्रिकेटरों ने आखिरी मैच में किया धमाल, फिर भी नहीं मिला दूसरा मौका
10 विकेट लेना गया बेकार! इन क्रिकेटरों ने आखिरी मैच में किया धमाल, फिर भी नहीं मिला दूसरा मौका
क्रिकेट
दुनिया के 7 युवा क्रिकेटर, जो आगे चलकर बन सकते हैं GOAT
दुनिया के 7 युवा क्रिकेटर, जो आगे चलकर बन सकते हैं GOAT
क्रिकेट
SENA देशों में शतक जड़ने वाले भारतीय बल्लेबाज, लिस्ट उड़ा देगी होश
SENA देशों में शतक जड़ने वाले भारतीय बल्लेबाज, लिस्ट उड़ा देगी होश
क्रिकेट
'अल्लाह मालिक है...', टीम इंडिया में वापसी पर मोहम्मद शमी का बयान वायरल
'अल्लाह मालिक है...', टीम इंडिया में वापसी पर मोहम्मद शमी का बयान वायरल
Advertisement

वीडियोज

Janhit with Chitra Tripathi: फ्रांस की तरह भारत में भी 'आगजनी' की साजिश थी? | Rahul Gandhi | GenZ
Bharat ki Baat | UP Politics: राम के नाम से 2027 में किसकी 'विजय'? | UP News | Breaking | Akhilesh
Sandeep Chaudhary: यूरोप में विरोध का मंजर...भागवत को काहे का डर? | Delhi | Rahul Gandhi | Protest
Vijayadashami 2026 | Ravana Dahan: अत्याचार का हुआ अंत, श्रीराम की शक्ति विजयंत | Dussehra 2026
Chitra Tripathi: अराजकता में 'आस्था', किसने चुना ये 'रास्ता'? | Mohan Bhagwat | BJP | Congress | ABP
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
कश्मीर से लेकर पटना के गांधी मैदान तक दशहरे की धूम, पंचकूला में सबसे ऊंचे रावण का दहन
Photos: कश्मीर से लेकर पटना के गांधी मैदान तक दशहरे की धूम, पंचकूला में सबसे ऊंचे रावण का दहन
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'आज मुसलमान मुसलामन से लड़ रहा...', विजयादशमी पर और क्या-क्या बोले CM योगी
'आज मुसलमान मुसलामन से लड़ रहा...', विजयादशमी पर और क्या-क्या बोले CM योगी
इंडिया
एयरचीफ मार्शल एपी सिंह ने भरी फ्लाइंग करियर की आखिरी उड़ान, बोले- 'मैं इकलौता चीफ जिस...'
एयरचीफ मार्शल एपी सिंह ने भरी फ्लाइंग करियर की आखिरी उड़ान, बोले- 'मैं इकलौता चीफ जिस...'
क्रिकेट
दुनिया के 7 युवा क्रिकेटर, जो आगे चलकर बन सकते हैं GOAT
दुनिया के 7 युवा क्रिकेटर, जो आगे चलकर बन सकते हैं GOAT
बॉलीवुड
'रहना है तेरे दिल में' के 25 साल पूरे, दीया मिर्जा ने शेयर की फिल्म की पुरानी यादें
'रहना है तेरे दिल में' के 25 साल पूरे, दीया मिर्जा ने शेयर की फिल्म की पुरानी यादें
विश्व
Explained: इस्लाम में किन-किन मामलों में मौत की सजा है, बांग्लादेशी कपल 'ताजीर' में क्यों फंसा?
इस्लाम में किन-किन मामलों में मौत की सजा है, बांग्लादेशी कपल 'ताजीर' में क्यों फंसा?
इंडिया
नहीं हुई सौरव-आशुतोष की याचिका दिल्ली HC में लिस्ट, कल सुनवाई की मांग करेगी लीगल टीम
नहीं हुई सौरव-आशुतोष की याचिका दिल्ली HC में लिस्ट, कल सुनवाई की मांग करेगी लीगल टीम
इंडिया
‘किसी ने बेटा, तो किसी ने पति खोया’, पंजाब में नशे को लेकर अमित शाह का AAP सरकार पर हमला
‘किसी ने बेटा, तो किसी ने पति खोया’, पंजाब में नशे को लेकर अमित शाह का AAP सरकार पर हमला
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget