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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेट10 विकेट लेना गया बेकार! इन क्रिकेटरों ने आखिरी मैच में किया धमाल, फिर भी नहीं मिला दूसरा मौका

10 विकेट लेना गया बेकार! इन क्रिकेटरों ने आखिरी मैच में किया धमाल, फिर भी नहीं मिला दूसरा मौका

क्रिकेट के इतिहास में कई ऐसे खिलाड़ी रहे हैं, जिन्होंने अपने आखिरी मैच में धमाकेदार प्रदर्शन किया, लेकिन इसके बाद भी उन्हें दोबारा मौका नहीं मिला.

Written By : उफक साहिल |  Updated at : 20 Oct 2026 10:48 PM (IST)
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क्रिकेट में कई बार खिलाड़ी अपने आखिरी मैच में ऐसा प्रदर्शन करते हैं कि हर कोई उनकी तारीफ करने लगता है. कोई गेंद से 10 विकेट लेता है, तो कोई गेंदबाज होते हुए बल्ले से दोहरा शतक लगा देता है. लेकिन हैरानी की बात ये है कि इतने शानदार प्रदर्शन के बाद भी कुछ खिलाड़ियों को दोबारा उस फॉर्मेट में खेलने का मौका नहीं मिला. भारत के प्रज्ञान ओझा और इरफान पठान से लेकर ऑस्ट्रेलिया के जेसन गिलेस्पी तक, इन खिलाड़ियों ने अपने आखिरी मैच में यादगार प्रदर्शन किया था.

भारत के स्पिन गेंदबाज प्रज्ञान ओझा ने नवंबर 2013 में वेस्टइंडीज के खिलाफ मुंबई में अपना आखिरी टेस्ट मैच खेला था. ये सचिन तेंदुलकर के करियर का भी आखिरी टेस्ट था.

इस मुकाबले में ओझा ने पहली पारी में 5 विकेट लिए. इसके बाद दूसरी पारी में भी उन्होंने 5 बल्लेबाजों को आउट किया. इस तरह उन्होंने पूरे मैच में 10 विकेट हासिल किए. उनके शानदार प्रदर्शन के लिए उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया. भारत ने ये मुकाबला पारी और 126 रन से जीता था. इसके बाद ओझा ने भारत के लिए कोई दूसरा टेस्ट मैच नहीं खेला.

जेसन गिलेस्पी ने आखिरी टेस्ट में जड़ा दोहरा शतक

ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज जेसन गिलेस्पी ने अप्रैल 2006 में बांग्लादेश के खिलाफ अपने आखिरी टेस्ट में बिना आउट हुए 201 रन बनाए थे. खास बात ये थी कि वो टीम में गेंदबाज के तौर पर खेलते थे, लेकिन इस मैच में उन्होंने बल्ले से दोहरा शतक लगा दिया.

गिलेस्पी ने नाइटवॉचमैन के तौर पर बल्लेबाजी शुरू की थी. यानी दिन का खेल खत्म होने से पहले विकेट गिरने पर उन्हें बल्लेबाजी के लिए भेजा गया था. उनकी यह पारी उनके टेस्ट करियर की सबसे खास पारियों में शामिल रही. इसके बाद उन्होंने कोई दूसरा टेस्ट नहीं खेला.

इरफान पठान ने आखिरी वनडे में लिए 5 विकेट

भारत के पूर्व ऑलराउंडर इरफान पठान ने 4 अगस्त 2012 को श्रीलंका के खिलाफ अपना आखिरी वनडे खेला था. इस मुकाबले में उन्होंने 28 गेंदों पर बिना आउट हुए 29 रन बनाए और गेंदबाजी करते हुए 61 रन देकर 5 विकेट लिए. भारत ने ये मैच 20 रन से जीता और पठान को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया. लेकिन, इसके बाद वो भारत के लिए कोई दूसरा वनडे नहीं खेल पाए.

शानदार प्रदर्शन के बाद भी नहीं मिली वापसी

प्रज्ञान ओझा के 10 विकेट, गिलेस्पी का दोहरा शतक और पठान के 5 विकेट उनके करियर के यादगार प्रदर्शन रहे. तीनों ने आखिरी मैच में अपना दम दिखाया, लेकिन उस फॉर्मेट में दोबारा नहीं खेल सके.

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About the author उफक साहिल

उफक साहिल ABP न्यूज़ के डिजिटल विंग में बतौर इंटर्न काम कर रही हैं. इन्होंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत एक ऑनलाइन न्यूज़ प्लेटफॉर्म से की थी. वर्तमान में यह हैदराबाद में मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में MA मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म की छात्रा हैं. इन्होंने बिहार में दरभंगा के कामेश्वरनगर स्थित ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है. अभी उफक एबीपी न्यूज़ वेबसाइट के बिजनेस और यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं.
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Published at : 20 Oct 2026 10:48 PM (IST)
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