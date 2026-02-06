भारत ने इंग्लैंड को 100 रनों से हराकर छठी बार अंडर-19 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी जीत ली है. फाइनल में वैभव सूर्यवंशी की 175 रनों की ऐतिहासिक पारी का भारत की जीत में बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण योगदान रहा. मगर टीम इंडिया के विश्व विजेता बनने का श्रेय कप्तान आयुष म्हात्रे को भी जाता है. आयुष म्हात्रे ने नया केवल बल्ले से बल्कि गेंद से भी दमदार प्रदर्शन किया. लेकिन उनसे पहले भी 5 भारतीय कप्तान अंडर-19 वर्ल्ड कप जीतने की उपलब्धि प्राप्त कर चुके हैं. यहां जान लीजिए अब तक किन भारतीय कप्तानों ने विश्व कप ट्रॉफी उठाई है.

अंडर-19 वर्ल्ड कप जीतने वाले भारतीय कप्तान

-भारत को अंडर-19 वर्ल्ड कप विजेता बनाने वाले पहले कप्तान मोहम्मद कैफ थे. 2000 वर्ल्ड कप के फाइनल में कैफ की कप्तानी वाली टीम इंडिया ने श्रीलंका को 6 विकेट से हराया था.

-उसके बाद टीम इंडिया ने 2008 में विराट कोहली की कप्तानी में वर्ल्ड कप ट्रॉफी उठाई. 2008 के फाइनल में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को डकवर्थ लुइस नियम से 12 रनों से हराया था.

-2012 अंडर-19 वर्ल्ड कप के फाइनल में भारत ने उन्मुक्त चंद की कप्तानी में ऑस्ट्रेलिया को 6 विकेट से हरा दिया था. उन्मुक्त चंद ने उस फाइनल मैच में 111 रनों की ऐतिहासिक पारी खेली थी. उन्मुक्त चंद अब यूएसए क्रिकेट टीम के लिए खेलते हैं.

-उसके 6 साल बाद 2018 में टीम इंडिया एक बार फिर अंडर-19 लेवल पर वर्ल्ड चैंपियन बनी. इस बार विश्व विजेता भारतीय टीम के कप्तान पृथ्वी शॉ थे. शुभमन गिल, अभिषेक शर्मा और रियान पराग भी उसी टीम का हिस्सा थे.

-2022 में भी टीम इंडिया ने वर्ल्ड कप ट्रॉफी उठाई और इस बार यश ढुल की कप्तानी में भारत नेर अंडर-19 वर्ल्ड कप जीता था. वहीं अब 2026 का विश्व कप भारत ने आयुष म्हात्रे की कप्तानी में जीत है.

मोहम्मद कैफ - अंडर 19 वर्ल्ड कप 2000

विराट कोहली - अंडर 19 वर्ल्ड कप 2008

उन्मुक्त चंद - अंडर 19 वर्ल्ड कप 2012

पृथ्वी शॉ - अंडर 19 वर्ल्ड कप 2018

यश ढुल - अंडर 19 वर्ल्ड कप 2022

आयुष म्हात्रे - अंडर 19 वर्ल्ड कप 2026

एमएस धोनी ने कभी अंडर-19 वर्ल्ड कप नहीं जीता है. उनका कभी भारत की अंडर-19 क्रिकेट टीम में चयन ही नहीं हुआ था. साल 2000 में हुए वर्ल्ड कप में भारतीय टीम में बतौर विकेटकीपर अजय रातरा खेले थे.

यह भी पढ़ें:

2026 टी20 वर्ल्ड कप के पहले दिन 3 मुकाबले, भारत-पाकिस्तान समेत इन टीमों के मैच; जानें जरूरी डिटेल्स