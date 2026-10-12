IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटअमेरिकी बॉलर की मुंबई इंडियंस में एंट्री, दिल्ली के लिए डेब्यू मैच में लिए थे 5 विकेट

अमेरिकी बॉलर की मुंबई इंडियंस में एंट्री, दिल्ली के लिए डेब्यू मैच में लिए थे 5 विकेट

तारा नॉरिस WPL 2027 में मुंबई इंडियंस से जुड़ गई हैं. अमेरिकी तेज गेंदबाज ने दिल्ली कैपिटल्स के लिए डेब्यू मैच में 5 विकेट लेकर इतिहास बनाया था.

Written By : उफक साहिल |  Updated at : 12 Oct 2026 11:12 PM (IST)
Preferred Sources

विमेंस प्रीमियर लीग में अपने पहले ही मैच में 5 विकेट लेकर चर्चा में आईं अमेरिकी तेज गेंदबाज तारा नॉरिस अब मुंबई इंडियंस की तरफ से खेलती नजर आएंगी. 2023 में दिल्ली कैपिटल्स के लिए शानदार प्रदर्शन करने वाली नॉरिस को मुंबई ने WPL 2027 से पहले अपनी टीम में शामिल कर लिया है. ये ट्रेड नीलामी से पहले यूपी वॉरियर्स के साथ हुआ है.

मुंबई इंडियंस ने तारा नॉरिस को 10 लाख रुपये में अपनी टीम से जोड़ा है. यूपी वॉरियर्स ने भी उन्हें 2026 सीजन से पहले इसी कीमत पर साइन किया था. ये पूरी तरह कैश डील है. यानी मुंबई ने इस ट्रेड के बदले यूपी वॉरियर्स को कोई खिलाड़ी नहीं दिया है.

डेब्यू मैच में किया था कमाल

तारा नॉरिस ने 5 मार्च 2023 को दिल्ली कैपिटल्स की ओर से रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ WPL में डेब्यू किया था. इस मुकाबले में उन्होंने 4 ओवर में 29 रन देकर 5 विकेट हासिल किए. वो WPL में एक पारी में 5 विकेट लेने वाली पहली गेंदबाज बनीं. साथ ही, वो इस लीग में खेलने वाली एसोसिएट देश की पहली खिलाड़ी भी थीं.

नॉरिस ने WPL के पहले सीजन में कुल 5 मैच खेले थे. इस दौरान उन्होंने 7 विकेट लिए. उनका गेंदबाजी औसत 12.71 और इकॉनमी रेट 8.09 रहा. इसके बाद दिल्ली कैपिटल्स ने उन्हें 2024 सीजन से पहले रिलीज कर दिया. यूपी वॉरियर्स ने 2026 सीजन के लिए उन्हें अपनी टीम में शामिल किया, लेकिन अमेरिका की टीम के साथ टी20 विश्व कप क्वालीफायर में व्यस्त होने के वजह से वो उस सीजन में कोई मैच नहीं खेल सकीं.

MI लंदन के लिए भी खेलीं

तारा नॉरिस मुंबई इंडियंस फ्रेंचाइजी से पहले भी जुड़ चुकी हैं. वो इंग्लैंड की द हंड्रेड प्रतियोगिता में MI लंदन की टीम का हिस्सा रही हैं. अब WPL में मुंबई इंडियंस के लिए खेलने का मौका मिलेगा.

नीलामी से पहले टीमों की तैयारी

WPL 2027 की मिनी नीलामी 28 अक्टूबर को कोच्चि में होगी. रिपोर्ट के मुताबिक, ट्रेड के बाद मुंबई के पास 90 लाख रुपये बचेंगे और वो ज्यादा से ज्यादा 6 खिलाड़ी खरीद सकेगी. वहीं, यूपी वॉरियर्स के पास 3.75 करोड़ रुपये होंगे और टीम ज्यादा से ज्यादा 8 खिलाड़ियों को खरीद सकेगी, जिनमें 3 विदेशी खिलाड़ी हो सकते हैं.

यह भी पढ़ें:

टेस्ट मैच की एक पारी में 11वें नंबर पर आकर सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 4 खिलाड़ी

About the author उफक साहिल

उफक साहिल ABP न्यूज़ के डिजिटल विंग में बतौर इंटर्न काम कर रही हैं. इन्होंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत एक ऑनलाइन न्यूज़ प्लेटफॉर्म से की थी. वर्तमान में यह हैदराबाद में मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में MA मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म की छात्रा हैं. इन्होंने बिहार में दरभंगा के कामेश्वरनगर स्थित ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है. अभी उफक एबीपी न्यूज़ वेबसाइट के बिजनेस और यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं.
Read More
Published at : 12 Oct 2026 11:12 PM (IST)
Tags :
Tara Norris MUMBAI INDIANS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

क्रिकेट
राहुल द्रविड़ के बेटे का गरजा बल्ला, 12 बाउंड्री और 207 का स्ट्राइक रेट; शतक से चूके
राहुल द्रविड़ के बेटे का गरजा बल्ला, 12 बाउंड्री और 207 का स्ट्राइक रेट; शतक से चूके
क्रिकेट
जमानत पर रिहा होकर जड़ा शतक, मैदान पर निकले आंसू; अभिषेक पोरेल ने सुनाई जेल की कहानी
जमानत पर रिहा होकर जड़ा शतक, मैदान पर निकले आंसू; अभिषेक पोरेल ने सुनाई जेल की कहानी
क्रिकेट
स्टीफन फ्लेमिंग के बाद CSK के 2 और दिग्गज इंग्लैंड से जुड़े, जानें क्या जिम्मेदारी मिली
स्टीफन फ्लेमिंग के बाद CSK के 2 और दिग्गज इंग्लैंड से जुड़े, जानें क्या जिम्मेदारी मिली
क्रिकेट
स्टेडियम में चले लात-घूंसे, भारत-वेस्टइंडीज के तीसरे टी20 में बवाल! वीडियो वायरल 
स्टेडियम में चले लात-घूंसे, भारत-वेस्टइंडीज के तीसरे टी20 में बवाल!
Advertisement

वीडियोज

विपक्षी मार्च..'शिव बारात' या 'अराजक जमात'?
Gyanesh Kumar के खिलाफ Rahul Gandhi अब क्या करेंगे?
CEC पर बवाल...अब सुप्रीम कोर्ट ही करेगा समाधान?
Gyanesh Kumar के खिलाफ Rahul Gandhi का 'तांडव'!
Gyanesh Kumar के खिलाफ विपक्ष का तांडव!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
जेलेंस्की ने मांगा 60 दिन का युद्धविराम, रूस बोला- चुनाव के दिन ही रोकेंगे हमले
जेलेंस्की ने मांगा 60 दिन का युद्धविराम, रूस बोला- चुनाव के दिन ही रोकेंगे हमले
महाराष्ट्र
जंतर-मंतर को प्रोटेस्ट साइट से हटाने पर AIMIM नेता वारिस पठान बोले, 'डर और...'
जंतर-मंतर को प्रोटेस्ट साइट से हटाने पर AIMIM नेता वारिस पठान बोले, 'डर और...'
इंडिया
राहुल गांधी का अपने कार्यकर्ताओं को कोहनी मारते Video वायरल, BJP का तंज
राहुल गांधी का अपने कार्यकर्ताओं को कोहनी मारते Video वायरल, BJP का तंज
क्रिकेट
जमानत पर रिहा होकर जड़ा शतक, मैदान पर निकले आंसू; अभिषेक पोरेल ने सुनाई जेल की कहानी
जमानत पर रिहा होकर जड़ा शतक, मैदान पर निकले आंसू; अभिषेक पोरेल ने सुनाई जेल की कहानी
बॉलीवुड
नुसरत भरूचा की हुई रीढ़ की हड्डी की सर्जरी, हॉस्पिटल में नर्स खिला रहीं खाना, एक्ट्रेस ने दिखाया हाल
नुसरत भरूचा की हुई रीढ़ की हड्डी की सर्जरी, हॉस्पिटल में नर्स खिला रहीं खाना, एक्ट्रेस ने दिखाया हाल
इंडिया
प्रदर्शन के बीच MHA का फैसला, दिल्ली में 20 हजार पैरामिलिट्री जवानों की तैनाती
प्रदर्शन के बीच MHA का फैसला, दिल्ली में 20 हजार पैरामिलिट्री जवानों की तैनाती
इंडिया
'उन करोड़ों लोगों का धन्यवाद जिन्होंने...', इंडिया गठबंधन मार्च के बाद राहुल का बयान
'उन करोड़ों लोगों का धन्यवाद जिन्होंने...', इंडिया गठबंधन मार्च के बाद राहुल का बयान
इंडिया
राहुल गांधी के साथ किन नेताओं ने SC में लगाई याचिका? ज्ञानेश कुमार के साथ 4 को बनाया पार्टी
राहुल गांधी के साथ किन नेताओं ने SC में लगाई याचिका? ज्ञानेश कुमार के साथ 4 को बनाया पार्टी
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget