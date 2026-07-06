बांग्लादेश के नाहिद राणा ने तोड़ा 20 साल पुराना रिकॉर्ड, जिम्बाब्वे के खिलाफ मैच में रचा इतिहास

व्हाइट बॉल क्रिकेट में लो-स्कोरिंग मैच का एक अलग ही रोमांच होता है. सोमवार को बांग्लादेश और जिम्बाब्वे के वनडे मुकाबले में बल्लेबाज एक-एक रन के लिए जद्दोजहद करते दिखे. इसी बीच बांग्लादेश के करीब साढ़े 6 फुट लंबे गेंदबाज नाहिद राणा ने 20 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ डाला है. जिम्बाब्वे ने केवल 141 रन बनाकर भी 25 रन से यह मैच जीता.

वनडे क्रिकेट के इतिहास में नाहिद राणा ने बांग्लादेश के लिए सबसे बढ़िया गेंदबाजी स्पेल फेंकने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है. उन्होंने जिम्बाब्वे के खिलाफ मैच में 10 ओवर में केवल 21 रन देकर 6 विकेट चटकाए. इस दौरान उन्होंने 2 मेडन ओवर भी किए.

20 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ा

नाहिद राणा की घातक गेंदबाजी के चलते जिम्बाब्वे की टीम महज 141 रनों पर सिमट गई थी. नाहिद ने 10 ओवर में 21 रन देकर 6 विकेट चटकाए. यह वनडे इंटरनेशनल में बांग्लादेश के लिए सबसे बढ़िया गेंदबाजी आंकड़े हैं. इससे पहले वनडे में बांग्लादेश के लिए सबसे बढ़िया गेंदबाजी फिगर का रिकॉर्ड मशरफे मुर्तजा के नाम था, जिन्होंने साल 2006 में केन्या के खिलाफ 10 ओवर के स्पेल में 6 विकेट चटकाए थे. नाहिद ने भी 6 ही विकेट लिए हैं, लेकिन उनका इकोनॉमी रेट मुर्तजा (2.6) से बेहतर है.

जिम्बाब्वे की यादगार जीत

जिम्बाब्वे ने इस मुकाबले में 70 के स्कोर तक 8 विकेट खो दिए थे. मगर 9वें विकेट के लिए रिचर्ड नगारावा और न्यूमैन न्यामहुरी के बीच 63 रनों की साझेदारी हुई. इस तरह जिम्बाब्वे की टीम जैसे-तैसे 141 के स्कोर तक पहुँच पाई. जब बांग्लादेश टीम बल्लेबाजी करने आई तो पूरी टीम 116 रनों पर सिमट गई.

जिम्बाब्वे की टीम फिलहाल जबरदस्त लय में है. इससे पहले एकमात्र टेस्ट मैच में जिम्बाब्वे ने बांग्लादेश पर पारी और 85 रनों की ऐतिहासिक जीत दर्ज की थी, जो जिम्बाब्वे की टेस्ट क्रिकेट में सबसे बड़ी जीत भी रही.

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