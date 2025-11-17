हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सटेस्ट क्रिकेट मैच में पहली ही गेंद पर छक्का! दुनिया में सिर्फ एक बल्लेबाज ने किया ऐसा कमाल, नाम जानकर हो जाएंगे हैरान

टेस्ट क्रिकेट मैच में पहली ही गेंद पर छक्का! दुनिया में सिर्फ एक बल्लेबाज ने किया ऐसा कमाल, नाम जानकर हो जाएंगे हैरान

वेस्टइंडीज के विस्फोटक बल्लेबाज क्रिस गेल ने टेस्ट मैच की पहली ही गेंद पर छक्का जड़कर अनोखा वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था. आज तक कोई भी खिलाड़ी इस कारनामे को दोहरा नहीं सका है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: निधी बाजपेई | Updated at : 17 Nov 2025 12:17 PM (IST)
टेस्ट क्रिकेट को हमेशा शांत और धैर्य वाला खेल माना जाता है. यहां बल्लेबाज लंबी पारी के लिए क्रीज पर टिकने को प्राथमिकता देते हैं. हालांकि एक खिलाड़ी ऐसा है जिसने इस फॉर्मेट की पहली ही गेंद पर छक्का मारकर पूरी दुनिया को हैरान कर दिया था. यह कारनामा आज तक कोई भी दूसरा बल्लेबाज दोहरा नहीं पाया. यह रिकॉर्ड बताता है कि बल्लेबाज में कितना दम, आत्मविश्वास और जोखिम उठाने की क्षमता थी.

ऐसा छक्का, जो इतिहास बन गया

13 नवंबर 2012 को मीरपुर में वेस्टइंडीज के दिग्गज ओपनर क्रिस गेल ने अनोखा कारनामा कर दिया था. उन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट मैच की पहली ही गेंद को बाउंड्री पार भेज दिया. गेंदबाज सोहाग गाजी अपने करियर का पहला टेस्ट ओवर फेंक रहे थे और सामने खड़े थे यूनिवर्स बॉस. गाजी ने गेंद डाली, और गेल ने बिना किसी झिझक इसे लॉन्ग ऑन के ऊपर से छह रन में बदल दिया. यह पल सिर्फ एक शॉट नहीं, बल्कि टेस्ट इतिहास का एक अनोखा रिकॉर्ड बन गया.

पहला ओवर बना ‘हाइलाइट पैकेज’

गेल यहीं नहीं रुके। उन्होंने उसी ओवर में एक और बड़ा शॉट खेला और कुल 18 रन बटोरे. हालांकि, दिलचस्प बात यह रही कि बाद में सोहाग गाजी ने ही क्रिस गेल को 24 रन पर आउट किया. इसके बावजूद यह ओवर टेस्ट इतिहास के यादगार पलों में दर्ज हो गया.

टेस्ट में छक्कों के टॉप हिटर

क्रिस गेल का नाम टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाजों में भी शामिल है. उन्होंने टेस्ट में 98 छक्के लगाए हैं और इस लिस्ट में पांचवें नंबर पर हैं. उनसे ऊपर हैं- टिम साउदी, एडम गिलक्रिस्ट, ब्रेंडन मैक्कुलम और बेन स्टोक्स जैसे बड़े खिलाड़ी.

दो तिहरे शतक भी लगाए, T20 में तो है साम्राज्य

गेल सिर्फ बड़े शॉट्स के लिए ही नहीं, बल्कि लंबी पारियां खेलने के लिए भी मशहूर रहे हैं. उन्होंने टेस्ट में दो तिहरे शतक लगाए, एक दक्षिण अफ्रीका और दूसरा श्रीलंका के खिलाफ. 103 टेस्ट मैचों में 7214 रन और 333 का बेस्ट स्कोर उनके क्लास और टैलेंट का सबूत है.

टी20 की बात करें तो वहां वे एक अलग ही स्तर पर खड़े हैं. 22 शतक, 88 अर्धशतक और 14 हजार से ज्यादा रन के साथ वे अब भी T20 क्रिकेट के सबसे बड़े दिग्गज माने जाते हैं. 

Published at : 17 Nov 2025 12:17 PM (IST)
West Indies Cricket Chris Gayle TEST CRICKET
